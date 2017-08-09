9.58張圖帶你回顧「閃電」博爾特的傳奇生涯

尤塞恩·博爾特（Usain Bolt）被廣泛認為是史上最佳短跑選手。

牙買加人在倫敦世界田徑錦標賽之後將退役，我們在這裏列出他值得被稱作傳奇的9.58個理由，以及他是怎麼做到的。

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他是史上最快的跑手。男子100米短跑世界紀錄前三位的成績都是由博爾特創造的，現在距離他首次破世界紀錄已經過去九年。

在2008年5月，博爾特以9.72秒的成績打破同胞阿薩法·鮑威爾（Asafa Powell）的9.74秒世界紀錄，同年稍後又在北京奧運會上將成績提升到9.69秒。

2009年的柏林世錦賽，他又將世界紀錄提升了超過0.1秒，創下9.58秒的紀錄。

在1912年，美國跑手唐納德·利平科特（Donald Lippincott）在斯德哥爾摩跑出10.6秒，創下第一個受到當時新成立的管理機構國際田聯（IAAF）認可的成績。

1968年，吉姆·海因斯（Jim Hines）成為第一個跑進10秒以內的人，不過，人類用了將近一個世紀才將利平科特的時間縮短超過1 秒——這是博爾特的功勞。

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他不僅跑得快，而且取得佳績的頻率更高。在倫敦世錦賽之前，國際田聯紀錄冊上跑進10秒以內的選手名單中有一些人的成績與博爾特接近。

海因斯之後，有另外124名男子選手跑進了10秒大關。

但除了博爾特、牙買加同胞尤安·布萊克（Yohan Blake）和阿薩法·鮑威爾，以及美國人賈斯汀·加特林（Justin Gatlin）和泰森·蓋伊（Tyson Gay）之外，沒有人跑進過9.78秒（如上圖）。

而博爾特本人跑進這個時間以內的次數就達到驚人的九次——比其他任何選手都多。

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當然，他厲害的不僅是100米項目。博爾特在200米項目上一枝獨秀，也是自1977年國際田聯開始使用自動計時器以來唯一在100米和200米項目中均保持世界紀錄的男子選手。

2008年北京奧運會上，博爾特以19.30秒打破了美國跑手邁克爾·約翰孫（Michael Johnson）保持12年的200米世界紀錄（19.32秒），一年後又在柏林將這個紀錄提升到19.19秒。

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他的持續性令人難以置信。除去2017年的倫敦以外，博爾特自2008年起基本上贏得了他所參加的每一屆奧運會和世錦賽短跑比賽。

2016年里約奧運會見證他完成了前無古人的「三項賽事三連冠」，連續三屆在100米、200米和4x100米接力當中贏利奧運金牌——用他自己的話說，他成為了一個「不朽」的人物。

不過之後，由於隊友內斯塔·卡塔（Nesta Carter）在藥檢翻檢當中未能過關，整個接力隊受到牽連，博爾特失去了2008年的接力金牌。卡特已經向體育仲裁法庭提出了上訴。

博爾特的世錦賽生涯也僅遭遇過兩次失敗，一次是2017年倫敦的銅牌，另一次就是2011年在韓國大丘由於100米決賽起跑犯規而被取消資格。

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自2008年以來，他在200米項目上僅輸過一次——2012年牙買加全國錦標賽上輸給了同胞布萊克。

布萊克在那一次比賽中還贏得了100米比賽，那是博爾特在重大賽事的100米項目上五次失利之一。

加特林、克里斯蒂安·科曼（Christian Coleman）、鮑威爾和蓋伊也曾在100米項目上贏過博爾特。

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他比你所想像的還要快。博爾特在創造他的100米世界紀錄那次比賽中跑出了最快的10米，用時僅0.81年。這相當於27.66英里（44.51公里）的時速——大致上等同於一匹馬的奔馳速度。

而牙買加人在動態起跑的情況下曾經跑出過比9.58秒更快的100米。他在他的19.19秒200米世界紀錄的奔跑當中，後半段用時是9.26秒，在4x100米接力賽中也曾數次跑進9秒以內，其中最快的一次是在2015年跑出的8.65秒。

儘管如此，年齡和傷病還是不可避免地壓到了即將31歲的博爾特身上。他的賽季最佳成績逐漸走下坡，參賽的頻率也已經下降。在2016年，他在100米跑出9.81秒，200米跑出19.78秒——以他的標凖來說算比較慢了，但還是贏得了冠軍。

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他是怎麼做到的？這個問題無法簡單回答。不過由麥卡拉·克爾齊茨托夫（Mackala Krzysztof）和安蒂·梅羅（Antti Mero）發表在《人類運動學》（Journal of Human Kinetics）上的研究發現，博爾特6尺5寸（195厘米）的體格是令他優於對手的其中一個因素。

對短跑選手來說，身高體長常常被視為一種不利於起跑的階段劣勢，因為它對初始加速施加的限制，這個階段跑手身體需要以某個角度前傾，以獲得加速度動力。

但是，研究者稱，到了中段，「博爾特的身高帶來了更大步幅，令他能夠更長時間地保持高速，減速率也被身高較矮的跑手低」。

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博爾特的平均步幅可達2.47米。這比大部分的對手大20厘米——而他的步頻仍然足夠頻密。

這對於他的對手來說是災難性的，因為博爾特一旦進入全速，他跑的每一步都能贏得優勢。

克爾齊茨托夫和梅羅發現，牙買加人在他創世界紀錄的一戰中以不到41步完成了100米，其他的決賽選手平均需要幾乎45步。

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那高個子跑手起跑慢又怎麼辦呢？博爾特能夠克服這一點——大多數時候是這樣。

確實，他在起跑時的速度比其他跑手慢：如果你看看他在奧運會和世錦賽上的所有起跑反應時間數據（除了大丘世錦賽起跑犯規的一次），在倫敦世錦賽前，他平均反應是0.158秒，而其他決賽選手的平均反應則是0.149秒。

不過，據邁克爾·約翰遜所說，博爾特在狀態最佳的比賽中能夠得到的加速力與身高較矮的選手相當。「你會看到，在頭30米左右，他就已經和矮一點的跑手併肩了，這是很罕見的，」約翰遜告訴奧林匹克官方頻道說。

在世界紀錄一戰中，博爾特全程都是最快的一個。他在20米的位置就已經開始領先，並且在之後的每一個20米都是速度最快的一個。

然而，在2017年的倫敦，他0.183秒的反應時間對他來說很慢，也比其他選手至少慢0.031秒。

9.58

關於博爾特，在跑步之外的元素總是存在。從他招牌的「閃電」姿勢到在賽道周圍的玩鬧，再到他聲稱在北京奧運期間吃了「大約1000個」雞塊，博爾特愛玩的性格已經成為他巨星氣質的一部分。

一些批評會不時出現，說他在衝線之前賣弄作秀，但這無損粉絲對他的愛戴。

在退役之前，他是全世界社交網絡上最受歡迎的田徑運動員之一，他的臉書上有近1900萬個粉絲，Instagram上則有710萬，推特上有475萬。

隨著聲名大噪，接踵而來的就是贊助。據《福布斯》雜誌報導，博爾特與彪馬（Puma）、瑪姆香檳（Mumm）、布洛芬醫藥等等品牌的合同令他在2016至2017賽季的年收入達到3420萬美元（2620萬英鎊），在百大名人當中排名第88。

博爾特通過他的基金會向慈善機構捐款，包括多年資助他在牙買加的中學母校。

但是現在，他從世界舞台走下來之後會隱退嗎？他自己就說，他想要「放鬆一下，盡可能地享受快樂」。

然後，或許會在世界田徑運動當中擔當一個持續的角色。

但是毫無疑問，這項運動會想念他。國際田聯主席塞巴斯蒂安·科男爵近日曾告訴BBC：「我們將會懷念的是他的人格。我們想要有人格魅力的運動員。」

關於這一點，沒有圖表能夠完全表達。

圖表設計：格里·弗萊徹（Gerry Fletcher）；製作：埃爾文·歐拉德（Alvin Ourrad）、艾莉森·本傑明（Alison Benjamin）。數據提供：馬克·布特勒（Mark Butler）