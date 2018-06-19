圖片版權 Stuart Franklin - FIFA Image caption 「命運之屏」

在索契進行的俄羅斯世界杯小組賽B組首輪，西班牙3－3戰平葡萄牙的比賽中，迭戈·科斯塔（Diego Costa，迪亞高·哥斯達）的第一個進球不僅是他個人的世界杯處子球，而且因為另一個原因，它有著歷史性的意義。

這是世界杯歷史上第一次由視像助理裁判（VAR）確定一個進球有效——這個系統是專門用來在足球比賽當中覆核主裁判作出的判決。意大利籍裁判吉安盧卡·羅奇（Gianluca Rocchi）在那場比賽當中借助這個系統重看畫面，確定科斯塔在進球之前是否有對佩佩（Pepe，帕比）犯規，最後他認定整個過程沒有不妥。

在接下來的下一場比賽當中，法國隊以2－1戰勝澳大利亞，頭兩個進球都是點球，並且都是在VAR的幫助下確定的；法國隊的致勝一球則是由於門線技術確定，球越過了球門線。

假如VAR技術在過去的世界杯比賽當中也存在的話，又會怎樣？它會不會改變歷史？

1986墨西哥世界杯，阿根廷 v 英格蘭

圖片版權 BONGARTS Image caption 馬拉多納一「手」創造歷史

對，假如你還沒聽說過的話，這就是那個著名的「上帝之手」進球。阿根廷在一場勢均力敵的八分之一決賽當中險勝英格蘭，馬拉多納在騰空當中伸出左手搶在彼得·希爾頓（Peter Shilton，施路頓）之前將球打進。

是的，他之後又打進那個世界杯歷史最漂亮的進球之一——帶球晃過對方半支球隊將球打進，令阿根廷領先至2－0，之後加裏·萊因克爾（Gary Lineker，連尼加）在第80分鐘為英格蘭扳回一城。

但我們不要忘記，在前51分鐘的時間裏，阿根廷並沒能撕破英格蘭隊的防線。

假如有VAR幫忙核實，裁判一定會看到，幫助搶贏一個身高比自己高近20厘米的男人，絶不是馬拉多納的頭。

1994美國世界杯，巴西 v 荷蘭

圖片版權 Mark Leech/Offside Image caption 在羅伯特·卡洛斯之前，布蘭科就是巴西左後衛線上的任意球專家

這是世界杯歷史上最激烈的對抗之一。

貝貝托（Bebeto，白必圖）和羅馬里奧（Romario，羅馬利奧）的進球令荷蘭隊2-0落後，之後他們展開反撲，由丹尼斯·博格坎普（Dennis Bergkamp，柏金）和阿倫·溫特（Aaron Winter，雲達）進球扳平，最後在第81分鐘因為布蘭科（Branco，白蘭高）的任意球而功虧一簣。

VAR會顯示，那個任意球根本不應該判，因為布蘭科在此之前明顯侵犯了馬克·奧維馬斯（Marc Overmars，奧華馬斯），才有了之後的這個致勝進球。

在這個進球發生的那個階段，荷蘭人看起來更加充沛有力，假如比賽進入加時，或許他們將會是更加銳利的一方。

1994美國世界杯，西班牙 v 意大利

圖片版權 Henri Szwarc Image caption 恩裏克本以為自己被肘擊的事情已經不需要更多證據

這發生在同一屆世界杯，不過這一個爭議是另一個問題。

在波士頓酷熱天氣下進行的比賽中，2－1落後於意大利的西班牙隊使盡渾身解數反撲軍團。在比賽最末尾的幾分鐘，西班牙隊的路易斯·恩裏克（Luis Enrique，安歷基）在奮力接應一個傳中球時被意大利的毛羅·塔索蒂（Mauro Tassoti，戴索迪）用手肘擋截。

這肯定不僅是一個點球，而且還會是一張紅牌，對嗎？

可惜西班牙人不走運，匈牙利裁判桑多·普爾（Sandor Puhl）和他的助理們都沒有看到這個事件。

而且，儘管恩裏克已經滿臉鮮血，他們還是選擇對球員的投訴不予理會。

不過，事後塔索蒂卻是被追加了處罰，停賽八場，這令他錯過了最後對巴西隊的比賽。只不過，那已經無法給被淘汰的西班牙人多少安慰。

2002韓日世界杯，韓國 v 西班牙

圖片版權 Andreas Rentz Image caption 西班牙隊球員埃爾格拉（Ivan Helguera，艾雲·希古拉）表示：「所有人都看到了兩個完全合法的進球，西班牙沒有贏，是因為他們不讓我們贏」

我們從哪裏說起呢？

西班牙有兩個完全合法的進球被埃及裁判加馬爾·甘多爾（Gamal Ghandour）判無效，而且有好幾次，西班牙球員在似乎不越位的情況下被判越位。

最終120分鐘的比賽以0－0結束，西班牙在點球大戰中出局。

韓國人此前戰勝意大利隊晉級四分之一決賽的過程就充滿了爭議，那場比賽意大利隊弗朗西斯科·托蒂（Francesco Totti，托迪）被裁判判假摔而得到第二面黃牌，那個判決看起來很苛刻。

但東道主仍然一路殺入四強，最後被德國隊1－0擊敗。

2014巴西世界杯，巴西 v 克羅地亞

圖片版權 Buda Mendes Image caption 誰認為這是個點球？請舉手！

第二次主辦世界杯的巴西，在聖保羅的揭幕戰遭遇一連串噩夢。

他們10分鐘就因為馬塞洛（Marcelo，馬些路）的烏龍而先落後於克羅地亞，雖然內馬爾（Neymar，尼馬）將比分扳平，但是他們仍然被對手壓制，克羅地亞更像會贏得比賽。

直到第70分鐘巴西前鋒弗雷德（Fred）在克羅地亞的禁區內與德揚·洛夫倫（Dejan Lovren，路夫雲）微乎其微的接觸之後倒地。

日本籍主裁判西村雄一判給了一個點球，內馬爾一蹴而就，令巴西2－1領先。假如有VAR，這個點球很可能不會判。

奧斯卡在第91分鐘打進一球，徹底擊碎了克羅地亞人的心，也避免了東道主的尷尬——至少是將它推遲到半決賽的時候。