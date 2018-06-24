2018世界杯：英格蘭6-1大勝巴拿馬晉級16強

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭火力全開6-1大勝巴拿馬

英格蘭足球隊踢出他們在世界杯的最佳成績，6-1大勝巴拿馬，以小組賽兩勝成績提前晉級16強淘汰賽。

在第一場比賽2:1擊敗突尼斯之後，英格蘭隊的心理素質有所提升，對陣巴拿馬展現了凌厲的攻勢，火力全開，在上半場結束時就以5-0大比分領先對手。

英格蘭球星哈里·凱恩在比賽中踢進三球，目前在本屆世界杯進球榜中，以五顆進球排名第一，超過葡萄牙C羅的四顆進球。6-1大勝巴拿馬也是英格蘭在世界杯的最佳成績，超過1986年墨西哥世界杯3-0勝波蘭和巴拉圭，以及2002年3-0勝丹麥。

英格蘭在G組和比利時一樣，都是兩勝，積分六分，進球數都是8，失球數也都是2，唯一差別是英格蘭被罰黃牌比比利時要少，因此暫時排名G組第一。

難以置信

英格蘭大比分壓倒巴拿馬也令英格蘭球迷欣喜若狂，難以置信，不敢想像，如夢似幻。

最近幾年的國際性重大比賽，英格蘭足球成績差強人意，在上兩次世界杯比賽中英格蘭只踢進五球。

在期望值偏低的預期心理下，年齡相對較輕的「三獅軍團」反而有更大的發揮空間，小組賽兩戰全勝。

在推特等社交媒體上，英格蘭球迷也隨著一個個的進球歡欣鼓舞。

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足球評論員林內克對英格蘭的表現也難以置信。

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哈里·凱恩進球數排名第一，網友也沒忘了調侃一下葡萄牙的C羅。

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就連哈里王子在婚禮上「我真是幸運」這句話也被拿來惡搞。