2018世界杯：墨西哥爆冷戰勝德國引發「地震」的真相
這是一個與足球有關的神奇故事：百萬名狂熱的球迷同時歡呼雀躍，震動地面，引發了用於監測地震的傳感器。
墨西哥地質和大氣調查研究所（Institute of Geological and Atmospheric Investigations）在推特上稱，確有其事。
該研究所指，近日德國隊對墨西哥隊的比賽開場35分鐘，希爾文·洛薩諾（Hirving Lozano）進球得分，7秒後，至少有兩個地震監測儀在墨西哥市偵測到了震動。
該研究所稱，震動是「人為」的，「可能是國家隊在世界杯上得分時許多人蹦跳引發的」。
質疑
但是，其他地方的地質組織懷疑這種說法。
「我曾聽過許多這樣的說法，關乎不同的運動賽事，」美國地質調查局（US Geological Service）的一名地質學家對BBC表示，「但是我認為這難以置信。」
根據美國地質局的說法，「這種情況發生的可能性極小，但是，沒有數據很難去確定或否認」。
美國地質調查局不懷疑地球震動，但懷疑是否由球迷蹦跳引起：「從地震的角度來說，這部分地殼活動很活躍。」
球迷引發？
所以，如果墨西哥確實在國家隊進球時震動，是因為球迷跳躍，還是巧合？
英國地質調查局的科學家們也說，他們認為球迷引發輕微地震的可能性「很小」。
「地震儀很敏感，」一名英國地質調查局的專家說，「他們會記錄任何嚴重的震動，」但那並不說明地殼的活動就是歡樂球迷引發的地震。
但是墨西哥人說...
媒體形容墨西哥市的震動時的用詞可能會引起人們的蔑視。
事實上，「地震」這個詞用在這裏可能太誇張了。
但是墨西哥地質和大氣調查研究所總監卡洛斯·德爾·安赫爾（Carlos Del Ángel）在這個問題上觀點明確。
安赫爾毫不懷疑「出現了人類活動導致的震動，對於普通大眾來說當然感覺不到，只有檢測設備記錄下來了」。
但是他怎麼能這麼肯定是雀躍的墨西哥人引發了地震，而不是地殼恰好震動？
因為「只有兩台設備檢測到了活動」，安赫爾說，「一台在城市南部，一台在市中心，接近人們聚集觀看比賽的廣場。」