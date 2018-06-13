2018俄羅斯世界杯：32隊參賽球衣圖鑒

2018俄羅斯世界杯32支參賽隊伍的主場球衣全在這裏了！其中尼日利亞（奈及利亞）球衣在開賽前就收到300萬個訂單提早完售。

A組

俄羅斯

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沙特阿拉伯

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埃及

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烏拉圭

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B組

葡萄牙

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西班牙

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摩洛哥

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伊朗

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C組

法國

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澳大利亞

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秘魯

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丹麥

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D組

阿根廷

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冰島

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克羅地亞（克羅埃西亞）

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尼日利亞（奈及利亞）

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E組

巴西

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瑞士

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哥斯達黎加

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塞爾維亞

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F組

德國

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墨西哥

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瑞典

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韓國

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G 組

比利時

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巴拿馬

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突尼斯（突尼西亞）

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英格蘭

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H組

波蘭

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塞內加爾

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哥倫比亞

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日本

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所有球衣圖片來自國際足聯西蒙·霍夫曼（Simon Hofmann）