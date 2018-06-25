2018俄羅斯世界杯：賽程過半，這些亮點值得銘記

圖片版權 Clive Brunskill Image caption 英格蘭6-1狂掃巴拿馬的比賽拉高了本屆杯賽的場均進球數

2018世界杯的64場比賽已經過去一半。本周，賽事將進入生死階段，隨著16強球隊即將決出，半數球隊將會在這個星期之後告別俄羅斯。

在場內場外，本屆比賽的前半段給了我們什麼樣的印象？

當然，這是一屆驚喜不斷的賽事，方方面面也值得深入解讀。在滿屏的世界杯信息當中，我們總結出了這些亮點。愛上世界杯吧！

英格蘭、比利時帶來進球盛宴

圖片版權 MLADEN ANTONOV Image caption 「G」就是「Goal」：與英格蘭同在G組的比利時同樣勢頭強勁，兩場攻入8球

在周末的比賽之前，本屆杯賽是近年來場均進球數最少的世界杯之一。至周五晚上，平均每場比賽只有2.33個進球。

然後，G組的兩支強隊開掛了：比利時以5-2大勝突尼斯，而英格蘭則一場比賽灌了世界杯新軍巴拿馬6個進球。此外，加上塞內加爾和日本2-2的平局，世界杯前32場比賽當中的進球達到了78個。

場均下來，每場比賽有2.65個進球，這意味著本屆杯賽至目前為止在進球數量上比過去4屆世界杯都更高產——2014年巴西世界杯的場均進球數是2.70個。

32戰無白卷

圖片版權 Alex Livesey Image caption 伊朗對摩洛哥的比賽，眼看著就要互交白卷，但又在最後一分鐘產生了一個烏龍球

不管是球迷還是媒體，都對一些球隊採取的保守打法有微詞，但事實上，俄羅斯世界杯至今尚未有一場互交白卷的比賽。

前32場比賽當中，也只有5場比賽是平局收場。

金靴之爭激烈程度前所未有

圖片版權 PIERRE-PHILIPPE MARCOU Image caption C羅可能滑跪著闖進歷史記錄簿，但是他必須先超過哈里·凱恩

這個進球如麻的周末當中，英格蘭的哈里·凱恩（Harry Kane，哈利·簡尼）獨進三球，這令他有可能成為自1986年的萊因克爾（Gary Lineker，連尼加）以來第一個榮膺世界杯金靴獎（最佳射手）的英格蘭球員。

凱恩至今已經收獲五個進球，但有兩名球員緊跟其後——比利時的羅梅盧·盧卡庫（Romelu Lukaku，盧卡古）和葡萄牙的克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）均已經打入四球。

關於盧卡庫，一個有趣的事實是，自1966年葡萄牙球員尤西比奧（Eusebio）以9球成為最佳射手之後，尚未有黑人球員贏得過世界杯金靴獎。

侵襲綠茵場的政治

圖片版權 LAURENT GILLIERON Image caption 扎卡以鷹標手勢慶祝進球，他和隊友沙奇裏因此須接受調查

國際足聯（FIFA）在周日（6月24日）宣佈，就瑞士球員扎卡（Xhaka，沙卡）和沙奇裏（Shaqiri，沙基利）展開紀律調查。他們在2-1戰勝塞爾維亞的比賽中慶祝進球時，做了一個模仿阿爾巴尼亞國旗的手勢。兩名球員都和科索沃有血統淵源——這個塞爾維亞自治地區在2008年單方面宣佈獨立，而當地居民大多數是阿爾巴尼亞人。

根據FIFA紀律守則第54條款對「挑釁公眾」的規定，兩人有可能被罰停賽兩場。

對了，關於紀律……

圖片版權 ERIK S. LESSER Image caption 第一輪比賽的最後一場產生了本屆杯賽的第一面紅牌

俄羅斯世界杯在前30場比賽當中總共出示了95張黃牌，場均3.06張。

與1994年至今的大多數世界杯相比，這個數字並不算高，但是已經超過了2014巴西世界杯黃牌數字的一半。上屆世界杯的場均紅黃牌數是2.92張。

滿座的俄羅斯球場

圖片版權 Clive Rose Image caption 盧日尼基球場入場人數為本屆世界杯之最

2018世界杯組委會在周末表示，本屆比賽的入場人數已經超過140萬人次，總體上座率為97%。

入場人數最高的三場比賽均是在莫斯科的盧日尼基球場，分別是俄羅斯5-0勝沙特阿拉伯，葡萄牙1-0勝摩洛哥，以及德國0-1負墨西哥。

「公敵」內馬爾

圖片版權 Francois Nel Image caption 內馬爾不小心成為了反派？

巴西球星內馬爾（Neymar Jr.，尼馬）在社交媒體上已經有數千萬粉絲，但是他在俄羅斯並沒有太受待見：他在巴西戲劇性地2-0戰勝哥斯達黎加的比賽向裁判頻頻抱怨，並且試圖假摔騙點球的行為，甚至受到了巴西球迷的廣泛批評。

或許不無關係的是，谷歌的搜索引擎對世界杯球隊搜索詞條的分析顯示，巴西是目前為止被搜索最多的球隊，佔總搜索量的9%，緊隨其後的是阿根廷和德國（7%）、法國（6%）以及並列的西班牙、英格蘭和葡萄牙（5%）。

梅西懸了

圖片版權 EPA Image caption 梅西為阿根廷贏得的最高榮譽是2008年的奧運足球金牌

兩場比賽僅收獲一個積分，阿根廷必須在周二擊敗尼日利亞，才有可能避免從本屆世界杯早早出局的命運。

如果不能做到，裏奧內爾·梅西（Lionel Messi，美斯）不僅將再次失落世界足球最高榮譽，也將無緣在今年改寫他未給國家隊帶來任何榮譽的的紀錄。

德國戰車自我救贖

圖片版權 Getty Images Image caption 在第一場比賽中受到批評的克羅斯在對陣瑞典的最後一分鐘挽救了德國隊

衛冕冠軍德國隊首戰落敗，距離深淵就差那一個任意球，但是托尼·克羅斯（Toni Kroos，卻奧斯）的小角度弧線進球令他們擊敗了全場表現頑強的瑞典。

最後一分鐘逆轉天和地，克羅斯不僅救贖了傳球失誤導致落後的自己，更可能是救贖了兩場比賽排陣失誤的主教練勒夫（Joachim Low，路維）。

以及，令兩戰兩勝的墨西哥在最後一輪仍然有可能面對出局的命運。德國戰車的冷酷氣場又在最後一刻浮現？

巴拿馬出局，派對繼續

圖片版權 Clive Brunskill Image caption 巴拿馬被狂掃出局，但仍然值得慶祝自己的第一個世界杯進球

如果你一覺醒來，只看到巴拿馬在下諾夫哥羅德進球之後的狂歡，會以為他們或許剛剛對英格蘭爆出了冷門。

當然事實並非如此，那一場瘋狂的慶祝是來自他們的一個安慰獎進球。巴拿馬在比賽中被英格蘭6-1擊敗。

但是，它是這個中美洲國家在世界杯歷史上的第一個進球。

他們的首次世界杯之旅，前兩場丟了9個球，但又怎麼樣呢？