廣州恆大因球迷展示「殲英犬 滅港毒」標語遭罰款

你的器材不支持播放多媒體材料 恆大與東方球迷差點因政治標語而大打出手。

亞洲足球聯盟（亞足聯）周四（5月4日）宣佈，廣州恆大上月對戰香港東方，作客球迷展示帶有歧視性的標語，令球隊觸犯紀律和道德守則，需要受罰。

廣州恆大在4月25日對決香港東方，以六比零大勝。期間有廣州恆大的球迷展示「殲英犬 滅港毒」的標語，亞足聯指標語涉及針對他人「國籍及政見」的歧視，裁定球隊違反紀律和道德守則第58條及第65條。

亞足聯判處廣州恆大需於未來兩場賽事進行閉門賽事，緩刑兩年執行。另外，球隊需被罰款22500美元。

亞足聯表示，假如任何球隊任何成員或支持者在緩刑期間再次觸犯規則，懲處將會立即執行，或一拼執行處罰。

中港矛盾

圖片版權 BBC Chinese Image caption 廣州恆大球迷展示「殲英犬 滅港毒」標語

BBC中文網於4月25日曾派員採訪賽事，廣州恆大及香港東方的球迷曾口角，但未有發生更嚴重衝突。據當時現場報道，有人欲向場內扔雜物時，主隊球迷會高聲喝止。

另外，當時法新社及網站「香港01」拍攝到有香港球迷揮動港英旗，不過多數在場傳媒並未察覺。

近年中港政治矛盾加劇，體育賽事亦受到影響，中港的足球比賽最引人關注。最惹人注目的是2015年的世界杯預選賽，中國國家隊及香港隊同時被編入C組。香港球迷曾噓國歌，展示「香港不是中國」標語等，中港兩地球迷掀起罵戰。

圖片版權 AFP Image caption 資料圖片：11月17日香港隊對中國國家隊球賽

前年進行的世界杯預選賽中，香港足球總會（香港足總）曾被國際足聯處罰兩次。第一次是9月8日舉行的香港對卡塔爾的賽事，香港球迷噓國歌，國際足聯向香港足總罰款5000瑞士法郎。

第二次是11月17日香港隊對中國國家隊，有球迷再次噓國歌，及展示「香港不是中國」標語。香港足總因此被罰款一萬瑞士法郎。

社交媒體反應

亞足聯對廣州恆大開罰 ,兩地球迷反應迥然不同。

不少中國大陸的球迷對亞足聯決定大感不滿，認為亞足聯決定不公，指亞足聯沒有對揮動港英旗的東方球迷。

圖片版權 AFP Image caption 廣州恆大對香港東方的賽事中，有香港球迷揮動港英旗

一名「CJH_SNS偶像」的微博用戶說：「亞足聯涉嫌支持港獨和不承認一個中國原則。」

另一名「大王Yuho」用戶說：「請在座的同胞，都舉報亞足聯涉嫌公然支持港獨和不承認一個中國的原則。作為亞洲圈足球代表影響力極大的公眾微博，發這種信息的影響力是可想而知的。我們一定要維護好國家尊嚴，實行中國公民的義務一定要舉報一波，請頂我上去讓其他人看見 。」

不過，也有大陸球迷批評展示標語的舉動。「真不知道恆大球迷組織是個什麼組織？凖備政治橫幅的球迷組織骨幹們不知道懂不懂亞足聯的相關規則？恆大俱樂部和國內其他足球俱樂部的法律顧問要好好地給自己的球迷協會骨幹上上法律課了 。」

至於香港方面，則有球迷質疑處罰過輕。