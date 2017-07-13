中國公路賽車狂想：街頭F1的四種可能

圖片版權 Clive Mason Image caption 布朗認為，上海賽道的特點將F1塑造成了一項獨特人群的運動，更在其他地方，需要更親民的比賽

邁凱倫（麥拿倫）F1車隊的執行董事扎克·布朗（Zak Brown）說，中國應該有兩項一級方程式（F1）賽事——而其中一項應該在街道上進行。這樣的比賽將會是什麼樣的？

布朗表示：「一場中國的城市公路賽車將會突顯我們希望賦予這項運動的價值——它屬於人民，它有實在的能量，它給品牌提供了無與倫比的展示機會。」

但是，如果各大F1車隊的老闆真的要將這種想法付諸行動的話，它應該是怎麼樣的一項比賽？

BBC對此做了一番設想——選擇有地標風景的路徑，避過居民區，尋找可能成就刺激的地點。四個中國城市，或許能夠舉辦一場成功的街頭F1比賽。

無錫

布朗表示，上海以西不遠的無錫會是他的最佳選擇——「這是一個雄心勃勃和迅速壯大的地方。」

無錫位於中國最大淡水湖之一的太湖岸邊，而我們想像中的街頭賽車就是以它為背景，在蠡湖中央公園周邊進行。

我們設想的賽道長6公里（3.72英里），從而能夠完成51圈的賽事。

我們必須利用一個立體交叉道作為急彎，以減慢車速，否則太湖沿岸一條長長的弧形路線將會令車速過高，大大提高意外事故的風險。

觀賽的最佳位置將是距離起/終點不遠、115米高的摩天輪。

北京

倫敦大獎賽（London Grand Prix，即倫敦格蘭披治大獎賽）曾是一個醞釀已久的夢想，人們曾經討論過在倫敦奧林匹克體育場舉行這項賽事的可能，但是英超俱樂部西漢姆聯隊（West Ham United）的主場搬遷到那裏，令這一計劃擱置。

那麼，為什麼不把這個概念放到北京呢？

我們設想的北京大獎賽，使用的是奧林匹克公園以及2008年奧運會主體育場「鳥巢」的周邊設施，儘管我們最後決定，還是不把賽道安排到「鳥巢」裏面。

5.58公里（3.47英里）的路程，將令北京大獎賽成為一個55圈的賽事，其間有一些漂亮起伏彎道挑戰車手的技術，還有一個穿梭在房屋周圍的減速路段——這有點像搬到墨爾本阿爾伯特公園（Albert Park）之前的阿德萊德澳大利亞格蘭披治賽。

廣州

在歷史悠久的廣州，我們設想的賽車地圖是在城市商業中心的珠江沿岸，場景類似於現在於新加坡進行的賽事。

不過，賽道卻可能會更令人回憶起加州長灘的前美國西岸格蘭披治賽。

無可否認，賽道將會比較緊密，但是使用了歌劇院地底下的隧道，場景將會令人驚嘆，也會令F1賽車立即成為中國第三大城市的焦點。

如果圈速足夠快的話，4.6公里（2.86英里）長的賽道將會形成67圈的賽事。

賽道上將會出現不少的擁擠情況，但是當地人卻肯定會找到令票價物有所值的部分，至少觀眾看到賽車本身的時間將會更多，潮濕的天氣也會令賽事更具挑戰性。

香港

香港鄰近的澳門長年舉辦三級方程式賽車，該項賽事的成功也證明了高水平車手的存在 。過去在澳門贏得過冠軍的就是艾爾頓·塞納（Ayrton Senna）、邁克爾·舒馬赫（Michael Schumacher）以及2017年的印地500英里（Indy 500）賽事的贏家佐藤琢磨。

而如今，香港本身也有自己的賽事，電動方程式賽事（Formula E）在香港島的維多利亞港舉行。

不過，我們的設想的賽道卻是在海對面的九龍灣。它的設計意念是更快更寬敞，令車手能夠在城市高速路上放開手腳，尤其晨賽道東北方位的西九龍走廊一路，賽事可以使用京士柏曲棍球場。

然後，賽道會沿著海岸伸展，途經尖沙沮區的九龍公園。

我們設想的賽道長5.25公里（3.26英里），形成59圈賽事——雖然我們也知道，要設立這麼多的賽道，封鎖全部所需的路段將是管理部門的一大頭疼點……