圖片版權 EPA Image caption 比利時陣中的一眾頂級能否帶領球隊走到最後？

這一支比利時隊一直被認為是「黃金一代」，但或許是在這樣一場八分之一決賽當中，我們才剛剛開始看到他們的實力。

落後日本2-0，面臨出局命運之際，「紅魔」實現了一次強勢逆轉，在比賽最後21分鐘連入三球，贏得與巴西隊爭奪四強席位的機會。

在2016年3月，比利時曾經升上國際足聯（FIFA）世界排名第一位。四個月之後，他們在歐洲杯四分之一決賽當中被威爾士淘汰，又一次在被看好的情況下令人跌破眼鏡。

在那之前兩年，他們在巴西世界杯四分之一決賽當中被後來的亞軍阿根廷淘汰。

這一次，這支擁有多名英超冠軍球員的隊伍，是否終於能夠在國際大賽上取得與世人期望相應的成績？

在周一（7月2日）比賽是1970年以來第一次有球隊在淘汰賽0－2落後的情形下反敗為勝，在這場比賽當中出場的13名球員當中就包括了32歲的文森特·孔帕尼（Vincent Kompany，甘賓尼），以及31歲的德里斯·默滕斯（Dries Mertens，梅頓斯）和揚·維爾通亨（Jan Vertonghen，華湯根）。

後衛孔帕尼、守門員庫爾圖瓦（Thibaut Courtois，古圖奧斯）、中場大腦凱文·德布勞內（Kevin de Bruyne，奇雲·迪布尼）和前鋒埃登·阿扎爾（Eden Hazard，夏沙特）等等數人，合共贏得過8次英超冠軍。

羅伯特·馬丁內斯（Roberto Martinez，馬天尼斯）麾下的這一批大牌球員，能否在俄羅斯走到最後？

信念就是力量

如果能夠再贏兩場，比利時就能歷史上第一次打進世界杯決賽；但是在周一的比賽中，當原口元氣的反擊得手和乾貴士的25碼遠射令日本隊2－0領先時，比利時的夢想一度變得遙遠。

維爾通亨的進球開始逆轉大戲，之後費拉尼（Marouane Fellaini，費蘭尼）將比分追平，最後同樣是替補登場的查德利（Nacer Chadli，查迪利）在第94分鐘打入致勝一球。

前英格蘭隊後衛裏奧·費迪南德（Rio Ferdinand，裏奧·費甸南）表示，比利時現在可以帶著迅猛勢頭進入八強戰與五屆冠軍巴西對碰了。

「這支球隊的精神狀態一度受到質疑，」費迪南德說。

「這（場勝利）會給他們信念，而這是一種力量。」

前英格蘭隊長阿蘭·希勒（Alan Shearer，舒利亞）則稱讚曾經執教斯旺西（史雲斯）、維甘競技（韋根）和埃弗頓（愛華頓）的馬丁內斯，說他扭轉了局勢。

「在下半場，馬丁內斯和球員們都面臨著一些重大的難題，」他說，「你必須要做些事情，找到辦法應對形勢，他做到了。」

圖片版權 Reuters Image caption 費拉尼（8號）為比利時隊頭球扳平

「獻給比利時的每一個人」

比利時已經連續在12場世界杯淘汰賽當中不能保住球門不失，一共丟了28個球。

不過，馬丁內斯在周一的勝利之後，希望把焦點集中在積極因素上。

「相信我，不要想負面的事，」這名西班牙籍教頭說，「重要的是過關，我們做到了。今天是值得為這幫球員驕傲的一天。」

「這是獻給在比利時的每一個人的。感謝你們的支持，感謝一直相信。」

「有時候，在世界杯裏面你會想表現得完美，但是在淘汰賽當中，要的是獲勝，而他們展現出了勝利的精神氣質。」

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這是冠軍相嗎？

這是一屆高潮迭起的世界杯，比利時的大逆轉是又一個高光時刻。

衛冕冠軍德國小組未能出線，傳統強隊西班牙、阿根廷和葡萄牙均早早出局。

「這是有史以來最跌宕起伏的世界杯，」前切爾西前鋒克里斯·薩頓（Chris Sutton，瑟頓）說。

「為比利時加分——2－0落後的時候他們一度已經快出局了。這樣的逆轉，是顯露了冠軍相嗎？」

巴西vs比利時將成經典一役

周五在喀山進行的四分之一決賽，大概將是一場經典的世界杯比賽。

圖片版權 Reuters Image caption 巴西隊將是比利時在四分之一決賽中的對手

巴西和比利時在FIFA世界排名上分列二、三位，排在德國隊之後。

巴西隊是本屆杯賽的賽前大熱，但小組賽首戰被瑞士逼平，之後艱難拿下哥斯達黎加，但是在16強2－0戰勝墨西哥的比賽中，他們拿出了令人印象深刻的表現。

馬丁內斯表示：「對巴西，你必須明白，你是在和這屆賽事中最後的球隊對陣。」

「像內馬爾（Neymar，尼馬）和菲利普·庫蒂尼奧（Philppe Coutinho，古天奴）這樣的球員能夠在一秒間改變比賽，我們必須要有非常清晰的應對計劃。」

「你還是個小孩的時候就會夢想在世界杯賽上與巴西隊比賽，所以我們肯定會享受比賽。」