你的器材不支持播放多媒體材料 德國隊出局後球迷反應（英文視頻）

好吧，德國隊出局了。

作為2014年世界杯的冠軍，德國隊被韓國隊爆冷以2-0擊敗，以F組最後一名的成績打道回府。本屆三場比賽中，他們只贏了一場，還是在對陣瑞典的比賽中於第95分鐘絶殺致勝。

這也意味著，世界杯衛冕冠軍的魔咒再一次應驗了。

其實更凖確地說，應該是21世紀魔咒。

圖片版權 Reuters Image caption 德國與韓國雙雙出局，但賽場上的情景對比強烈。

2002年韓日世界杯之前，世界杯歷史上只有兩次衛冕冠軍止步小組賽：1950年，意大利未能小組出線；以及1966年，已經連贏兩屆的巴西隊在第3小組中落後葡萄牙及匈牙利，早早回家。

但2002年世界杯上，塞內加爾在揭幕戰擊敗衛冕冠軍法國，震驚世人，輸給塞內加爾的那場球最終導致他們從烏拉圭、丹麥所在的小組出局。

2010年，歷史再度重演。這次是2006年世界杯冠軍意大利，他們先是被巴拉圭和新西蘭逼平，後又輸給了斯洛伐克。

2014年世界杯，輪到了西班牙。在此之前的八年裏，西班牙兩度舉起歐洲杯，戰績可謂夢幻，然而這屆比賽上，他們很早就嘗到了苦頭。第一場比賽中以1-5潰敗於荷蘭令所有人大跌眼球後，又0-2輸給智利，徹底堵死了自己的前進之路。

現在，魔咒再現。在分組結果公布時，沒有人認為瑞典、墨西哥和韓國會給德國帶來太大威脅，甚至即使他們在首場比賽中0-1輸給墨西哥，但隨後對陣瑞典的勝利好像又重塑了他們的勢頭和韌性。

然而沒有。在對陣此前八場世界杯比賽中未嘗勝績的韓國隊時，衛冕冠軍輸了。可能連韓國隊都沒想到是這樣的結局，韓國隊主教練在賽前也只預測自己球隊有百分之一的勝率。

如果要說說明了什麼，衛冕冠軍魔咒說明了連續兩次贏得世界杯有多難。歷史上只有意大利（1934-38）和巴西（1958-62）曾做到過。

德國沒有機會加入他們陣營了。

德國隊的問題出在哪？

邁克·埃蒙斯（Michael Emons），BBC體育記者

主教練勒夫（Low，路維）四年前曾帶領德國隊登上冠軍之位，現在，世界杯賽前和期間的排兵布陣都面臨強烈質疑。

圖片版權 Getty Images

他沒有將曼城前鋒勒魯瓦·薩內（Leroy Sane，萊辛尼）選入自己隊中，儘管這名22歲的球員在聯賽球隊中地位重要，是幫助球隊奪得英超冠軍的重要功臣，另外，2014年世界杯決賽對陣阿根廷的比賽中射入制勝一球的馬里奧·格策（Mario Gotze，葛斯）也落選國家隊。

在與韓國隊的小組賽裏，勒夫一共調整了五個位置，包括讓阿森納中場厄齊爾（Mesut Ozil，奧斯爾）重回首發及托馬斯·穆勒（Thomas Muller，湯馬士梅拿）成為替補，但沒能為球隊帶來勝利。

勒夫自2006年起執教德國隊，帶領球隊打入2008年歐洲杯決賽，不過在那場比賽和之後世界杯的決賽中都輸給了西班牙。

爆冷輸給韓國後，勒夫愛將們也是前途未卜。

諾伊爾（Neuer，紐亞）今年32歲，薩米·赫迪拉（Sami Khedira，基迪拉）今年31歲，而厄齊爾與馬爾科·羅伊斯（Marco Reus，馬高列奧斯）都是29歲，這意味著這可能是他們的最後一屆世界杯了。