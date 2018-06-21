2018世界杯：英俄關係惡化 俄羅斯球迷情系英格蘭隊

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三個月前，俄羅斯和英國的關係因前俄羅斯間諜中毒事件降至冷戰時期低點，不過對於在世界杯舉辦地伏爾加格勒（Volgograd）的俄羅斯球迷來說，足球場上政治無關緊要。

前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利婭（Yulia Skripal）3月在英國城市薩利斯伯裏（Salisbury）的中毒事件引發英國與俄羅斯之間的口水戰，兩國都有幾十名外交官被驅逐。英國政府堅持認為俄羅斯人使用蘇聯時代的神經毒劑諾維喬克（Novichok）給斯克里帕爾下毒，俄羅斯否認所有指控。

世界杯開賽前夕，英國首相特蕾莎·梅（Theresa May）稱，她正精簡代表團陣容，並表示英國不會有任何部長或王室家族成員出席。英國外交部還警告，英國球迷在俄羅斯時要保持警惕。

Image caption 希羅琴科夫已經喜歡英格蘭隊28年了

但是周二（6月19日），許多觀看英格蘭對突尼斯比賽的俄羅斯球迷對BBC表示，他們對政治不感興趣。

「自1990年世界杯看到英格蘭隊起，我就是他們的球迷了，已經有28年了」，在莫斯科外一家巧克力工廠工作的希羅琴科夫（Maxim Shirochenkov）說。

希羅琴科夫穿著英格蘭隊的球衣。他說，他在伏爾加格勒被誤認為是英國人，那裏的俄羅斯人甚至用不標凖的英語告訴他如何去體育場。

儘管是英格蘭隊的粉絲，2012年歐洲足球錦標賽時他也曾去烏克蘭和波蘭支持他們，但他從未到過英國。「這很難，我需要簽證，近些天，這變得更複雜了」，他嘆口氣說。

來自俄羅斯圖拉的兄弟安德魯（Andrew）和伊戈爾（Igor）也是英格蘭隊的球迷。

Image caption 來自俄羅斯圖拉的兄弟安德魯（Andrew）和伊戈爾（Igor）

「我的看法是，為什麼不支持英格蘭隊？畢竟那是足球起源的地方」，伊戈爾說，他與他的哥哥一樣，從頭到腳都穿著英格蘭隊服，「我真的認為，不應該將政治和足球混在一起。而且不管怎樣，他們的隊伍確實十分強大」。

周二的比賽中，並不是所有在伏爾加格勒的俄羅斯球迷都支持英格蘭隊。比賽前，曾在新西伯利亞一起念軍校的奧列格（Oleg）和羅曼（Roman）對BBC表示，他們會支持突尼斯。

「我們是前蘇聯軍人，我的兒子為俄羅斯特種部隊工作，」奧列格說，「我們怎麼能支持英格蘭隊？」

在英格蘭和突尼斯比賽中，有不少輕鬆的玩笑。突尼斯的球迷為他們的球隊唱歌的聲音，被英格蘭球迷唱的國歌和一首熱愛俄羅斯伏特加的歌淹沒了。

比賽結束後，俄羅斯、突尼斯和英格蘭的球迷一起慶祝，互相擁抱、自拍，將對方球隊的旗幟披在身上。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 許多球迷說，他們不關心政治

英格蘭球迷對BBC表示，現場氣氛比他們預想中友好多了。

來自英國利物浦的亞歷山大（Alexander ）說，他的家人曾經求他不要去看世界杯，擔心間諜事件後俄羅斯出現種族歧視和反英情緒。

「這完全是媒體造成的，」亞歷山大說，他來自利茲（Leeds）的朋友詹姆斯（James）說: 「我們不怎麼關心報紙所說，重要的是這裏的人，他們都非常友好。」

事實上，當晚最大的較量不是像許多人預測的那樣是英格蘭和俄羅斯球迷的衝突，而是球場內30度的高溫，以及讓球員和球迷都感到煩躁的伏爾加河的蚊蟲。

安娜（Anna）和羅曼從羅斯托夫州（Rostov）的新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）趕來觀看比賽。對他們來說，這是一個讓人難忘的夜晚。

「我對政治不感興趣，」安娜說，她在周二前沒離開過自己的家鄉，「但是我沒有看見任何對立或反感情緒，我只是對俄羅斯舉辦這次世界杯感到十分興奮，可能不會再舉行了，所以這是千載難逢的機會。」