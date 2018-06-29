2018世界杯：日本出線淘汰賽為何被罵「鬧劇」

圖片版權 EPA Image caption 日本隊成功進入淘汰賽後，日本隊球迷都在慶祝，但日本隊與波蘭對決時採取的戰術卻被批評欠體育精神。

俄羅斯世界杯小組賽的最後一天賽事，日本被波蘭以1 - 0擊敗，與同組的塞內加爾（Senegal）得分相同。日本因為比塞內加爾被罰較少黃牌，成功出線淘汰賽，但日本出線的策略卻備受批評。

日本與波蘭對決的同一時間，塞內加爾也跟穩佔出線資格的哥倫比亞對決。日本與塞內加爾的小組分數、得失球數量和入球次數都一樣。比賽前，日本隊在這次世界杯累積了3張黃牌，塞內加爾就總共被罰5張黃牌。

比賽至中段，日本和塞內加爾各自都落後1 - 0。日本隊當時大概計算過，只要他們不被罰超過兩張黃牌、或一張紅牌、或不再被波蘭攻破龍門，而同時塞內加爾輸掉與哥倫比亞的賽事，他們就能出線。

計算過後，日本隊在賽事的最後10分鐘明顯地放慢節奏，把自己出線的希望寄托於塞內加爾和哥倫比亞的賽事上。

圖片版權 Getty Images Image caption 塞內加爾與哥倫比亞的賽事，間接成為日本隊能否打進淘汰賽的決定性因素。

為甚麼這樣說？很明顯，日本隊的球員把皮球在中場傳來傳去，不把球帶進波蘭的一邊，積極防守，讓自己不會因為發動攻勢被對方反擊成功。

球賽分析網站Opta的資料顯示，日本隊在球賽第80分鐘開始，就沒有帶球深入波蘭一邊。而在球賽最後5分鐘，皮球絶大部分時間都留在球場中間。

觀眾都在喝倒採──他們看穿了日本隊的把戲。

圖片版權 Opta Image caption 圖左顯示，日本隊在球賽最後十分鐘幾乎沒有對波蘭發動攻勢。右方顯示的是波蘭隊在同一時間的傳球紀錄。

球證示意完場後，日本隊的教練、球員和粉絲等待了一分鐘，確定他們的計劃奏效了，塞內加爾輸了，讓日本隊成功晉事淘汰賽。

比賽完畢，日本隊教練西野朗說日本隊的戰術是一個「十分困難的決定」。他說他自己並不滿意日本隊的表現，但為了讓日本隊成功晉身淘汰賽，那是唯一的方法。他也承認，日本隊的做法「令人感到一點遺憾」，但強調他當時沒有其他選擇。

圖片版權 Reuters Image caption 日本隊換進長谷部誠後，被指故意拖慢球賽。

前愛華頓球員奧斯曼（Leon Osman）批評，日本和波蘭在賽事最後10分鐘的表現「令人尷尬」，把球賽變成一場「鬧劇」。他說，日本隊換進中場球員長谷部誠後，長谷部誠就把球賽拖慢，同時提醒其他隊員也要慢慢比賽。

北愛爾蘭足球代表隊教練奧尼爾（Michael O'Neill）說，奧地利與西德在1982和1986年也做過差不多的事情。奧尼爾認為，讓其他隊伍決定自己命運這個做法「十分奇怪」。

他說他對日本隊有種「情意結」，但他希望在淘汰賽中，日本隊會因為這種戰術慘敗被淘汰。

前蘇格蘭代表隊成員帕特里克•內文（Patrick Nevin）說他從不希望有足球隊會用這種戰術出線，但他同時指出，如果日本隊當時決定繼續進攻而被波蘭成功反擊，就會被罵「愚蠢」。