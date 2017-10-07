你的器材不支持播放多媒體材料 曹星如經理人：希望能擇日重賽。

這可能是香港拳王曹星如職業生涯的22場勝仗當中最不尋常的一次。

比賽早段一次意外的頭撞頭令"神奇小子"在這場本就不輕易的比賽中發揮受阻，但在第六回合結束時裁判宣告他傷勢嚴重須終止比賽之後，他仍然贏得了足夠的分數，戰勝WBA前世界冠軍、日本拳手河野公平。

這場"王者對決3"在香港會議展覽中心進行。第二回合一次對抗中與對手頭部意外相撞，令曹星如左額以及左眼嚴重腫脹，賽事醫療官在第七回合後介入宣告終止比賽。由於賽事已過半，可以點數定勝負。最終裁判一致裁定曹星如勝出，他也成功衛冕世界拳擊組織（WBO）超蠅量級國際冠軍的腰帶。

"對不住啊老婆，我又打腫了眼！"宣告比賽勝出後，落淚的曹星如拿起麥克風說這樣呼喊道。

除了戰勝個人生涯迄今為止最強對手並保持職業賽完美戰績的激動之外，30歲的香港拳壇第一人或許更多的是鬆一口氣。那下碰撞發生在第二回合，但是曹星如在第一回合就曾在被河野公平右拳擊中後滑倒在地，現場8000名觀眾——當中絶大部分是香港人——似乎明顯感覺到，這與今年3月曹星如技術性擊倒向井寬史的比賽不可同日而語。

然後就是那一下意外的碰撞，一下鈍響令觀眾席一陣驚呼，然後現場大屏幕上的特寫顯示，曹星如的左額頭立即腫起一塊。

隨後幾個回合，曹星如就是頂著這個越來越大的腫塊堅持與河野公平周旋。他不時用拳套撫摸著左額，而每一回合的間隔，曹星如的團隊都在全力治理這個始料不及的傷。

外號"Tough Boy（堅強小子）"的河野公平則在大部分時候採取非常積極的攻勢，不過曹星如在第三個回合起似乎找到了節奏，雖然他的傷勢令他顯得總是更吃力的一方，但在這個量級屬於身材較高（1.70米）的他通過距離或者抱住對方來限制對手的攻擊，並在第五回合結束的鐘響前清脆地擊中對手面部。

在河野公平繼續發起凌厲攻勢，曹星如試圖限制對手的第六回合，裁判曾一度暫停比賽，讓醫療官檢查曹星如的傷勢。"神奇小子"再次走進擂台中央的一刻，現場響起歡呼。然而回合結束後，裁判再次與雙方團隊短暫商議，然後宣告終止比賽。

造成曹星如受傷的撞頭被裁定為"意外"，而根據賽事規則，在四個回合出現意外中止的比賽將判定為"無勝負"（no contest），而此時比賽已打完六個回合，裁判需通過"技術裁定"（technical decision）以分數寫勝負。

在現場，當曹星如與河野公平互碰拳套致意時，觀眾和記者仍然無法立刻知道確切狀況，事實上兩名拳手似乎均沒有辦法認定自己是否獲勝。但當曹星如向四面看台的觀眾鞠躬時，現場的氣氛彷彿是：曹星如輸了。

部分觀眾甚至開始離場，但更多的人在為"神奇小子"鼓掌，並高喊曹星如的名字。

那些選擇留下來為曹星如聲援到最後的觀眾收獲了幸福。當裁判舉起曹星如的手時，觀眾席的歡呼響徹香港會展五號廳。

現場裁判並沒有公布最終比分，但據曹星如經紀人劉志遠賽後說，三名裁判一致裁定曹星如以68比66取勝。

"好多謝今日入場支持我的觀眾，"曹星如站在擂台上向留守的觀眾說，"今天我聽了教練的指引，和對手保持距離。我也要多謝我的對手河野公平，他真的很厲害！"

"第四回合開始，我的左眼已經痛到我想跪下去——真的是超級痛，但我都堅持住了！"

之後，淚流滿面的曹星如披上香港特區區旗再次向觀眾致意，然後他取消了賽後採訪，直接被送往醫院。

劉志遠向記者表示，曹星如在第六回合過後左眼已經因腫脹而幾乎睜不開。

你的器材不支持播放多媒體材料 曹星如勝向井寬史：「勝利不止是我。」

如果說比賽的結果對曹星如和香港觀眾來說是一種堅持之後的勝利，對河野公平來說，則或許是一次被剝奪的機會。

36歲的河野近期戰績未如理想——2016年兩度在超蠅量級拳王對決中落敗，失去了WBA的冠軍腰帶；今年7月擊敗泰國拳手之後，四個月前剛剛當上父親的河野公平原本希望通過與曹星如的比賽重新激活自己的拳王生涯。

劉志遠在賽後承認，六個回合中止比賽對雙方而言都是一種遺憾，他們本來更希望看到曹星如能通過完整的12回合比賽體現完整實力。

"河野是一個'Tough Boy'，他最出名的就是耐力，其實（比賽中止時）他是在留力的，"劉志遠賽後對記者說。

"這六個回合雖然是星如險勝，但後面六個回合如果打下去，是不是一定是星如贏？沒有人知道。"

本場比賽的合約當中的重賽條款原本是屬於曹星如一方——即假如曹星如落敗，可以決定與河野公平重新約戰。而現在，河野公平一方的重賽意願或許會非常強烈。

"我是絶對希望我們重賽一次，"劉志遠向記者說，並且透露，河野公平一方在賽後已經立即表達了重賽的意願。

劉志遠表示，原本希望通過這場比賽測試曹星如有沒有在近期內挑戰世界冠軍的實力。曹星如此前考慮的目標是挑戰WBO世界拳王井上尚彌的可能性。而去年曾被井上尚彌技術擊倒的河野公平在本場比賽前曾表示，曹星如目前沒有實力戰勝井上。

曹星如在此前的職業拳擊生涯當中取得21場全勝（其中13場擊倒對手）的現象級戰績，但這第22場勝利似乎只有勝負，但沒有得到原本期望的收獲。

"我們打拳擊，不會說就這樣去找個世界冠軍來打一下看行不行，我們要有一個勝算，"劉志遠說，「所有的勝算就是要在今天與河野公平的比賽裏面去看——星如如果能贏河野，是怎麼樣贏，然後我們才會知道勝算有多少。」

"而這一個標凖……我們（現在）是沒有看到。"

但至少現在，這場勝利對香港觀眾來說是足夠的。

"他已經是香港的一個icon（標誌性人物），"一名現場觀眾告訴BBC中文網說。曹星如在2011年成為香港第一個職業拳擊手，之後六年間的連勝使他成為香港拳擊界乃至體育界的代表人物這一，也在這個通常以獨立身份參與體育賽事的中國城市成為家喻戶曉的人物。

"他告訴我們：我們是可以的。和我們說，我們一起上，一起下。這比勝負更加重要。"另一名接受訪問的觀眾說。

假如再次在香港進行重賽，會展8000座位滿座大概仍可預期，但勝負可能會難料得多。