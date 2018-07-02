聰明的烏鴉：會用自動售貨機還會造幣！

你的器材不支持播放多媒體材料 看看聰明的烏鴉如何「製作工具」，並「制幣」使用"自動售貨機"

南太平洋一個小島上住著一種聰明的烏鴉，它們能使用為其設計的"自動售貨機"，並且還能"造幣"，讓科學家對智能學習方式有了新認知。

新喀裏多尼亞烏鴉會製作和使用工具 - 包括一種"蟲鉤"。

它們會解決一些複雜的問題，比如"釣蟲"：用小棍子反覆戳洞裏的蟲子，直到蟲子被搗急了就上鉤反咬住小棍子，從而被烏鴉拖出洞來。

關於聰明烏鴉的最新研究，發表在《自然科學報告》期刊上。

"烏鴉自動售貨機"

劍橋大學的科學家薩拉·吉爾伯特博士為烏鴉設計了這種"自動售貨機"，來測試烏鴉的智力。她在研究這種烏鴉的認知能力之際，看到了烏鴉學習新事物的能力，使她非常著迷。

在新喀裏多尼亞，科學家們有一個特殊的鳥舍，他們可以把野生的鳥在那邊關幾天，研究它們的智力，隨後將他們放回森林。

這個"自動售貨機"試驗是科學家們對的這種烏鴉智能研究的一部分。這個試驗的想法是創造一個任何烏鴉在自然環境中不會遇到的任務，然後看烏鴉如何完成這個任務。

吉爾伯特博士說："烏鴉肯定不會在野外環境中找到紙或者卡片之類的東西，所以我們設計了這款自動售貨機，它們從"投幣口"投入一小張紙，機器"售貨"出口就會滾出一個小獎勵給它吃：一小塊肉。

圖片版權 Sarah Jelbert Image caption 烏鴉"投幣"使用"自動售貨機"。

如何教烏鴉"使用售貨機"

首先，要教會烏鴉來操作使用這種箱形的機器。吉爾伯特博士說："我們把石頭或紙片放在箱子的頂部，底下藏著肉。烏鴉會經常將石頭或紙張推入邊上的洞裏，或者說是投幣口，這樣'自動售貨機'就會放出一個獎勵。"

等烏鴉了解了"自動售貨機"的工作原理後，研究小組就給了它們比"投幣口"要大很多的紙張，看它們怎麼辦。吉爾伯特博士說："結果有半數烏鴉都會用嘴和爪子把大紙撕成能投入'投幣口'的小片。"

這還不能顯示烏鴉的"真本事"。這也是測試變得複雜 、並且能揭示出很多信息的地方。科學家們最想知道的是，這些鳥能否記住"售貨機紙鈔"的正確尺寸。

吉爾伯特博士表示，這正可能為野鳥學習製作複雜工具提供了解釋，比如製作釣蟲的"蟲鉤"。

她解釋說，這是對這些烏鴉開發出"它們自己的工具製造傳統"的研究。

創新的萌芽

研究人員為8隻烏鴉中的每一隻都提供了一台吉爾伯特博士設計的自動售貨機。只有在投入特定尺寸的"紙幣"時機器才會吐出一種食物。

圖片版權 Sarah Jelbert Image caption 這張票子太大，要花整為零，才好使用。

吉爾伯特博士解釋說："我們測試它們能不能記住需要什麼尺寸的'紙幣'，並且看它們能否自己做出這個尺寸的'紙幣'。它們沒有造幣的模子，需要記住所需'紙幣'的尺寸。"

她說："我們發現所有成年烏鴉都能做出它們的'自動售貨機'所需要的合適尺寸的'紙幣'。"

研究這些烏鴉多年的科學家們說，它們已經顯示出創新的最早階段的行為。

與人類不同的學習方式

英國聖安德魯斯大學的克里斯蒂安·魯茨教授說："當我看到這些烏鴉製作帶鉤的工具時，可以管中窺豹，看到一項正在變化的技術的原型。"

吉爾伯特博士說，這些鳥揭示了"進化產生智能可能有很多種方式。"

她說："因為我們人類的智能學習方式首先是模仿他人，所以我們認為這種方式對其他動物也很重要。"

圖片版權 James St Clair Image caption 烏鴉選擇一種容易彎曲的小棍子做成蟲鉤在樹洞裏鉤蟲。

她指出，這些烏鴉似乎沒有關注或者重覆彼此的行為，不像人類的孩子的學習是通過對老師或父母的模仿。

她說："但是，我們確實看到小烏鴉偷成年烏鴉的工具，也許他們可能是在複製工具，而非複製行為。此外，如果烏鴉能記得某個特定的工具設計好用，並且靠記憶來重造一個，這就顯示使用工具的文化可能會傳播到整個烏鴉群裏。"

這些聰明的烏鴉的能力繼續讓研究人員感到驚訝，不僅是它們在工具製作和解決問題方面的創造性，也因為它們揭示出，烏鴉的智能與人類智能的演進可能有巨大不同。

吉爾伯特博士說："這些烏鴉讓我們看到和人類行為非常相似的行為，雖然它們只有喙和腳，他們可以操控事物並製作相當複雜的工具。"

她說："深入研究這些問題顯示出我們人類的智能學習方式並非唯一的方式。這讓我感到大自然奧秘的無窮。"