2018世界杯：阿根廷表現不濟 眉頭深鎖的梅西

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阿根廷前鋒裏奧內爾·梅西（Leonel Messi，美斯）與克羅地亞（克羅埃西亞）在世界杯碰頭前，眉頭深鎖，用右手按著自己的頭額。這一幕，引來世界的注意。

阿根廷在今屆世界杯的表現並不理想。先是1：1賽和世界杯前毫不起眼的冰島，然後被克羅地亞以3：0擊敗。阿根廷現時在小組排行第三，只剩下6月26日對尼日利亞的比賽。它能否在小組賽出線，仍然是未知之數。

但梅西個人的壓力更大，4400萬名阿根廷人都希望他能為國爭光，但至今他仍然沒有取得入球。據報，阿根廷上周六（6月16日）跟冰島賽和後，梅西十分不高興，更沒有參加阿根廷隊的燒烤晚會，寧可留在自己的酒店房間內。

為甚麼梅西的壓力這麼大？為甚麼阿根廷在這屆世界杯的表現如此不濟？評述員對此七嘴八舌，議論紛紛，但大都同意：那不是梅西一個人的錯。

圖片版權 Reuters Image caption 阿根廷今屆的世界杯代表隊人選引來質疑，教練桑保利備受批評。

世界杯開始前，阿根廷教練桑保利（Jorge Sampaoli）決定不讓伊卡爾迪（Mauro Icardi）加入阿根廷的世界杯代表隊，這個決定從一開始就引起爭議。另外，桑保利在阿根廷兩場比賽都沒有讓上屆意大利足球甲級聯賽有22個入球的戴巴拿（Paulo Dybala）出戰。

已退役的英格蘭足球代表隊中場克里斯·沃德爾（Chris Waddle）認為，這個陣容令梅西的壓力更大，但卻沒有其他人可以幫助他。他跟BBC說，戴巴拿本來可以和梅西合作，但戴巴拿卻沒有出戰。

曾在2014年世界杯為阿根廷出戰的曼城前球員薩瓦萊塔（Pablo Zabaleta）認為，阿根廷隊的攻勢太慢，令梅西配合不到。他又認為，阿根廷隊的狀態十分差勁，戰術毫無新意，在他記憶中「從來沒有看過這種表現」。

圖片版權 AFP Image caption 阿根廷隊今屆的世界杯表現強差人意，至今未嘗勝仗。

BBC國際部體育總編本·薩特蘭（Ben Sutherland）和BBC巴西部記者費爾南多·杜亞特（Fernando Duarte）認為，阿根廷隊在世界杯南美初賽時，表現已經十分不理想。但除了這些，一些梅西個人的問題也可能影響他的表現。

他可能太累了：美斯在2017至2018年度歐洲足球賽事中，共出戰54場，是2014至2015年度以來最高。足球統計網站Transfermarkt的數字顯示，他在這54場賽事出戰總時間4,468分鐘，平約每場球賽82.7分鐘。

他受傷患困擾：阿根廷媒體在2018年四月引述消息報道，梅西的右腳大腿受傷，影響他快跑和改變速度的能力。阿根廷早前跟意大利和西班牙打友誼賽時，梅西都沒有上陣，外界就知道他真的受傷患困擾。

他可能受羅爾納多影響：今屆世界杯另一名明星球員克里斯蒂亞諾·羅爾納多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）至今已經為葡萄牙進賬四球，佔據射手榜第一名。這可能令梅西感到壓力。畢竟，羅爾納多今屆世界杯的表現令人嘆為觀止，而梅西至今最令人印象深刻的表現，就只是與冰島對迭時獲判點球，卻沒能把握機會打開紀錄。