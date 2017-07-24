英超俱樂部切爾西就球員冒犯性網帖「鄭重」道歉

圖片版權 Reuters Image caption 肯尼迪上賽季只僅出場三次——兩次代表切爾西，一次在出借期間代表沃特福德

切爾西俱樂部的巴西球員肯尼迪（Kenedy）在隨隊訪華進行季前賽期間於社交網站上發佈冒犯性的評論帖子，俱樂部官方已就事件「鄭重和誠懇地致歉」。

肯尼迪在訪華比賽前發佈的兩個帖子在中國的網絡輿論引起強烈爭議。球迷認為，這名21歲的球員發佈的言論有帶有辱華和種族主義意味。

「……此舉已傷害了廣大中國球迷的感情，破壞了交流氣氛，造成了惡劣影響，」切爾西俱樂部在其官方網站上發佈的中英文雙語聲明中這樣說道，「為此，我俱樂部再次鄭重和誠懇地致歉。」

切爾西於周六（7月22日）在北京以3－0擊敗阿森納，肯尼迪在現場遭受球迷的噓聲。

比賽前一天，肯尼迪通過Instagram上的短視頻功能發佈了一段自拍，提到中國時用葡萄牙語配上了相當於英文「F」字眼的字幕，之後又在另一段視頻中拍下了一名睡著的中國保安員，用葡語配上字幕「醒醒，中國」。

肯尼迪也在事後有關言行道歉。

他在社交網站上說，「如果有人因為我使用了某種表達而感到傷心」，他表示遺憾；肯尼迪還表示，他沒有種族歧視的意思，「只是一種表達方式」。

圖片版權 EPA Image caption 切爾西在中國有相當數量的球迷

切爾西俱樂部表示，肯尼迪的行為「十分粗魯」和「缺失教養」，已對這名在2015年從巴西弗盧米嫩塞簽來的球員「作出嚴肅處罰」。

「肯尼迪的行為是一個嚴重的錯誤，他將從中汲取深刻的教訓，」聲明說，「肯尼迪的行為不代表整個球隊，也有失我俱樂部對球員高格要求的期待。」

近年切爾西不止一次涉及種族歧視爭議，2015年歐洲冠軍聯賽期間，作客巴黎觀看比賽的幾名切爾西球迷在地鐵上將一名黑人男子推下車，並高喊種族主義口號，事後切爾西宣佈涉事球迷終身禁止進入球隊主場觀賽；今年1月，巴黎法庭對四名切爾西球迷裁定暴力對待他人罪名成立，緩刑一年。

周日，切爾西抵達新加坡，開始下一場季前巡迴熱身賽，將於周二對陣拜仁慕尼黑。