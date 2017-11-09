圖片版權 AFP Image caption 西班牙國家隊新球衣又一次引發爭議

在足球世界，爭議通常都圍繞著裁判，但是在這一個星期的西班牙，引起軒然大波的是球員身上的球衣。

西班牙國家隊剛剛發佈為明年世界杯凖備的新版球衣，但是球衣的樣式在該國球迷中間卻掀起了兩極迴響。

批評者說，球衣上的顏色看起來更像西班牙第二共和國的旗幟，而不是現在的西班牙國旗。第二共和國政權始於1931年，當時西班牙國王被推翻，第二共和國後來只維持到1939年。

但它的旗幟可能會勾起一些西班牙人的痛苦回憶，因為他們的家人曾在1936至1939年內戰當中經歷苦難。這場內戰最終是國民軍取得勝利，由此也令弗朗西斯科·弗朗哥（Francisco Franco）成為西班牙獨裁統治者。他一直執掌政權，直到1975年去世。

不過，西班牙足協以及球衣設計方阿迪達斯（Adidas）均否認球衣有政治含義。

這場爭議正值西班牙政治分裂越發嚴重的時期。

球衣到底有什麼問題？

基本上，問題出在球衣上的紫色。

或者說，那真的是紫色嗎？

西班牙國旗的顏色是紅和黃。這件球衣上加入了藍色，整體設計是對1994年世界杯款球衣的復古致敬。

只不過藍色那部分看起來很像紫色，於是就顯得與第二共和國旗幟的顏色相似——時至今日，那面旗幟仍然會被用來宣示反對君主制的立場

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圖片版權 Getty Images Image caption 第二共和黨旗幟在今天仍然被用於反對西班牙君主制

來自埃塔布裏亞的法律系畢業生哈維爾·安德烈斯·羅爾丹（Javier Andrés Roldán）表示「這件衣服是一種侮辱」。「我希望足協作出反應，不要允許我們穿這樣的顏色比賽，」他說。

胡安卡（JuanCa）則發推文說，他不會支持這支球隊，他甚至「希望他們在第一輪就被淘汰」。

左翼政黨「我們能（Podemos）」黨總書記、共和派的巴勃羅·伊格萊西亞斯（：「西班牙國家隊很久沒有穿這麼棒的球衣了，所有人和紅色軍團團結在一起吧。」

然後，他進一步火上澆油：「2017年，一個抓狂又腐敗的右翼政府最後將會禁絶他們所不喜歡的顏色。」

「（球衣上的）紫色不僅漂亮，它還代表著西班牙的民主派叛逆者，」他說。

西班牙足球專家西德·洛維（Sid Lowe）告訴BBC說：「說這是阿迪達斯和西班牙足協有意為之的政治表達，這種想法是荒謬的。」

他說：「這事掀起的爭吵令人莫名其妙，不過考慮到當下的政治語境，和每一次國家隊集結似乎總要帶來一些『爭辯』的慣例，或許這也不應該是什麼意外。」

為何會引發爭論？

西班牙目前正經歷敏感的政治時期，此前加泰隆尼亞（又譯加泰羅尼亞）進行了非法公投，赤裸裸地在這個國家劃下了一道政治分界線。

反對者走上巴塞羅那、馬德里以及其他地方的街頭，加泰當地政府被接管，加泰一些領導人被控叛亂罪，主要的領導人卡萊斯·普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）則處於流亡狀態。與此同時，全西班牙的國民也在反思自己的忠誠度，問自己：我的國家到底是什麼，它對我來說意味著什麼？

所以，這種時候發生這種球衣爭議事件，實在是不合時宜。

但是，在周二（11月7日）晚上發表的一份聲明中，阿迪達斯和西班牙足協試圖澄清：「西班牙隊將要在2018年世界杯上穿著的球衣沒有任何政治含義。」

新球衣上的圖案，靈感來源於西班牙隊在1994年美國世界杯上所穿的球衣。

西班牙的2018年世界杯球衣以紅色為主色，右側配以黃、藍、紅的鑽石型形圖案。

1994年的西班牙隊紅色球衣，也是在右側有三道一長串的黃色和海軍藍色鑽石型圖案。

圖片版權 Empics Image caption 前巴塞羅那球員和主教練路易斯·恩裏克（Luis Enrique）在1994年世界杯身披西班牙國家球衣比賽

當足球隊球衣被政治化