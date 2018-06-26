圖片版權 Getty Images Image caption 視頻助理裁判在小組賽末輪首日成為焦點話題

俄羅斯世界杯小組賽最後一輪首日即迎來最具爭議性的一夜，第一次在世界杯上使用的視頻助理裁判（VAR）成為決定性因素，但是就像葡萄牙隊主帥費爾南多·桑托斯（Fernando Santos，費蘭度·山度士）所說的，「一切變得有點怪」。

兩場同時進行的比賽，各自主裁判共四次走到場邊查看視頻屏幕，以決定他是否作出了正確判斷。結果呢？有點混亂。

當晚的高潮出現在第92分鐘，兩場令人窒息的比賽，相隔2000公里的兩個主裁判在幾乎同一個時間作出了各自的決定。

最終，葡萄牙以1-1戰平伊朗，西班牙則2-2戰平摩洛哥，西、葡分別以B組第一、二名的身份晉級16強。

發生了什麼？

在薩蘭斯克的賽場上，葡萄牙驚險地堅持到了最後，晉級淘汰賽。當晚在這裏發生了三個基於VAR作出的判決：

葡萄牙的點球 －葡萄牙隊以1-0領先時，C羅（Cristiano Ronaldo，C朗）在禁區內被對方球員伊扎托拉希（Saeid Ezatolahi，伊沙杜拿希）阻截。當時主裁卡塞雷斯（Enrique Caceres）示意比賽繼續，但是隨後在下一個死球時修改了自己的判決。C羅的點球被對方門將擋出。

－葡萄牙隊以1-0領先時，C羅（Cristiano Ronaldo，C朗）在禁區內被對方球員伊扎托拉希（Saeid Ezatolahi，伊沙杜拿希）阻截。當時主裁卡塞雷斯（Enrique Caceres）示意比賽繼續，但是隨後在下一個死球時修改了自己的判決。C羅的點球被對方門將擋出。 C羅逃過一劫 - 下半場中段，C羅在追球時試圖繞過對方的普拉利甘吉（Morteze Pouraliganji，保拿利幹治）。在此過程中，他的右臂揮向了這名後衛，擊中後者的嘴。卡塞雷斯查看了回放視頻之後裁決，C羅的侵犯動作只需要給黃牌。

- 下半場中段，C羅在追球時試圖繞過對方的普拉利甘吉（Morteze Pouraliganji，保拿利幹治）。在此過程中，他的右臂揮向了這名後衛，擊中後者的嘴。卡塞雷斯查看了回放視頻之後裁決，C羅的侵犯動作只需要給黃牌。 葡萄牙受罰 - 在補時階段，落後的伊朗隊在一次進攻中將一記高球傳入禁區。阿茲莫恩（Sardar Azmoun，阿斯蒙）的頭球頂到了葡萄牙隊塞德里克（Cedric，薛迪·索拉斯）的手臂上。伊朗投訴應該判點球，在查看視頻之後，卡塞雷斯判了點球。

圖片版權 Getty Images Image caption C羅在下半場肘擊對手被VAR抓到，但裁判只給了黃牌

圖片版權 Getty Images Image caption 塞德里克的手球在VAR回放之後被認定是犯規

與此同時，在加裏寧格勒的第92分鐘：

西班牙「免死」 - 就在伊朗獲得點球的同一時間，在這一邊落後2-1的西班牙由阿斯帕斯（Iago Aspas，艾斯帕斯）後腳射門將球打進。當時邊裁舉起了越位的旗號，但看過回放視頻之後，主裁判伊爾馬托夫（Ravshan Irmatov）判定阿斯帕斯沒有越位，西班牙以首名晉級。

而這些判決，只不過是當晚有幸得到視頻裁判審核的幾個事件。

西班牙後衛皮克（Gerard Pique，碧基）在比賽中有一次雙腳放鏟，卻幸運地逃過的判罰——假如啟動視頻助理裁判，他可能會得紅牌。

不僅如此，伊朗認為自己在對葡萄牙的比賽當中應該早就有一個點球，當時阿茲莫恩在禁區內被撞倒。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿斯帕斯的進球在VAR幫助下被判有效

「規則裏沒寫梅西和C羅」

雖然葡萄牙因為VAR而受到了點球判罰，但是主帥桑托斯仍然認為，VAR系統「完成了任務」。

「我對這三次判罰沒有異議，」他說，「這似乎是比賽當中的正常情況。裁判做了他必須做的事，我們不得不接受。」

然而另一邊，伊朗雖然在最後階段借助VAR獲得點球，但主帥卡洛斯·奎羅斯（Carlos Queiroz，基路斯）仍然表示「VAR做得不好」。

他批評裁判不將C羅罰出場的決定：「你停止了比賽看VAR，看到有肘擊。肘擊在規則裏是一個紅牌的犯規，規則裏並沒有管是不是梅西或者C羅。」

「判決必須對所有人都是清晰的。所有人都同意VAR做得不好，有很多抱怨。」

「我們請求國際足聯（FIFA）解釋，他們拒絶了。我們只想知道是誰在執法這場比賽，誰在比賽當中做決定。我們有權利知道。」

圖片版權 Cristiano Ronaldo on Twitter Image caption C羅表示，晉級16強是球隊完成的一次任務

摩洛哥由於前兩場以同樣的1-0比分輸給了伊朗和葡萄牙，因此對西班牙一戰，他們已經無望晉級，但是在最後時刻由於VAR的介入而被剝奪了一場勝仗，仍然令他們感到不公平。

「我們在上一場比賽當中就需要它，」摩洛哥守門員穆哈邁迪（Munir Mohamedi）向媒體表示，「當時葡萄牙打入我們的一球就是有錯判。」

「他們沒有以同樣的方式對待我們。他們沒有去看VAR，他們沒有看屏幕，確定當時有誤判，我們是因為這個而投訴。」

摩洛哥中場球員法吉爾（Faycal Fajr）表示：「視頻技術在葡萄牙的比賽當中沒有幫助我們，而在西班牙的比賽當中卻用來打擊了我們。雖然是這樣，我們還是不想去找借口。」

圖片版權 Getty Images Image caption 伊朗隊主帥奎羅斯對VAR頗有微詞

球評家：「可笑又混亂」

前英格蘭前鋒希勒（Alan Shearer，舒利亞）評伊朗1-1平葡萄牙：「那太可笑，太混亂。裁判非常走運，如果伊朗在最後再進一球，場面就絶對亂了。他今天簡直不知所謂。他怎麼可能認為那是一個點球。

「這太荒唐，那個後衛還能怎麼樣？他離球半碼，眼睛閉著，那不可能是個故意手球。」

」你在打世界上最重大的比賽，但是VAR好像在玩試驗，這不對。「

前切爾西前夕德羅巴（Didier Drogba，杜奧巴）：「我是VAR的支持者，因為它會釐清很多狀況，但是同時它也帶來很多爭議。你需要找到平衡點，而我們還在努力。」

報章怎麼說？

圖片版權 Mundo Deportivo Image caption 西班牙《世界體育報》（Mundo Deportivo）稱阿斯帕斯的進球應該」感謝VAR「

圖片版權 Marca Image caption 西班牙《馬卡報》同樣在2-2的平局之後感謝VAR

圖片版權 Sport Image caption 《體育報》頭條稱，西班牙在」一分鐘的癲狂「之後以小組頭名出線

圖片版權 A Bola Image caption 葡萄牙《球報》在賽後的頭條標題是」Magic and Suffering（魔術與苦難）「