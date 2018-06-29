2018世界杯：「脫亞入歐」的日本隊引發台灣球迷反思

圖片版權 Getty Images Image caption 2018世界杯日本隊迎戰哥倫比亞賽前合影

賽前幾乎無人看好的日本國家足球隊在俄羅斯2018世界杯小組賽中以韌性、頑強和堅持，成功挺進16強，再為亞洲足球爭得國際尊重同時也在台灣球迷中掀起新反思。很多人在問："日本能，我們怎麼做也能？"

堅韌頑強

"日本行，為什麼台灣不行？！"這個話題這幾天在台灣網路被熱烈討論。 2018世界杯足球賽，日本先踢贏南美勁旅哥倫比亞後，又神奇逆轉逼平西非強隊塞內加爾，最後雖然輸給波蘭，但是靠著黃牌少驚險晉級。

讓許多台灣球迷感動的是，日本隊在多次落後時依舊鍥而不捨的韌性。另外賽後日本球迷球場"撿垃圾"，也讓台灣網友感到佩服。

作為地緣政治的"弱者"，台灣往往對諸如冰島等被視為弱者的球隊等給予更多關注。日本隊在此次世界杯上的表現一改弱者形像，被普遍認為足球實力已經真正"脫亞入歐"引起台灣球迷反思："我們該怎麼做，才能真正發展好足球運動？"。

日本情結

世界杯期間的不俗表現，使得原本就有文化好感的台灣多出了很多新的日本隊球迷。曾參與台灣足球代表隊教練團運作的真田圭輔向BBC中文表示："我覺得現在在台灣的日本隊支持者很多，不少日本球會都有興趣開發台灣市場，近年很多日本足球人士願意來台教球與交流，都讓台灣人對日本足球有好感"。

中國時報體育副總監，資深足球記者與球評的李弘斌對BBC中文說："台灣的日本球迷很多，雖然流行文化是韓國為主，但是運動賽場上，台灣人一直都比較喜好日本"。

雖然韓國足球近年來也多有優異表現，但是韓國隊往往因為比賽動作與鏟球過於誇大，造成許多爭議，在台灣球迷心中的形像大打折扣。

另外，台灣在籃球與棒球運動史上常常吃不少韓國的虧，因此讓台灣人對韓國足球平添負面觀感，自然更加認同日本的相對"君子"足球魅力。但這次韓國也在最後一仗展現韌性，以2比0踢贏上屆冠軍德國，拼勁也受到足球迷認可。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018世界杯小組賽對塞內加爾一戰，日本二度追平

"舉國團結"

資深體育記者李弘斌認為日本足球出現質變絶非偶然。他說，日本足球有全國統一系統，不各自為政，在發展體育方面有一致性與舉國團結一心。日本政府在各級城市廣設人工與天然草皮，有計劃性地推廣、並且讓足球運動與在地結合，成為人民生活的一部分。

相較於台灣社會，除政治上因為統獨，無法整合出一致的國家認同外，對於足球這種需要長期推廣的運動也缺乏真正遠見。真田圭輔說："黑田教練曾說，台灣社會需要一種『家庭感』，要團結，而足球正是可以團結台灣的武器"。

台灣體育雖然在棒球運動上，偶爾可以在國際舞台揚眉吐氣，也能暫時團結台灣，短暫忘卻國內政治尷尬，但是棒球畢竟不是像足球一樣風靡世界的運動，縱使台灣棒球有世界級排名，也沒有受多數國家關注。

李弘斌說，足球運動就是"國民教育"的概念，台灣要反思的是，讓足球變成生活的一部分，融入國民教育體系中，先求教育、再求如強國般"進修"甚至"專精"，都是要30年功夫。

如今，台灣球迷在羨慕日本足球20年突飛猛進之餘，或許也期盼自己的足球和整體競技體育有朝一日也能以小搏大、以弱勝強。試想自己雖然軍事、經濟力不如中日等大國，但是就連北歐的33萬人口小國冰島，都可以在有計劃推廣下踢進世界杯，日本足球的兩戰皆捷，或許無形也讓不少台灣足球迷，受到更多啟發。