西班牙足球隊世界杯球衣引發政治爭議

埃利斯·帕爾默（Ellis Palmer） BBC新聞部記者
  • 2017年 11月 9日
Spain"s coach Julen Lopetegui (C) poses with Spain"s national football players wearing theit new jerseys at the "Ciudad del Futbol" in Las Rozas, near Madrid on November 8, 2017 ahead of their World Cup 2018 friendly football match against Costa Rica 圖片版權 AFP
Image caption 西班牙國家隊新球衣又一次引發爭議

在足球世界，爭議通常都圍繞著裁判，但是在這一個星期的西班牙，引起軒然大波的是球員身上的球衣。

西班牙國家隊剛剛發佈為明年世界杯凖備的新版球衣，但是球衣的樣式在該國球迷中間卻掀起了兩極迴響。

批評者說，球衣上的顏色看起來更像西班牙第二共和國的旗幟，而不是現在的西班牙國旗。第二共和國政權始於1931年，當時西班牙國王被推翻，第二共和國後來只維持到1939年。

但它的旗幟可能會勾起一些西班牙人的痛苦回憶，因為他們的家人曾在1936至1939年內戰當中經歷苦難。這場內戰最終是國民軍取得勝利，由此也令弗朗西斯科·弗朗哥（Francisco Franco）成為西班牙獨裁統治者。他一直執掌政權，直到1975年去世。

不過，西班牙足協以及球衣設計方阿迪達斯（Adidas）均否認球衣有政治含義。

這場爭議正值西班牙政治分裂越發嚴重的時期。

球衣到底有什麼問題？

基本上，問題出在球衣上的紫色。

或者說，那真的是紫色嗎？

西班牙國旗的顏色是紅和黃。這件球衣上加入了藍色，整體設計是對1994年世界杯款球衣的復古致敬。

只不過藍色那部分看起來很像紫色，於是就顯得與第二共和國旗幟的顏色相似——時至今日，那面旗幟仍然會被用來宣示反對君主制的立場

圖片版權 Getty Images
圖片版權 Getty Images
Image caption 第二共和黨旗幟在今天仍然被用於反對西班牙君主制

來自埃塔布裏亞的法律系畢業生哈維爾·安德烈斯·羅爾丹（Javier Andrés Roldán）表示「這件衣服是一種侮辱」。「我希望足協作出反應，不要允許我們穿這樣的顏色比賽，」他說。

胡安卡（JuanCa）則發推文說，他不會支持這支球隊，他甚至「希望他們在第一輪就被淘汰」。

左翼政黨「我們能（Podemos）」黨總書記、共和派的巴勃羅·伊格萊西亞斯（：「西班牙國家隊很久沒有穿這麼棒的球衣了，所有人和紅色軍團團結在一起吧。」

然後，他進一步火上澆油：「2017年，一個抓狂又腐敗的右翼政府最後將會禁絶他們所不喜歡的顏色。」

「（球衣上的）紫色不僅漂亮，它還代表著西班牙的民主派叛逆者，」他說。

西班牙足球專家西德·洛維（Sid Lowe）告訴BBC說：「說這是阿迪達斯和西班牙足協有意為之的政治表達，這種想法是荒謬的。」

他說：「這事掀起的爭吵令人莫名其妙，不過考慮到當下的政治語境，和每一次國家隊集結似乎總要帶來一些『爭辯』的慣例，或許這也不應該是什麼意外。」

為何會引發爭論？

西班牙目前正經歷敏感的政治時期，此前加泰隆尼亞（又譯加泰羅尼亞）進行了非法公投，赤裸裸地在這個國家劃下了一道政治分界線。

反對者走上巴塞羅那、馬德里以及其他地方的街頭，加泰當地政府被接管，加泰一些領導人被控叛亂罪，主要的領導人卡萊斯·普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）則處於流亡狀態。與此同時，全西班牙的國民也在反思自己的忠誠度，問自己：我的國家到底是什麼，它對我來說意味著什麼？

所以，這種時候發生這種球衣爭議事件，實在是不合時宜。

但是，在周二（11月7日）晚上發表的一份聲明中，阿迪達斯和西班牙足協試圖澄清：「西班牙隊將要在2018年世界杯上穿著的球衣沒有任何政治含義。」

新球衣上的圖案，靈感來源於西班牙隊在1994年美國世界杯上所穿的球衣。

西班牙的2018年世界杯球衣以紅色為主色，右側配以黃、藍、紅的鑽石型形圖案。

1994年的西班牙隊紅色球衣，也是在右側有三道一長串的黃色和海軍藍色鑽石型圖案。

圖片版權 Empics
Image caption 前巴塞羅那球員和主教練路易斯·恩裏克（Luis Enrique）在1994年世界杯身披西班牙國家球衣比賽

當足球隊球衣被政治化

  • 去年，世界足球最高管理機構對英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭進行處罰，因為他們在國殤紀念日穿上了胸前配有罌粟花（poppy）的球衣，這被認為是一種政治標識。不過，之後國際足聯（FIFA）改變立場，並撤銷了處罰。
  • 巴塞羅那俱樂部時常被看作是實際上的加泰隆尼亞國家隊。他們的其中一件客場球衣用的就是加泰隆尼亞旗幟的顏色。
  • 在1982－83賽季，巴西球員蘇格拉底（Socrates）將他在科林蒂安斯的隊友組織成一個政治團體。當時的巴西正值獨裁統治，而這位當時的巴西國家隊隊長參加抗議，支持民主選舉。
  • 這不是西班牙球衣第一次出現爭議：2012年歐洲杯西班牙球衣隊徽上的一個細節，被發現是錯誤使用了法國波旁王朝而不是西班牙波旁王朝的標誌。

相關主題內容