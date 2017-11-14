「意大利悲劇」：60年來首度無緣世界杯

圖片版權 Getty Images Image caption 這是意大利國家隊球員在賽事完結一刻的反應。

四屆世界杯得主意大利未能晉身明年的俄羅斯世界杯，是60年來首度缺席，震驚意大利球壇。意大利報章用「世界末日（apocalypse）」來形容這則大新聞。

宣佈退役的隊長布馮（Gianluigi Buffon，又譯保方）對未能帶領球隊入圍世界杯感遺憾，比賽結束時灑淚球場，並向球迷致歉。而教練文圖拉（Giampiero Ventura，又譯雲杜拉）尚未宣佈辭職，同樣向意大利人民道歉。

有買了世界杯跟隊門票的中國球迷大表失望，對BBC中文說不排除會退票。

「流下男兒淚」

在米蘭舉行的歐洲區預選賽，意大利於主場之利下控球率達75%，不斷展開攻勢，但依然無法入球，結果0比0完場。由於意大利在首回合落後瑞典一球，瑞典以1比0取得世界杯決賽周入場券，是繼2006年後，再度出征世界杯。

完場後，多名意大利隊員當場跪下，痛哭流涕。

圖片版權 XINHUA Image caption 隊長布馮得悉意國無緣世界杯後痛哭。

原本希望第6次亮相世界杯的隊長布馮說：「這實在令人羞恥，我最後一場正式賽事竟是決定了意大利無緣世界杯。」

「我們今次的失敗是社會層面的事。」布馮說：「這不應有任何代罪羔羊，是所有人共同承擔的責任。」

39歲的守門員布馮為國家隊出戰 175場，曾5次代表意大利參與世界杯，亦是2006年為國家捧杯的功臣之一。

國際足協亦在社交網站與這位球壇傳奇人物道別，強調他永遠是世界杯得主。

有評論指一些出色的球員沒有上場，是今次無法爭奪入球的關鍵。特別是比賽後段出現了令人費解的一幕，中場達尼埃萊·德羅西（Daniela De Rossi，又譯迪羅斯）被告知要熱身時，指向意甲球隊那不勒斯前鋒洛倫佐‧因西涅（Lorenzo Insigne，又譯恩斯治尼）。

他事後表示：「我覺得當時應該派他出場較為合適。」不過最終他和因西涅也沒有進場。

「從體育競賽角度來說，這是可怕的賽果。」教練文圖拉說：「我絶對會為賽果道歉，但並非為我們的努力、或是求勝慾望而致歉。」

69歲的文圖拉合約期本來是到2020年，外界猜測他會否提早退休。

「我尚未辭職，因為我仍未與主席（意大利足協主席卡洛·塔韋基奧）說話。」文圖拉說：「我需要考慮一籃子的事情，我們會與足協商討。」

瑞典隊教練稱在意大利強攻下仍然堅守成功是因為球隊團結。

圖片版權 Getty Images Image caption 瑞典是2006年後再度晉身世界杯。

圖片版權 AFP Image caption 有評論指一些出色的球員沒有上場，是今次無法爭奪入球的關鍵。

為甚麼意軍會輸？

分析－塞翁失馬，焉知非福？

意大利足球記者Mina Rzouki對BBC國際台體育部說：

這是舉國悲劇，意大利無法參與世界杯感覺匪夷所思。

今次出場的集合了很多平庸的球員，反而具備實力的球員卻因為文圖拉，沒有機會大展所長。這個最年長的教練控制了意軍。他沒有任何空間或是戰略去讓洛倫佐‧因西涅（Lorenzo Insigne）出戰，令人嘖嘖稱奇，要知道因西涅在甲組足球聯賽球隊那不勒斯（Napoli，又譯拿玻裏）表現出色。

意大利許多優秀的球員都很資深，文圖拉本可把年輕球員和資深球員混合起來，帶領意大利向前邁進，但他沒有這樣做。

對意大利足球來說，這不是一件好事，但這次落敗可能是「塞翁失馬，焉知非福」，讓意大利有機會重建球隊，並從最高層開始，把那些長年掌權的人拉下馬。

文圖拉在年齡上或許不是領導國家隊的教練，他只是一個曾經在丙組聯賽獲勝的男人，在爭奪獎杯上經驗不太豐富。

這是重新開始的時機，在領導層、獻策者、出賽球員等方面，選擇適合的人選，不需要再為弱點遮遮掩掩。

世界盃－意大利資料一覽 4 次冠軍：1934, 1938, 1982, 2006

2 次亞軍：1970, 1974

1 次季軍：1990

1 次殿軍：1978

2 次無法晉級：1958，2018

備註：意大利1930年沒有參加首屆世界盃 Getty Images

「世界末日」

不少意大利球迷對賽事表示失望，形容是「令人尷尬」的賽事。

「這場賽事就好像跟隨我們的國家沒落般。」一名意國球迷如是說。

意大利著名體育報章《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）形容結果是「世界末日來臨」。

文章寫道：「我們現在要思考一下明年6月有甚麼活動，看演唱會、看電影或是享受村莊的節目，任何事情也行，就是不能看世界杯中的瑞典──這太令人痛心疾首。」

現時定居香港、來自廣西南寧的意大利足球隊球迷Sunny對BBC中文表示大感失望。她本來還買了世界杯門票，打算赴俄羅斯欣賞意大利隊的英姿。

「我現在是一片空白，感覺很突然。」支持了意大利隊十幾年的Sunny說她的心情仍然未能平伏下來。

Sunny說她買的是跟隨意大利的國家隊門票，包括三場小組賽和8強賽事，她與幾位朋友一同購買，合共花了1400多美元。

由於門票是以隨機抽籤形式購買，當初她抽中的時候還十分興奮，但現在意大利不入圍，不知道將會被分發哪一場的等值賽事，還在糾結到底要不要去，不排除出讓門票。

「我第一次有機會去看世界杯，竟然是沒有意大利的世界杯。」

她對於今次意大利球隊未能晉身世界杯不感到意外，認為這不能只怪責球隊中的個別人士。

她稱意大利國家隊正面對青黃不接的問題，但意大利青年球員訓練系統發展比德國、西班牙等其他國家沒有那麼成熟，球會並沒有傾向買入意大利球員，是整體制度的問題。

對上一次意大利缺席世界杯是1958年，該次比賽在瑞典舉行；而1992年未能晉級歐洲杯，東道主是瑞典，再上一次未能晉級歐洲杯則是1984年，是在小組賽遭瑞典擊敗。

除了意大利，明年俄羅斯世界杯，荷蘭、美國、智利都意外出局，無法出戰。

中國國足則連續第四次未能晉身世界杯決賽周，對上一次是2002年，亦是中國國足唯一一次打入世界杯決賽周。