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都已經2018年了，沒有人再反對女人了解足球，談論足球，或者哪怕只是看足球比賽，是不是？

好吧，本屆世界杯當中的一些事件仍然令人疑問，在這項美麗的運動當中，到底有多少事情真的改變了，女性是不是受到了不公平的對待？

上星期，蓋帝圖像（Getty Images）發佈了一組「世界杯最性感球迷」的圖輯，當中只包括年輕女性。

該圖輯在社交網絡上引來了批評，網民認為這當中的價值觀已經過時。

推特（Twitter）帳戶「Women in Football」發出了詰問：「時代都在變，為什麼你們不變？」

蓋帝圖像在稍後將該圖輯撤下，稱這是一次「值得吸取教訓的錯誤判斷」，並表示將啟動一次內部調查。

一直以來，女性體育解說員尤其容易遭遇來自社交媒體、路人球迷和專家評論員等等居高臨下的訓導、批評甚至是鏡頭前的騷擾。

巴西體育記者朱麗婭·吉馬列亞斯（Julia Guimareas）在俄羅斯葉卡捷琳堡做現場連線報道的時候，就不得不躲開一個試圖強吻她的路人。

「別這麼做，永遠不要再做這種事，這是不對的，」她朝著他這樣大聲喊道，迫使對方道歉。一條轉推吉馬列亞斯大膽對抗騷擾的視頻推文得到了超過四萬點讚。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @showdavida Neste domingo, o #Fantástico falou sobre os casos de assédio que tem acontecido na Copa do Mundo. Abaixo, a gente mostra um deles, que ocorreu com a repórter Júlia Guimarães. A bronca dada por ela ao engraçadinho, fica como recado: "Não faça isso!" https://t.co/XYlBMSCVEm pic.twitter.com/tERPgTzkZy — Fantástico (@showdavida) 2018年6月25日

澳大利亞SBS（特殊廣播服務）的世界杯評述員露西·澤利克（Lucy Zelic）曾在評述中強調要以球員各自母語當中的發音凖確讀出他們的名字，她因此而受到了網絡謾罵。

她被指「惹人煩」和「令人受不了」，然後她的主持搭檔克萊格·福斯特，解釋說他們的節目旨在尊重廣泛多元的語言傳統和文化。

對於女性來說，本屆世界杯代表了很多的第一次，令女性體育評述員的地位得到了提升。

BBC記者維琪·斯帕克斯（Vicki Sparks）在6月成為英國第一個現場解說世界杯比賽電視直播的女性，而美國福克斯（Fox，霍氏）和 Telemundu電視台均表示他們第一次在北美的世界杯比賽直播當中起用了女性解說員。

不過，並不是所有人都支持這樣的改變。沒有被邀請解說本屆世界杯的前足球員傑森·肯迪（Jason Cundy）近日受到了猛烈抨擊，因為他聲稱女性的聲調對於足球評述而言太過高。

一些觀察人士則批評「寶貝鏡頭（babe cam）」的回歸——這指的是電視鏡頭捕捉到看台上的年輕女性時停留時間過長的做法——以及推特上那些為女球迷漂亮程度評分的帖子。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @eman_anjum Hello friends, what’s this World Cup about? Objectifying women or football? I’m confused. All updates on my newsfeed are of beautiful women from around the globe with very toned stomachs. — Eman Suleman (@eman_anjum) 2018年6月24日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Shlerooo I'm sick of tired of this #WorldCup objectifying female football fans. When women get mentioned in this world cup it's all about their looks and how much skin they're showing....



Kinda like the image below from a Twitter page asking its followers to rate these women. pic.twitter.com/K2lFqb1psf — The Godmother (@Shlerooo) 2018年6月24日

偽球迷

與此同時，在中國，普通女性甚至都不能好好地看一場比賽，她們會在網上被指稱作「偽球迷」。

一些嘲笑女球迷的段子在網上流傳，說她們並不真正了解足球，看世界杯只不過是為了討好男朋友，獲取關注，甚或是為了看帥氣陽剛的球員。

知名評論人石述思在新浪微博上發帖，評論前往俄羅斯看球的中國球迷當中女性人數多於男性的消息時說：「一場偽球迷的盛宴開始了。」

一組在網上流傳的漫畫則嘲笑女性對世界杯和足球運動的不了解。

圖片版權 Sina Breaking News Image caption 一組在網上流傳的漫畫則嘲笑女性對世界杯和足球運動的不了解。

不過，女球迷也對此給予了反擊。一篇博愛文章將中國女足的不俗表現與中國男足進不了世界杯的失敗作比較。

另一個帖子則表示：「我不懂足球不是因為我是女的，而是因為我根本不在乎，不要什麼都拿性別說事。」

所以，如果你在電視上看到女士評球時感覺有點不舒服的話，記住BBC體育部記者丹·沃克爾（Dan Walker）的智者之言：「別緊張，我們所有人都可以享受世界杯。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @mrdanwalker Women love football.

Women play football.

Women can analyse football.

You can still love, play & analyse football.

It doesn’t mean - as a bloke - you have to be threatened by their knowledge, presence or expertise.

Get over it.

We can all enjoy the #WorldCup — Dan Walker (@mrdanwalker) 2018年6月21日

BBC北京站李理對本報道亦有貢獻。