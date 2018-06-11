2018國際足聯世界杯 主辦國：俄羅斯 比賽日期：6月14日 - 7月15日 實況報道：BBC電視台、電台及BBC Sport網站將實時報道2018世界杯比賽

德國隊踢點球真的有那麼好嗎？主場優勢有多重要？哪一個墨西哥後衛的世界杯進球數與C羅相同？

世界杯開賽在即，我們來回答這些問題，並且提供更多資訊……

1. 哪些球隊贏得過世界杯？

共五次贏得世界杯冠軍的巴西隊是各隊之首。他們最近一次奪冠是在2002年。2014年，他們是東道主，但是這一次主場作戰最終卻是在半決賽以1比7慘敗於德國而告終。

目前尚未有歐洲和南美洲以外的球隊贏得過世界杯，而最近三次世界杯決賽都是由歐洲球隊勝出——冠軍分別是德國、西班牙和意大利。歐洲球隊共11次奪冠，南美球隊則有9次。

2. 哪個球員進球最多？

德國隊的進球機器米羅斯拉夫·克洛澤（Miroslav Klose，高路斯）在四屆世界杯決賽圈當中共打進16球，是歷屆所有球員當中最多的。他在2016年退役，不過這一次他仍然會作為德國國家隊的後勤人員，前往俄羅斯。

巴西的羅納爾多（Ronaldo，朗拿度）則以15個總入球排名第二，其中有8球是來自幫助巴西隊奪冠的2002年韓日世界杯。

法國球員朱斯特·方丹（Just Fontaine，方亭）則保持單屆世界杯的最高進球紀錄。他在1958年世界杯的六場比賽當中打入13球。

3. 現役球員又是什麼狀況？

在世界杯個人進球數達到10個或以上的球員當中，只有德國人托馬斯·穆勒（Thomas Muller，湯馬士·梅拿）將作為球員參加俄羅斯世界杯。

要追平他的同胞克洛澤，穆勒將需要打破自己個人單屆進五球的最高紀錄。

哥倫比亞前鋒哈梅斯·羅德里格斯（James Rodriguez）在上一屆世界杯贏得了最佳射手。假如他這次能複製上一屆的表現，也將會成為世界杯總進球最多的球員之一。

這個排行榜上唯一的後衛是墨西哥人拉法爾·馬奎斯（Rafael Marquez，馬基斯）。本屆他將代表墨西哥第五次參加世界杯，而他在世界杯賽上的進球總數與克里斯蒂亞諾·羅爾納多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）相當。

4. 現在的球隊已不像過去那樣經常射門

自足球專業數據公司OPTA在1966年開始統計相關數字以來，上屆世界杯是場均攻門次數最少的一屆。

儘管如此，2014年世界杯場均進2.7球的數據則是自1982年西班牙世界杯以來最高的。

事實上，數據顯示遠射的次數有所減少。一個有意思的比較是將上一屆世界杯與OPTA首次統計射門次數的1966年世界杯相比。

在1966年的世界杯決賽，禁區外的射門次數是2014年決賽的兩倍，不過在2014年決賽的20次射門當中，在禁區內射門的次數卻比1966年多。

5. 英格蘭國家隊或許成績一般，但英超卻佔著世界杯大半壁江山

自1966年奪冠以來，英格蘭只有過一次躋身半決賽。然而，這並不影響英超聯賽的球員佔據其他國家隊的多個位置。

雖然像勒羅伊·薩內（Leroy Sane，桑尼）、馬科斯·阿隆索（Marcs Alonso，馬高斯·阿朗素）和大衛·路易茲（David Luiz，大衛·雷斯）這樣的球員都沒能入選各自的世界杯國家隊名單，但是英超仍然比其他任何聯賽輸出了更多的世界杯參賽球員。

在世界杯各隊大單宣佈時，註冊在英格蘭前三個級別聯賽球隊的球員就多達130個，來自西班牙和德國聯賽的則分別有81和67人。32支參賽隊當中，只有烏拉圭、巴拿馬、沙特阿拉伯以及俄羅斯沒有召入任何英格蘭聯賽的球員。

英格蘭隊則是唯一全部23名球員均來自同一個聯賽的球隊。瑞典與塞內加爾則走在另一個極端——他們的名單中沒有一名球員來自本國聯賽。

6. 東道主的表現如何？

在巴西，沒有人需要提醒他們兩次主辦世界杯的經歷。在1050年，他們在主場輸給了烏拉圭；在2014年，他們以7-1負於德國，令舉國尷尬。

不過，大多數國家在主場球迷的支持下都能夠表現得更好。俄羅斯隊肯定希望他們能夠延續這一傳統，在擁有烏拉圭、埃及和沙特阿拉伯的小組當中出線。

假如俄羅斯成功小組出線，南非就將仍是唯一在世界杯第一圈出局的東道主。

7. 點球！點球！

任何的世界杯總結都離不開點球大戰。

在世界杯歷史上，德國隊只有一名球員曾經踢失過點球，而他們在經過的四次點球大戰中全數取勝。自1982年以來，德國隊連續15次在世界杯上罰進點球。

絲毫不令人意外的是，英格蘭隊是世界杯點球大戰歷史上成績最差的球隊。他們三次在點球大戰中失利，並且一次都沒有贏過……目前還沒有。

意大利同樣三次以最殘酷的方式被淘汰出局，當中包括1994年那場決賽，球星羅伯特·巴喬（Roberto Baggio，羅拔圖·巴治奧）一腳將球踢飛的畫面成為世界杯歷史上的經典。不過，他們在2006年對陣法國隊的決賽當中贏了一回，多少令這個國家對點球決勝制度的回憶稍為不那麼灰暗。

圖表設計：喬伊·羅克薩斯（Joy Roxas）、桑德拉·羅德里格斯·齊利達（Sandra Rodriguez Chillida）

計算方法

在「東道主場均積分」的圖表中，我們從國際足聯（FIFA）獲取數據。如果淘汰賽中的比賽是通過點球決勝，則會被算作平局，在加時決出勝負則會被當成決出了勝負。無論是淘汰賽還是小組賽，我們都是給勝方算3分，平局各算1分。

「場均」積分只計算了那些曾經主辦過世界杯的國家，而不是世界杯歷史上的所有參賽隊。

在「本土球員」的圖表中，我們統計了本國聯賽入選球員最多的前11個國家。球員所屬俱樂部的資料則來自國際足聯（FIFA）在6月4日更新發佈的官員資料。