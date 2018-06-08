圖片版權 Getty Images Image caption 司職中鋒的西蒙尼安（右）為蘇聯隊打進過10個進球。

1958年瑞典世界杯上，尼基塔·西蒙尼安（Nikita Simonyan）是蘇聯隊的隊長。他們在小組賽擊敗了英格蘭，之後晉級四分之一決賽，最終負於東道主。西蒙尼安向BBC俄語部講述了他對那一屆世界杯的回憶，以及他的足球生涯。

從西蒙尼安第一次踏上瑞典世界杯的草坪到現在，已經過去整整60年，但是對他來說，那一切就像昨天一樣。

「我們的駐地就在巴西人旁邊，而我們那時候會去偷偷過去看他們訓練，」他帶著微笑回憶說，「他們帶著一個嶄新的4-2-4陣型來到世界杯，而我們對於他們踢的足球只能驚嘆。當然，他們也帶了一名新的球員，一個叫貝利（Pele，比利）的17歲瘦小子。」

西蒙尼安現在已經91歲了，三奪世界杯冠軍的貝利77歲，他們倆至今仍是好朋友。1958年世界杯的巴西隊陣中，如今只有五人仍然在世，而蘇聯隊則只剩兩人。西蒙尼安想起很久以前的那些隊友，禁不住搖了搖頭。

「好吧，他們現在在天上大概也有自己的足球隊了，」他說著，有些悵然若失。

他頭上僅剩的一點頭髮已經銀白，而近些年，他的行動也越來越遲緩，但是說到他自己熱愛的這項運動時，他眼睛裏的光芒仍在。回想起那屆世界杯的時候，他還會禁不住笑起來。

他記得在瑞典遇見博比·查爾頓爵士（Bobby Charlton），之後那些年裏兩人也曾經再次見面。他在一個盒子裏翻找著一張他們兩人的黑白合影。

Image caption 西蒙尼安的私人收藏之一，是他與英格蘭及曼聯傳奇球員博比·查爾頓的合影。

2010年，在國際足聯（FIFA）開會決定2018年（以及2022年）世界杯主辦權的歸屬時，他們再次見面。「當宣佈俄羅斯將成為主辦國時，可以看得出博比·查爾頓和大衛·貝克漢姆（David Beckham）都很失望，」他說，「我希望他們現在已經緩過來了吧！」

在去瑞典世界杯之前兩年，西蒙尼安曾去往墨爾本參加奧運會，蘇聯隊在那裏贏得了足球金牌。回程的時候，那趟曲折的旅程走了20天——先是坐船到海參崴，然後是坐八天的火車到達莫斯科。在共青團廣場（Komsomol Square），球隊受到了英雄式歡迎，大批群眾聚集在那裏迎接他們回歸。

「那給了我很深的印象，」西蒙尼安說。

有了奧運會上的成功，蘇聯在參加1958年世界杯時便滿懷著希望。一開始看來，他們確實大有機會。

雖然被分在了一個被認為是最艱難的小組，但蘇聯仍然成功出線。

他們0-2輸給了巴西隊，但是以2-0擊敗奧地利，然後與英格蘭2-2戰平——西蒙尼安在比賽中打進了首開紀錄的一球。在決定誰將進入八強的一場附加賽中，蘇聯以1-0戰勝英格蘭，後者的世界杯冠軍夢被粉碎。

「我們進入了四分之一決賽，」西蒙尼安說，「這意味著我們是世界最好的八支球隊之一。」

不過，他們卻未能複製奧運會上的成功：他們輸給了東道主瑞典隊，後者又在決賽中輸給了巴西隊。

圖片版權 Getty Images Image caption 在瑞典世界杯小組賽上，英格蘭與蘇聯在哥德堡以2-2戰平，但是一個多星期後的同一聲場地上，蘇聯隊以1-0贏下了附加賽。

「人們當然是期望我們能奪冠，於是當我們回到家鄉的時候，就受到了廣泛的批評，」西蒙尼安傷感地回憶道，「我其實覺得我們踢得非常好，可是（共產）黨認為我們的表現是失敗了。好吧，那時候的體制就是那樣。」

他們不踢球的時候，就會去附近的湖裏游泳。

「我們那個傳奇門將列夫·雅辛（Lev Yashin）喜愛釣魚，所以我們就去給他搞了根魚竿，他立馬就釣魚去了，」西蒙尼安說到這兒又笑起來。

當然，他們當時的普遍情況就是無論去到哪裏都會有蘇聯的克格勃（KGB）特工跟隨著。這一切對他有影響嗎？

「噢，沒有啦，」他笑說，「我們知道他們只是在工作。我們甚至和他們相處得很友好。」

在俄羅斯南部的阿爾馬維爾，父母是亞美尼亞裔。西蒙尼安從小就知道，自己想要當個足球運動員。

他的父親是鞋匠。西蒙尼安四歲的時候，他們一家就搬到了黑海上的阿布哈茲。在那裏，他每天在他們狹小的後院裏對著牆踢網球，長達多個小時。

「那院子盡頭有兩棵柏樹，我就是在那裏射門得分的，」他回憶說。

圖片版權 Getty Images Image caption 西蒙尼安出席了俄羅斯世界杯的分組抽籤儀式。

1958年之後，西蒙尼安在莫斯科斯巴達隊又踢了一個賽季——他當時是隊中最好的球員，也是1949、1950和1953年的隊中最佳射手。之後他掛靴，成為球隊的領隊和主教練。後來他還執教過亞美尼亞的艾拉華特葉裏溫隊（Ararat Yerevan）。

如今，雖然他年事已高，但仍然擔任俄羅斯足協（Russian Football Union）的副主席，每天坐在自己的辦公桌前工作。在2017年12月的莫斯科，他是國際足聯世界杯抽籤儀式的榮譽嘉賓之一。

說到今年的世界杯，他承認，世界排名第70位（32支參賽隊中最低）的俄羅斯將會面對艱難的前景。不過，他仍然希望，他們能有好的表現。

「他們在體能和戰術上都凖備得充分，」他說，「不過最重要的是，他們應該對於世界杯比賽有足夠的心理凖備。」

他所說的當然是經驗之談。他會去看比賽嗎？

「我不一定會去看在莫斯科以外進行的比賽，」西蒙尼安伸了伸他那兩條咯咯作響的腿說，「但是在首都打的那些比賽？那還用說！」