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這是1970年以來進球數最多的世界杯淘汰賽比賽日，這個時代裏最偉大的兩名球員都沒能找到球門。

對於梅西（Lionel Messi，美斯）和C羅（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）來說，他們在各自球隊的16強比賽當中未能帶來決定性的貢獻，意味著他們本屆世界杯的征程，甚或是贏得足壇最高榮譽的夢想，到此結束。

阿根廷在這一天負於法國，葡萄牙則輸給了烏拉圭，這使得31歲的梅西和33歲的C羅在足球生涯當中贏得世界杯的可能性已經大為降低。

看梅西回家是一種傷感

在喀山，梅西將隊友臂章摘下，緩步走出球場的瞬間，留下的是一個沮喪的身影。他的球隊在一場扣人心弦的比賽當中4-3負於法國，梅西步入球員通道，沒有回頭看一眼。

在這場充滿能量和劇情的對抗中，他已經付出了一切，給出了兩次助攻，但這仍然不足夠。

德國的世界杯冠軍名宿尤爾根·克林斯曼（Jurgen Klinsmann，奇連士文）表示，阿根廷隊「從來就沒有找到過梅西」，梅西又一次擔起國家的希望，在一屆賽事當中跌跌撞撞地前行。

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「他在上半場孤軍作戰，下半場更加是幾乎沒有碰到球。」

阿根廷當然沒能給予梅西在巴塞羅那得到的支持。對法國的比賽，他在禁區內只有四次觸球，只有一次射門打在門框範圍以內。

這是梅西國家隊生涯當中又一個失望的篇章。他在2016年則短暫退出國家隊，之後回心轉意。

「看著梅西這個可能是史上最好的球員要回家，有種傷感，」西班牙足球專家吉列姆·巴拉格（Guillem Balague）說，「他知道自己對這支球隊做不了太多，他知道自己不能一個人做所有的事情。阿根廷一直是一支走心的同時完全無組織的球隊。法國隊拿起了武器，最好的球隊獲得了勝利。」

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在俄羅斯世界杯，梅西的進球數或許不達預期，但是這一屆賽事他經歷了很多。

在阿根廷對冰島的首場比賽，他射失了點球，在負於克羅地亞的比賽之前，他在奏國歌時顯露出了備受壓力的神情。

對尼日利亞，梅西拿出了當場最佳球員的表現並打入一個精彩進球，將阿根廷帶進16強——之後他承認，那一場必須贏的比賽當中，壓力如此之大，他「不記得以前曾有過這樣的折磨」。

甚至有報道指，是他在指揮球隊的戰術和選人，這一說法被主教練豪爾赫·桑保利（Jorge Sampaoli）否認。

在球隊16強出局之後，桑保利表示，阿根廷「用盡了一切方法」去幫助梅西。

「我們有世界上最好的球員，於是我們必須力圖創造一個能真正用到那個球員的整體格局，他能夠有很多出色的瞬間，」桑保利說。

最終，他們的努力都失敗了。

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你意想不到的梅西世界杯數據

自2006年至今，他一共在世界杯淘汰賽參加了756分鐘的比賽，但未有取得過一個進球。

對尼日利亞的進球之前，他經歷了662分鐘的世界杯「進球荒」。

他的世界杯進球當中，有50%（6個進球當中的3個）是對尼日利亞打進的。

在周六對法國的比賽當中，兩隊八次射在框內的攻門有七次都進了球，唯一沒有進的是梅西在第85分鐘的射門。

在前兩場小組賽中，他的射門次數為所有球員當中最多（12次），但未能取得進球。

梅西的世界杯歷史數據 年份 參賽場次 上場時間（分鐘） 入球 助攻 球隊成績 個人獎項 2018 4 360 1 2 16強 2014 7 693 4 1 亞軍 金球獎 2010 5 450 0 3 四分之一決賽 2006 3 122 1 1 四分之一決賽

C羅「仍可以貢獻很多」

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在葡萄牙的第一場3-3戰平西班牙的比賽中，克里斯蒂亞諾·羅納爾多打進那腳精彩的任意球並完成個人的帽子戲法時，你或許曾想，這一屆比賽——甚至是金靴——或許會屬於這個現屆金球獎得主。

他將自己的火熱狀態帶到了對摩洛哥的比賽中，但之後對伊朗的平局當中射失了點球，甚至或許本來會被罰下場。不過，葡萄牙還是晉級了淘汰賽。

然而，和梅西一樣，C羅也無法阻止球隊在16強被淘汰的命運。埃丁森·卡瓦尼（Edinson Cavani，卡雲尼）的梅開二度幫助烏拉圭以2-1取勝。

於是，對於2016年贏得歐洲冠軍的C羅來說，這是他在國家隊生涯的最後結局嗎？

葡萄牙主教練費爾南多·桑托斯（Fernando Santos，費蘭度·山度士）在賽後堅稱，他的球隊隊長「仍然可以為足球貢獻很多」，或許還沒有凖備從國家隊引退。

「在9月有一項賽事（歐足聯國家聯賽），我們希望C羅還會和我們一起幫助球員們成長，」他說。

「在那裏有一個隊長很重要，而他總是會為我們出現。」

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你意想不到的C羅世界杯數據

他在對西班牙的比賽打入的第三球，是他在大賽上為葡萄牙隊打進的第一個直接任意球——他試到第45次才成功。

C羅在大賽上為葡萄牙罰點球的成功率是50%，射入兩個（2006世界杯對伊朗和2018年對西班牙），也射失了兩個（2016年歐洲杯對奧地利和2018年對伊朗）。

他這些年在世界杯淘汰賽階段踢了514分鐘，但未有過任何進球和助攻。

C·羅納爾多的世界杯歷史數據 年份 參賽場次 上場時間（分鐘） 入球 助攻 球隊成績 2018 4 360 4 0 16強 2014 3 270 1 1 小組賽 2010 4 360 1 1 16強 2006 6 484 1 0 半決賽

梅、羅告別，姆巴佩降臨，球王換代？

BBC記者帕特里克·詹寧斯（Patrick Jennings）發自喀山

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在這場令人窒息的世界杯經典比賽結束時，梅西和凱利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，安巴比）互相擁抱。這是一個引人注目的瞬間，彷彿是在確認，一個球員的偉大時代結束，另一個將要到來。

在周六氣氛熾烈的喀山體育場，每一個人離開時都知道，自己見證了一場特別的比賽，一場將銘記多年的淘汰賽。

其中的一名球員，令所有人脊背發麻。

姆巴佩才19歲，但是他打入兩球，並且從自己的半場得球後以疾風一樣的速度殺向對方禁區博得首開紀錄的點球。迪迪埃·德尚（Didier Deschamps，迪金斯）這支才華橫溢的球隊最終以4-3獲勝，挺進八強。

這是一場令人神魂顛倒的表演，比賽呈現的局面也顯示，法國隊擁有在俄羅斯一路登頂問鼎該國歷史上第二個世界杯冠軍的潛力。