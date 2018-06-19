圖片版權 Getty Images Image caption 2018年6月17日，墨西哥隊在世界杯上戰勝德國隊後，歡欣鼓舞的氣氛席捲了墨西哥城的大街小巷

這是一個與足球有關的神奇故事：百萬名狂熱的球迷同時歡呼雀躍，震動地面，引發了用於監測地震的傳感器。

墨西哥地質和大氣調查研究所（Institute of Geological and Atmospheric Investigations）在推特上稱，確有其事。

圖片版權 Tweeter Image caption 墨西哥地質和大氣調查研究所發佈的推特

該研究所指，近日德國隊對墨西哥隊的比賽開場35分鐘，希爾文·洛薩諾（Hirving Lozano）進球得分，7秒後，至少有兩個地震監測儀在墨西哥市偵測到了震動。

該研究所稱，震動是「人為」的，「可能是國家隊在世界杯上得分時許多人蹦跳引發的」。

質疑

但是，其他地方的地質組織懷疑這種說法。

「我曾聽過許多這樣的說法，關乎不同的運動賽事，」美國地質調查局（US Geological Service）的一名地質學家對BBC表示，「但是我認為這難以置信。」

圖片版權 Getty Images Image caption 墨西哥地殼運動活躍

根據美國地質局的說法，「這種情況發生的可能性極小，但是，沒有數據很難去確定或否認」。

美國地質調查局不懷疑地球震動，但懷疑是否由球迷蹦跳引起：「從地震的角度來說，這部分地殼活動很活躍。」

球迷引發？

所以，如果墨西哥確實在國家隊進球時震動，是因為球迷跳躍，還是巧合？

英國地質調查局的科學家們也說，他們認為球迷引發輕微地震的可能性「很小」。

圖片版權 Getty Images Image caption 地震儀對與地殼運動非常敏感，但無法解釋什麼引發了地震

「地震儀很敏感，」一名英國地質調查局的專家說，「他們會記錄任何嚴重的震動，」但那並不說明地殼的活動就是歡樂球迷引發的地震。

但是墨西哥人說...

媒體形容墨西哥市的震動時的用詞可能會引起人們的蔑視。

事實上，「地震」這個詞用在這裏可能太誇張了。

圖片版權 Getty Images Image caption 墨西哥人慶祝世界杯墨西哥對德國隊比賽勝利

但是墨西哥地質和大氣調查研究所總監卡洛斯·德爾·安赫爾（Carlos Del Ángel）在這個問題上觀點明確。

安赫爾毫不懷疑「出現了人類活動導致的震動，對於普通大眾來說當然感覺不到，只有檢測設備記錄下來了」。

但是他怎麼能這麼肯定是雀躍的墨西哥人引發了地震，而不是地殼恰好震動？

因為「只有兩台設備檢測到了活動」，安赫爾說，「一台在城市南部，一台在市中心，接近人們聚集觀看比賽的廣場。」