2018世界杯博客：梅西的右腳與阿根廷的命運

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後衛從裏奧內爾·梅西（Lionel Messi，美斯）的左側靠近，試圖擋在阿根廷人和球門之間，這是十多年裏絶少防守隊員樂於面對的狀況，而在世界杯，這樣的瞬間又幾乎和一個國家的命運相連。

隊友的斜直線傳球來到梅西腳下之前，他已經向前全速起動，那是在他最具威力的進攻線中間偏右側。和所有頂尖的前鋒球員一樣，第一下觸球決定了一切。梅西用他的左腳將球輕輕向前一趟，在球與人同時高速向前的狀態下，皮球精凖地「停」在他自己身前一步之遙。從他左側拼命追趕的最後一名防守隊員最後的伸腳成為徒勞的背景——你慢我快、你快我停的「跳蚤」屬性在那半秒間顯露得舉重若輕。

有了之前的完美鋪墊，梅西的下一個動作或許已經不那麼關鍵，但因為他是左撇子，右腳射門竟又顯得有些不平凡。反正結果似乎是注定的，梅西的低射穿過守門員倒下的身軀彈進網窩。阿根廷人進球了，看台高處那個被一個國家奉為神的矮胖子俯瞰著這一切，振臂高呼……

那是2006年6月16日的蓋爾森基興，梅西的第一場世界杯比賽。2018年這個周二（6月26日）的聖彼得堡，在很可能是梅西最後一屆（甚或是最後一場）世界杯比賽中，人們見證了如輪迴般的相似一幕。

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只不過這一夜的狀況與12年前又有著天壤之別——梅西已經從一臉稚氣的19歲少年長成了大鬍子；當時的他在阿根廷3-0領先塞黑的情況下替補上場錦上添花，現在陷於世界杯小組出局邊緣的藍白軍團必須戰勝尼日利亞，而梅西是不再強大的球隊如今唯一的希望。

對於阿根廷人來說幸運的是，那決定性的半秒和12年前是相似的。幾乎處在相同位置和角度的梅西，在高速奔跑中將球控制下來。因為這次是來自隊友巴內加（Ever Banega，班尼加）的中場長傳，梅西比上次多做了一個動作：他用左腳大腿將球輕輕卸下——假如你不夠了解這項運動，或許並不會理解那樣做的難度，因為他讓這看起來如此輕易——皮球精凖地落在他身前一步之遙。之後的一切，大概世界上大部分的後衛都會告訴你，是注定的，在尼日利亞22號奧梅魯奧（Kenneth Omeruo，奧美魯奧）的全速追趕下，梅西左腳將球向前一趟，然後起右腳施射——這次是遠門柱。

阿根廷人進球了，整個國家沸騰，看台高處的馬拉多納（Diego Maradona，馬納當拿）雙手放在胸前，仰首望天，嘴裏嘀咕著你只能腦補的西班牙語……

前兩戰一平一負的阿根廷艱難地領先了，但就像過去兩周的所有比賽告訴你的一樣，世界杯絶沒有那樣簡單的劇本。下半場一開始尼日利亞就在一次角球進攻中獲得點球，維克托·摩西（Victor Moses，域陀·摩西斯）命中，令阿根廷人再度處於被淘汰的懸崖邊。

急於求勝的他們彷彿又回到前兩場戰術混亂無序的狀態當中。換上所有進攻隊員之後前場依然找不著北，後防線卻因為大舉壓上而失誤頻頻，梅西找得到的空間也越來越小。而視頻助理裁判（VAR）又再一次搶戲，阿根廷後衛羅霍（Marcos Rojo，洛荷）在禁區內閉眼頭球頂在了自己的手臂上，裁判停下比賽查看回放之後，作出了與前一天葡萄牙對伊朗的比賽當中不一樣的判決，阿根廷人躲過了點球。

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圖片版權 Getty Images Image caption 看台上的馬拉多納在阿根廷隊打入領先一球之後仰首望天

圖片版權 Getty Images Image caption 2006年，梅西第一次參加世界杯，在對塞黑一戰打入一球

一切似乎是命。在伊瓜因（Gonzalo Higuain，希古恩）、阿圭羅（Sergio Aguero，阿古路）、帕文（Cristian Pavón，帕方）都找不到球門的困境下，另一隻左撇子的右腳不可思議地挽救了阿根廷——躲過一劫的中後衛羅霍在第86分鐘在本不屬於他的禁區內找到了梅爾卡多（Gabirel Mercado，梅卡度）的傳中，搶在點球扳平的摩西之前凌空將球打進右下角。

梅西第一時間衝上去跳到羅霍背上的畫面說明了一切。12年和三屆世界杯之後，梅西還是那個梅西，他才華出眾，但從來不是一個天生領袖，無論他如何努力，他仍然需要隊友。你或許無法改變一個固執地呼喚上帝和英雄的民族，但你同樣無法否定一個視足球為生命的國家在命懸一線時的戰鬥力——這一夜的他們與以往任何時候一樣，內外交困、悲喜交加，卻成功續命。

2006年的阿根廷和梅西沒有贏得一切，但那時的他們滿懷希望；2018年的阿根廷和梅西依然未有贏得一切，但這時的他們希望未滅。