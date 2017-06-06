北京球迷將在主場比賽悼念蒂奧特

圖片版權 Xinhua Image caption 蒂奧特在2017年5月加盟中甲球迷北京北控

北京北控俱樂部球迷計劃將於6月24日主場比賽當天，在球場內悼念周一意外離世的外援球員謝克·蒂奧特（Cheick Tiote）。

代表過科特迪瓦國家隊兩屆世界杯的前英格蘭紐卡斯爾中場球員在周一（6月5日）傍晚的北京北控俱樂部常規恢復訓練當天突發昏厥，送院搶救無效死亡。

數名北控球迷在周二早上被允許進入北京奧體中心體育場草坪上獻上一束花，悼念這位31歲的外援。

俱樂部的官方球迷協會發言人表示，6月24日當天的主場比賽當中，還將會有更多的悼念行動。

俱樂部在周二向媒體表示，已經向中國足協申請延期舉行原定於周六（6月10日）的中甲比賽，但是目前對手梅州客家並未同意這一要求。

「可怕」的一幕

北京北控俱樂部其中一名球迷靳輝在微信朋友圈中回憶當時看見隊友突發倒地的「可怕」瞬間。

「真的太可怕了，他就倒在我的面前，」29歲的北控邊鋒在朋友圈帖子上說。這是一個半公開的社交平台。

「我直到現在還不敢相信這件事情是真實的……」他在帖子中說。

這家中甲俱樂部在周一晚上在官方微博上發佈聲明，宣佈蒂奧特於晚間19時許死亡。

「加盟以來蒂奧特先生為俱樂部做出了突出貢獻，並以其高超球技和職業精神獲得俱樂部、教練組和隊友們的高度評價，」北控俱樂部在聲明中說。

「北京控股足球俱樂部對蒂奧特先生的不幸辭世表示沉痛哀悼。」

周二凌晨，俱樂部官方微博帳戶上發佈的一條帖子說：「願天堂依舊有足球！」同時俱樂部也將微博頭像換成了黑白色的隊徽。

圖片版權 Beijing Enterprises fan club Image caption 少數球迷被允許在北控俱樂部主場草坪上獻上一束鮮花

英年早逝

周二早上，幾名北控官方球迷會的成員進入奧體中心，在草坪上獻上一束鮮花。

「他們一早起來冒著雨就過來了，」球迷協會發言人陳振亭在電話中告訴BBC中文網說。

「看見他這麼英年早逝，我們非常非常難過，真的。」

陳振亭還表示，球隊的下一個主場比賽，看台上將會有更多的悼念活動。

「24號那天，我們還會有更多的紀念活動，因為他本身就穿24號，我們的比賽也正好在24號，」陳振亭說，屆時北控將主場迎戰哈爾濱毅騰。

關於具體的悼念形式，球迷會表示仍在商討當中。

「默哀是肯定的，」陳振亭說，「另外就可能是在第24分鐘的時候我們就拿著他的畫像或者球衣，在球場裏喊『蒂奧特！蒂奧特！』」

至周二下午，蒂奧特的確切死因仍未公布，俱樂部則確認已經聯繫蒂奧特家人，盡快趕到北京。

「我們要等到家人到北京之後，」俱樂部媒體經理楊霄霄在電話中告訴BBC中文網說，俱樂部要尊重家人的意見，「其他的暫時不方便多說」。

主教練高洪波則表示，事件令球隊上下「非常痛心」，並說蒂奧特是「非常重要」的一名球員。

「希望足協能在周六比賽的延期和外援更換上提供幫助，」高洪波說。