精神與心理疾病治療：「迷幻藥」或許大有作為

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一提到迷幻蘑菇（magic mushrooms）和LSD(麥角酸二乙基酰胺)等，人們通常會把它與1960年代的嬉皮士聯繫起來，而不是醫學實驗。

但是，科學家現在希望利用這類能夠讓人產生幻覺的藥物特點幫助治療精神與心理疾病，看它們是否具有心靈癒合的潛力？

一些較小規模的研究已經顯示，致幻劑在治療抑鬱症、上癮症以及創傷後壓力症（post-traumatic stress disorder， PTSD,也稱創傷後遺症）等方面令人鼓舞。

英國倫敦帝國學院的研究人員將進行至少為期2年的大規模試驗，比較其中一種致幻劑藥物是否在治療抑鬱症方面比現有的主要抗抑鬱藥物更有效。

將領導這一研究的卡哈特-哈里斯博士（Dr Robin Carhart-Harris）說，"致幻劑具有變革式的巨大潛力，這並不是誇張"。

背景和爭議

其實，這並不是致幻劑第一次引起科學家們的注意，早在50年前科學家就對此感興趣。

當時，人們認為致幻劑大有潛力，可以用於治療一系列的心理健康障礙。科學家為此進行了1000多項研究。

但由於這些藥物的特點，爭議重重。不得不停止試驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 參與研究的科學家之一Timothy Leary

因為當時（1960年代）許多歌唱界和娛樂界名人把致幻劑當作毒品來吸食，給其帶來了"惡名"。

加之報紙和媒體對其的負面報道等，出於安全考慮美國在1968年把致幻劑藥物定為非法。儘管當時一些科學家希望能對此做深入研究，並能利用它們的治療潛力。所有的研究不得不嘎然停止。

特別是1971年，聯合國就有關藥品公約正式結束了對該類藥品的科學研究。

目前，出於需要以及政府的特批，許多科學家又開始把注意力轉移到迷幻蘑菇中的一種叫裸蓋菇鹼（psilocybin）的化合物上。

90年代已經有人首開先河，展開對致幻劑的研究。但此類研究直到2000年以後才開始經歷"科學復興"。

根據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University in the US）的研究，裸蓋菇鹼可以讓那些由於得了癌症而導致抑鬱症的人症狀減輕80%。

同時，它還可以讓人成功戒煙，其療效要比目前戒煙藥物更好。

杏仁核部位

卡哈特-哈里斯博士也成為英國研究裸蓋菇鹼如何影響人類大腦的第一位科學家。

他的研究之一發現，裸蓋菇鹼具有重新"啟動"大腦的能力，特別是對那些患有無法治療的抑鬱症患者身上。

圖片版權 Getty Images Image caption 像任何藥物一樣，迷幻藥也是有風險的。

據信，裸蓋菇鹼主要影響人腦兩大區域，杏仁核（the amygdala）和默認網絡（the default-mode network）。

其中，杏仁核區域是負責主管人腦情緒部位，即恐懼、焦慮等等情緒。

雖然，研究人員還不完全明白裸蓋菇鹼是如何影響大腦的，但是卡哈特-哈里斯博士相信，它可以有效地"使大腦加熱"，讓人們可以克服大腦中根深蒂固的自毀思維模式等。

卡哈特-哈里斯博士表示，加上理療師的幫助，那些接受治療的患者可以重新以一種更加健康的方式校凖大腦。

風險猶存

當然，這類致幻類藥物並不是沒有風險的。雖然它不會對人體造成什麼毒害，但是它會讓人產生不適和負面影響（bad trips），因而可能會導致服用者失控自殘等。

此外，它還會加劇已有的一些心理健康問題，導致出現精神問題。

科學家用於試驗的藥物質量更純，並且具有豐富的醫學經驗，參加試驗的人也不會有潛在的精神問題，但人們平時所使用的這類娛樂藥物就不一樣了。

倫敦國王學院精神病學研究院（the Institute of Psychiatry at King's College London）的拉克博士（Dr James Rucker）將對裸蓋菇鹼的安全性能進行試驗。

他說，即使裸蓋菇鹼安全有效，也可能至少要等5年甚至更長才能使其合法在醫學上作為治療使用。

那麼，致幻劑是否能夠證明是治療突破，具有徹底改變心理健康的能力呢？

卡哈特-哈里斯博士說，即使大型試驗證明致幻劑的治療作用，恐怕也不是對每個人都適用， 特別是那些有不愉快經歷的人。

拉克博士則說，在精神疾病治療方面，沒有一種藥物或方法是對人人都有效的。

但是，人們至少多了一項選擇。