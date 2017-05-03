歐洲田聯引發的「地震」：多項田徑世界紀錄可能被取消

圖片版權 Getty Images Image caption 田徑界在致力挽回世界的信任

歐洲田聯（European Athletics）提出的一份方案，可能將令2005年以前創造的田徑世界紀錄被取消，令田徑運動界發生了一場震動。

這一提議的理由是在過去的那一段時間並沒有足夠適當的興奮劑藥物測試。

方案於5月1日在巴黎獲得歐洲田聯通過。在該方案下，運動員在受到認可的比賽中刷新世界紀錄之前就必須已經通過多次藥物檢測，賽後藥檢樣本也將保留10年以備重測。

該方案將廢除在不具備重測條件下創造的歐洲田徑紀錄，但是由於歐洲紀錄當中有不少也是世界紀錄，而國際田聯（IAAF）在2005年才開始保存運動員藥檢樣本，這可能意味著2005年以前創造的世界紀錄均不被繼續承認。

多項田徑世界紀錄可能被取消？

國際田聯將於今年8月的會議上對有關方案進行討論。

一旦方案被國際田聯通過，多項保持多年的田徑世界紀錄將不復存在，其中包括中國女子長跑運動員王軍霞的3000米世界紀錄，以及英國馬拉松皇后保拉·拉德克里夫（Paula Radcliff）在2003年創造的紀錄等等。

國際田聯主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）對有關方案反應積極，於是這一方案的推動也就有了重要的動力。

他本人刷新過的男子1000米和4x800米歐洲紀錄也屬於被取消的紀錄之列，但國際田聯掌門人表示，有關規定如果得到合理實施，田徑運動界將很可能「重新贏回信任」。

但紀錄受到影響的其他多名運動員則對有關方案感到失望，一些人聲稱將會強烈反對。

這裏，是其中一些可能將會從田徑運動的紀錄史冊中被刪除的名字和他們造就的瞬間：

邁克·鮑威爾（Mike Powell）－男子跳遠：8.95米

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在所有受到威脅的紀錄當中，這個在1991年東京世錦賽上創造的紀錄，可算是其中一個最具符號意義的瞬間。

此前的跳遠紀錄從1968年以後就沒有運過，但鮑勃·比蒙（Bob Beamon）當時在墨西哥城創造的紀錄是發生在高原——這意味著空氣更加稀薄，對於跳遠選手來說是一個特別有利的條件。於是，一些人懷疑，它是否還有可能被打破。

但是在日本首都一個非同尋常的夜晚，紀錄被改寫了。五天前剛剛刷新100米劉易斯先是改寫了世錦賽紀錄，之後又刷新了他個人的最好成績，到最後以1厘米之差打破了世界紀錄——不過由於它受到了風力的幫助，紀錄並沒有被承認。

然後鮑威爾出現了。他之前的一次試跳成績與劉易斯的很接近，雖然他認為是一次成功試跳，但是卻被裁定犯規，這令他很沮喪。然後他躍出了驚人的8.95米。這一次，已經沒有了風力的幫助。一個新的世界紀錄被創造了。

之後，劉易斯還有一次試跳機會並且非常接近——但接近還不夠。在那之後，沒有任何運動員曾跳進過鮑威爾紀錄的20厘米之內。

佛洛倫絲·格里菲斯－喬伊娜（Florence Griffith-Joyner）－女子100米：10秒49

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這是田徑史上最非同凡響也最短暫的運動生涯之一。佛洛倫絲·格里菲斯·喬伊娜以大破女子百米世界紀錄的成績入圍1988年首爾（漢城）奧運會。

那一天風很大，儘管檢測設備生產商否認，但是現在的田徑統計學者協會（Association of Track and Field Statisticians）認為，這一紀錄「很可能受到風力很大的幫助，但仍然被認可為世界紀錄」。

然後在奧運會正賽上，喬伊娜在200米賽事上再創紀錄。她的兩項紀錄在之後都無人能接近。

比賽後不久，在本·約翰遜（Ben Johnson）臭名昭著的男子100米項目興奮劑檢測呈陽性的事件下，格里菲斯·喬伊娜令人意外地退役了。她表示自己想要做生意。

喬伊娜於1998年在睡夢中猝死，終年38歲。

謝爾蓋·布卡（Sergey Bubka）－撐桿跳：6.14米

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與鮑威爾和格里菲斯－喬伊娜都不一樣，布卡並不是橫空出世打破塵封多年的紀錄，然後又曇花一現，他是在整整十年裏不斷刷新紀錄。

他第一次是在1984年的立陶宛維爾紐斯打破的室內紀錄，當時他代表蘇聯參賽。之後在一個月內，他又再度打破該紀錄兩次。

然後，隨著賽季轉向室外，這種勢頭就帶到了室外比賽。他在1984年和1991年均分別四次打破紀錄，在1992年又打破了三次。

總共下來，他是生生地把這項運動的最高標凖提升了大約35厘米，他最後刷新的紀錄，分別是在1993年6.15米的室內紀錄和1994年6.14米的室外紀錄。

保拉·拉德克里夫（Paula Radcliffe）－馬拉松：2小時15分25秒

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英國長跑選手保拉·拉德克里夫已經公開反對這項取消紀錄的方案，因為她的紀錄是在劃定的2005年之前兩年創造的，將會被廢除。

她在2003年的倫敦馬拉松刷新了世界紀錄，當時她使用了兩名男性領跑者。

她的紀錄被認為是最接近終極表現的成績之一——基本接近一個運動員在生理上可能達到的最完美狀態。

歐洲田聯的領導人已經向拉德克里夫致歉，將她的紀錄稱為被「附帶損害」的部分，但這麼做的目的是為了將禁藥使用者剔除出紀錄冊。

希查姆·艾爾·奎羅伊（Hicham El Guerrouj）－男子1500米：3分26秒

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摩洛哥人奎羅伊被認為是史上最佳中距離跑手。他保持著運動生涯巔峰的十年中創下的三項世界紀錄。

有兩項紀錄是一英里跑和2000米跑，均是很少有比賽的項目。但是另一項1500米的紀錄則不一樣。

那是在1998年7月的羅馬創造的，比此前的紀錄快了1.37秒。

歐洲田聯已經表示，他們的方案規定，舊紀錄將會被保留在「全歷史」的紀錄冊上，但是不會再被承認為官方的世界紀錄。

類似的措施也將在標槍項目中實施。由於選手投擲的力量越來越大，標槍不得不被做得更重，以免對人們造成潛在的安全威脅。

使用輕標槍時創造的紀錄將永遠不會被打破，但它們也會被保留在紀錄冊上。

王軍霞－女子3000米：8分06秒11

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被譽為「東方神鹿」的王軍霞在1993年的那個夏天創造的奇蹟給中國田徑史留下了一段複雜的記憶。

當時仍屬遼寧田徑隊女子中長跑教練馬俊仁麾下大將的王軍霞在北京的第七屆全運會上六天之內五次出賽不同項目，三次改寫世界紀錄。

其中的3000米女子世界紀錄在兩天內被她兩次打破：她在9月12日的預賽中以8分12秒19打破舊紀錄，一天後又在決賽中將成績改寫為8分06秒11。

在此之前五天，她已經在女子10000米比賽中以29分31秒78將舊世界紀錄提升了近42秒，也成為世界上第一個在萬米跑中跑進30分鐘的女性，這一紀錄也在塵封23年之後才於2016年里約奧運會被埃塞俄比亞選手阿爾馬茲·阿亞納（Almaz Ayana）打破。

至目前為止，國際田聯仍然承認王軍霞在1993年寫下的紀錄。不過王軍霞等多名「馬家軍」成員在2016年承認，曾在教練馬俊仁麾下被迫使用禁藥。

王軍霞在1994年離開「馬家軍」團隊，後在1996年亞特蘭大贏得女子5000米金牌。