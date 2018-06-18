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「英格蘭最有機會贏世界杯。」這一句話已經在我口中說了不知道多少遍了。

1998年世界杯，我看球賽的球齡是零。對於完全看不懂足球的我，心裏只想自己支持的隊伍勝出。什麼球員、什麼戰術、什麼對手，我一竅不通。英格蘭陣中唯一一位我能說出名字來的就只有「碧咸」（David Beckham，貝克漢姆）。而英格蘭本身的實力，我是完全忽略的。所以我覺得：「英格蘭最有機會贏世界杯。」最後在16強遇上阿根廷，貝克漢姆拿到紅牌後的眼淚，為英格蘭的世界杯劃上一個句號。

圖片版權 PA Image caption 因報復對手而被罰紅牌的貝克漢姆

四年後，2002年日韓世界杯，英格蘭足總大膽起用外籍教練，瑞典籍埃里克松（Sven-Göran Eriksson，艾歷臣）手執帥印。其中一件最令人記憶深刻的事，是他委任在98世界杯受盡千夫所指的貝克漢姆為國家隊隊長。手臂上多了隊長臂章的他，多了一份成熟，更帶領英格蘭在世界杯外圍賽壓倒德國首名出線。「英格蘭最有機會贏世界杯。」最後八強遇上巴西，門將西曼（David Seaman，施文）被羅納爾迪尼奧（Ronaldinho，朗拿甸奴）的罰球吊入後的尷尬表情，為我的預測加了幾分失敗感。

圖片版權 Getty Images Image caption 西曼被羅納爾迪尼奧任意球吊射成功

2006年德國世界杯，英格蘭起用保羅·羅賓遜（Paul Robinson）解決了2002年門將老去的問題。後防一剛一柔的特裏（John Terry，泰利）及裏奧·費迪南德（Rio Ferdinand，費迪南），中場由傑拉德（Steven Gerrard，謝拉特）、蘭帕德（Frank Lampard，林柏特）及貝克漢姆組成黃金中場，加上當年以超級新星入選英格蘭的魯尼（Wayne Rooney，朗尼）擔起進攻的責任，根本就是無懈可擊的陣容！「這是英格蘭近年最有機會贏世界杯的一屆。」

八強面對葡萄牙，魯尼的紅牌讓英格蘭以十人應戰，最終互射十二碼落敗。

圖片版權 PA Image caption 魯尼被紅牌罰下

「雖然沒有凌厲的進攻，但防守是不錯的。最重要是贏出比賽！」2010年南非世界杯，英格蘭起用意大利戰術大師卡佩羅（Fabio Capello，卡比路）作為主帥。卡佩羅是一位只看賽果的教練，娛樂性絶對不是他要考慮的東西。這也很符合英格蘭球迷的期望，大家都只想在有生之年看到英格蘭捧世界杯，加上在外圍賽以9勝1負的佳績進入決賽周，「這是英格蘭最有機會贏世界杯的時刻。」

最後在16強敗給德國，蘭帕德的表情也就是英格蘭的結局。

圖片版權 Getty Images Image caption 球過了白線後彈出，卻沒有成為入球

「要不是球證沒有看到那個進球，上一屆其實是很有機會的，而這一屆的球員也不差吧。」上一屆的不幸，竟然成為了我支持英格蘭最後在2014巴西世界杯奪冠的原因。只是這樣嗎？還有英格蘭的教練霍奇森（Roy Hodgson，鶴臣）是執教弱隊的專家，配合不太差的英格蘭球員，說不定會是黑馬。所以「英格蘭也有機會以黑馬的身份奪得世界杯」。

最後英格蘭3戰0勝，小組賽出局。

二十年來，縱使面對這麼多次的失望，為什麼我還是會支持英格蘭？

當教練是執教弱隊的專家也能成為原因的時候，其實是沒有原因的。

不迷下去的話，怎能叫做球迷？

理性都不是在這時候用的。

就像從冰島球迷的眼神裏，你會看到「冰島是世界上最棒的球隊」！

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所以如果你問我2018俄羅斯世界杯，誰最有機會贏得世界杯？

答案是：英格蘭。

如果有人問你哪一隊會贏到世界杯？

答案是：你支持的那一隊。

有時候，愛與支持就是這麼的單純。

而當我等到那一刻，我會大聲的喊出來：「我一路支持你二十年了，恭喜你。因為我一直都覺得『英格蘭最有機會贏世界杯』。」