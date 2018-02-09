平昌冬奧會看點：最冷的奧運、朝韓「解冰」和「中立」的俄羅斯

你的器材不支持播放多媒體材料 2018 Winter Olympics: Reasons to look forward to the Pyeongchang Games

第23屆冬季奧林匹克運動會 主辦地：韓國平昌 比賽日期: 2月9－25日 BBC報道: 英國觀眾可在BBC TV, Red Button, Connected TVs以及BBC Sport網站和手機應用上觀看賽事直播和報道。BBC平昌冬奧完整時間表（英文）

第23屆冬季奧運會在周五（2月9日）於韓國平昌開幕，這可能是歷史上天氣最冷的一屆冬季奧運會。

開幕之前的一段時間裏，朝鮮和東道主韓國似乎有意借助此次盛會改善半島南北關係——兩國將在本屆冬奧會中聯合組成一支女子冰球隊。另一方面，169名俄羅斯運動員將以中立身份參賽的設定也引發了一些爭議。

中國代表團派出82名運動員出征韓國，比上屆多16人，參賽項目亦為歷屆最多；不過中國媒體認為，中國代表團在本屆應以不低於2014年索契冬奧會的三枚金牌為目標。

英國代表團則派出了創本國紀錄的59名運動員前往平昌，比四年前多三人，並希望以五金或以上為目標，賽出不列顛代表團史上最成功的一屆冬奧會。

在未來17天裏，有超過3000名世界頂尖運動員將角逐15個項目當中的102枚獎牌。

比賽將在韓國的13個場館和場地進行；目前，大約有82.6萬張門票已經售出，銷售率為77%。

史上最冷的一屆冬奧？

圖片版權 Getty Images Image caption 平昌冬奧會期間，體感溫度可能會低至－25攝氏度

在平昌，一年當中有三分之一的時間都處於攝氏零度以下；主辦方特別為觀眾凖備了暖身貼、坐墊和防水大衣，來應對觀賽期間的極端天氣。

本屆冬奧會比賽主要在兩個場地進行——山間雪場阿爾卑希亞滑雪度假村和海邊的江陵冰上運動場，此外在寶光和旌善也有場館承辦個別項目比賽。

江陵的居民面對的天氣還是相對溫和的——大約有－6至－2攝氏度之間；但是在寒風凜烈的山區地帶，體感溫度有時候會低至－25攝氏度。

這意味著，平昌冬奧會將超過1994年挪威利勒哈默爾冬奧會（－11攝氏度），成為歷史上最冷的冬奧會。

專為賽事而建造的奧林匹克體育場有3.5萬個座席，位於阿爾卑希亞東北部；它沒有頂蓋，而當地時間周五20時（格林尼治時間11:00）開始的開幕式期間，預計溫度將低至－5攝氏度。

這顯然與四年前的索契形成鮮明對比，當時的冬奧會氣溫有時候會達到20攝氏度，也是紀錄冊上最溫暖的一屆冬奧會。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿爾卑希亞將是平昌冬奧會戶外項目的主要舉辦地

不過，對於周五出席開幕儀式的人們來說，好消息是，大韓民國氣象廳副廳長表示，嚴寒氣溫不會影響開幕式的進行。

寒冷天氣並不是冬奧會前夕遇到的唯一問題。在主辦方的安保隊伍中查出了86宗諾如病毒（norovirus，一種引致急性腸胃炎的病毒）個案，令主辦方不得不動用軍隊士兵來充當安保人員。

朝韓聯合亮相

朝韓兩國較早前進行兩年來的首次高層對話之後，雙方達成突破性協議，朝鮮派出了22名運動員前往平昌，參加五個項目比賽。

圖片版權 AFP Image caption 朝韓兩國將在朝鮮半島旗幟一直以來象徵著朝韓統一的政治願望

這一決定在朝韓半島當前局勢下是一個重大突破——朝鮮近年多次導彈及核武測試導致半島局勢受到外界廣泛關注，平壤決定派出代表團參加冬奧會有望讓南北雙方借助體育盛事迎來「解冰」的機會。

朝鮮派出名義上的國家元首前往韓國，也是歷史上的第一次。

圖片版權 AFP Image caption 花樣滑冰組合廉太鈺和金柱希是朝鮮代表團僅有的頂尖運動員

不過，雖然朝鮮最高領導人金正恩在新年致辭中出乎外界意料地宣佈接受韓國的邀請，派出代表團參加平昌冬奧會，但是朝韓之間的這次「體育外交」並未代表兩國關係將取得實質性的突破。

韓國方面推遲了與美軍的年度聯合軍演，但是在朝鮮一方，有關核項目的問題未有改變的具體跡象。有專家表示，借體育比賽作出改善關係的姿態可能相對容易，但是在外交策略以及武器項目等嚴肅問題上，達成共識可能仍然比較困難。

兩國將於開幕式上在朝鮮半島旗幟下共同出場，並將組成一支聯合女子冰球隊參賽——這一舉措在韓國一方並未受到所有人的歡迎，他們認為，臨陣加入朝鮮的球員，會影響球隊奪取獎牌的機會。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝韓聯合女子冰球隊

這支球隊在上周日（2月4日）首次出戰，在唯一的一場練習比賽中心3－1不敵瑞典隊。

此外，朝鮮運動員還將參加滑雪和花樣滑冰等項目，並且派出數百人的代表團、啦啦隊和表演者前往平昌。

周二（2月6日），一艘運送約120名朝鮮表演人的船抵達韓國東部的墨湖港口時，數百名韓國示威者舉行了一些小規模抗議，反對朝韓組成聯合隊伍參加冬奧會。

俄羅斯選手以中立者身份參賽

在四年前的索契，俄羅斯代表團高踞獎牌榜首；但四年後，俄羅斯被國際奧委會（IOC）禁止參加平昌冬奧會——因為一場有關俄羅斯涉嫌以政府資助使用禁藥的調查。

國際奧委會邀請了169名俄羅斯選手以獨立運動員身份參加比賽——他們均通過了反興奮劑測試的標凖；另外47名運動員和教練員則就禁賽判決提起了上訴，當中有28名運動員在上星期成功撤銷了體育仲裁法庭（CAS）對他們下達的終身禁賽令。

不過在周五開幕式開始前，體育仲裁法庭裁定駁回上訴，47名選手和教練不獲資格參加平昌冬奧。

以中立者身份參賽的俄羅斯人將以國際奧委會旗幟為標記，並受到了警告，不能在著裝顏色上顯示出俄羅斯國旗的三種顏色。

中國隊的獎牌點

雖然中國派出了人數超過四年前的代表團陣容，但是中國媒體對於爭奪冬奧獎牌的前景持謹慎態度。

與夏季奧運會的強勢不同，中國在冬奧項目上仍屬於較「年輕」的級別——在2002年冬奧會首次奪金，之後在2010年溫哥華冬奧上奪得至今最高紀錄的五枚金牌。

2014年，中國隊在索契奪得三金四銀兩銅。中國媒體的分析認為，此次在平昌假如能夠追平索契冬奧會的三枚金牌成績，將算得上「完成任務」。

體育數據公司Gracenote日前預測中國代表團有平昌有13個奪金點，並可能最終奪得5枚金牌；不過，新浪體育對中國代表團前景的分析是「無項目有絶對實力」。

中國曾經是依靠短道速滑選手王濛在溫哥華冬奧獨攬該類別女子項目中的全部三枚金牌，才創造了目前為止中國代表團的冬奧金牌最高紀錄。

在平昌，預計中國的主要獎牌希望仍然集中在冰上項目。

圖片版權 Getty Images Image caption 周洋將在平昌冬奧會擔任中國代表團旗手

索契冬奧會短道速滑男子1500米亞軍韓天宇剛剛傷癒，比隊伍晚三天抵達了平昌，他被認為是中國隊奪金的主力。

短道速滑女子500米項目的金牌在過去四屆冬奧會一直是中國隊的囊中物，但是主力選手範可新在本賽季世界杯四站比賽中均因為犯規而無緣所在級別的決賽，人們期待她在平昌扭轉這一頹勢。

兩屆奧運會短道速滑女子1500米冠軍周洋——本屆中國代表團開幕式旗手——去年在長時間休戰之後回歸國家隊，將率領中國女隊在這一項目上進行爭奪，而韓國女隊的崔敏靜和沈石溪被認為是中國隊的最強對手。

武大靖在2017年短道速滑世界杯上海站奪得男子500米和1000米冠軍，四年前在索契也是男子500米亞軍，他將在平昌對這兩個項目發起衝擊。

冰壺混雙是中國在該項目唯一一支直接晉級冬奧會的隊伍，在2016和2017兩屆世錦賽分別奪得亞軍和季軍的巴德鑫、王芮將在這一項目衝金。

圖片版權 CNS Image caption 隋文靜、韓聰被認為是花樣滑冰雙人滑的奪金熱門

花樣滑冰雙人滑組合隋文靜、韓聰是2017年世錦賽冠軍，本屆由於最強大的對手、俄羅斯的兩對組合——塔拉索娃、莫洛佐夫和斯托波娃、克里莫夫——被禁賽，中國雙人組被看作是奪金熱門。

在2017－2018賽季美國普萊西德湖世界杯總決賽中奪冠的自由式滑雪女子空中技巧選手徐夢桃同樣是傷癒復出參賽。

來自炎熱國家的冬奧選手們

你的器材不支持播放多媒體材料 來看看冬奧史上第一批來自非洲的雪橇項目選手（英文）

滑雪名將琳賽·沃恩（Lindsey Vonn）、米凱拉·席弗林（Mikaela Shiffrin）以及單板滑雪傳奇肖恩·懷特（Shaun White）等均會悉數在平昌亮相。

不過，冬奧會並非僅僅屬於獎牌爭奪者和那些生活在冰天雪地的人們。這些來自熱帶國家的選手，同樣是平昌冬奧會的主角。

圖片版權 Cocoa From Ghana Image caption 弗林蓬將是加納首位俯式冰橇奧運選手

阿誇西·弗林蓬（Akwasi Frimpong）從一名田徑選手轉型為俯式冰橇運動員。他將代表加納出賽，成為該國的首位俯式冰橇奧運選手，也是冬奧會史上這一項目的首位黑人選手。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年里約奧運會開幕式上湯加王國的旗手皮塔·塔烏法托法將參加平昌冬奧越野滑雪項目

牙買加則將派出本國史上第一支有舵雪橇女子隊出征平昌，這與該國男子隊首次出征冬奧會相隔了30年——1988年卡爾加裏冬奧會，牙買加男隊首次參賽的歷史甚至被好萊塢改編成了電影。

尼日利亞選手蘇恩·阿迪根（Seun Adigun）、恩戈琪·翁烏米爾（Ngozi Onwumere）和阿庫沃瑪·奧米歐加（Akuoma Omeoga）將同樣參加有舵雪橇女子項目——她們是尼日利亞史上的第一批冬奧會參賽者，也是冬奧史上第一批來自非洲的雪橇項目選手。

2016年里約奧運會開幕式上湯加王國的旗手皮塔·塔烏法托法（Pita Taufatofua）則從跆拳道轉向了越野滑雪。