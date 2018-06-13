2018俄羅斯世界杯：32隊參賽球衣圖鑒
- 2018年 6月 13日
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2018俄羅斯世界杯32支參賽隊伍的主場球衣全在這裏了！其中尼日利亞（奈及利亞）球衣在開賽前就收到300萬個訂單提早完售。
A組
俄羅斯
沙特阿拉伯
埃及
烏拉圭
B組
葡萄牙
西班牙
摩洛哥
伊朗
C組
法國
澳大利亞
秘魯
丹麥
D組
阿根廷
冰島
克羅地亞（克羅埃西亞）
尼日利亞（奈及利亞）
E組
巴西
瑞士
哥斯達黎加
塞爾維亞
F組
德國
墨西哥
瑞典
韓國
G 組
比利時
巴拿馬
突尼斯（突尼西亞）
英格蘭
H組
波蘭
塞內加爾
哥倫比亞
日本
所有球衣圖片來自國際足聯西蒙·霍夫曼（Simon Hofmann）