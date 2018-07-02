圖片版權 Getty Image caption 內馬爾曾在賽場上痛哭

6月23日，德國隊在索契擊敗瑞典隊的經典比賽終場哨吹響時，社交媒體上炸開了。但是，人們談論德國隊的托尼·克羅斯（Toni Kroos，卻奧斯）時，說的不僅是他在比賽第95分鐘那記精彩絶倫、反敗為勝的弧線任意球。人們追捧克羅斯的時候，說他「不像內馬爾（Neymar ，尼馬）那樣哭得嘻哩嘩啦」。

一天後，巴西隊在聖彼得堡同樣要拼到補時階段才戰勝哥斯達黎加，他們的10號在比賽結束時掩面痛哭。

圖片版權 Getty Images Image caption 內馬爾脾氣暴躁，曾受到超過140張黃牌、八度被趕出場

在那些對此有微言的人當中就有巴西球迷。而這正凸顯了內馬爾目前在俄羅斯世界杯上的困境：他是這屆世界杯賽上人人都想「黑」的球員。在那一個周末，關注世界杯的人絶少有不對這名前鋒嘲諷幾句的——尤其多的是說他為博取犯規，一碰就倒。里約熱內盧的一家酒吧甚至宣佈，在巴西對塞爾維亞的第三場小組賽，內馬爾每假摔一次就免費請客人一杯酒。

去年，內馬爾以超過2億美元的轉會費從巴塞羅那加盟巴黎聖日耳曼，成為世界最高身價球員。這名26歲球星的錢包瞬即暴脹，這沒有逃過那些已經不喜歡他生活奢華的人的眼睛——雖然他絶不是足壇唯一的富豪球員，但問題是，他從不羞於展示自己的土豪作風，比如發佈自己在私人飛機裏的照片之類的。

圖片版權 David M. Benett Image caption 內馬爾經常在社交網站上載自己的奢華生活照

也是在社交網絡上，內馬爾經常流露他的喜怒無常：在看到關於他哭鼻子的批評時，他在Instagram上發帖說：「哪怕是鸚鵡也有說話的權利。」

在對陣哥斯達黎加的比賽中，巴西人因為向裁判表示異議而吃到黃牌。視頻助理裁判（VAR）顯示，他那下想要博取點球的動作有假摔的成分，甚至本該可以令他被罰出場。

這些小動作掩蓋了他寫下的紀錄：在對哥斯達黎加的最後時刻打入一球的內馬爾，國家隊進球達到了56個，成為巴西曆史上進球第三多的球員，也是前三名中唯一的現役球員。

事實上，出來替他說話的正是內馬爾在史上進球第三人的位置上所取代的那個人——1994年的世界杯冠軍成員羅馬里奧（Romario）。

「你還沒有在這屆世界杯上展現你的能耐和本事，但我仍然相信你能做到，」羅馬里奧在Instagram上寫道。

圖片版權 Getty Images Image caption 內馬爾被指常在賽場上「假摔」

該國最德高望重的球評家之一、巴西隊在1970年的世界杯冠軍隊成員托斯唐（Tostão）則擔心，這種大腦容易短路的作風可能會讓內馬爾陷入麻煩——比如說，假如他在第三場小組賽中再得黃牌，那他就要停賽。

托斯唐在第二場比賽後寫道：「他一直在投訴，一直在亂發脾氣。他搞不好還會再得黃牌。」

不過，托斯唐也同樣維護內馬爾。

「他在場上的應對比他在場外的任何行為都更令我擔心。內馬爾就像大多數明星一樣，只是喜歡出風頭。我覺得對他的批評有很多誇大的成分，」托斯唐說。

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問題在於，內馬爾無論做什麼，都逃不掉人們審視的眼光。就說哭鼻子這件事吧：在哥斯達黎加的比賽後，心理學家和行為學專家們在巴西各大媒體上大顯了身手。每個人都就他為什麼哭給出了自己的解釋。

就連因貪污而正在坐牢的前總統盧拉（Luis Inácio Lula da Silva）也忍不住加入討論。他給巴西一家有線電視台發了一份書面的評論。

他寫道："內馬爾哭泣的一幕反映了他的心理狀態。"