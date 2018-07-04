2018世界杯：十位最英俊帥氣的高顏值球星
對於足球迷來說，2018世界杯是最受期待的賽事之一。在億萬觀眾的矚目之下，誰又是球藝和形像最佳的明星呢？
承認吧，世界杯其實也是一場"健美身體"的盛會。在足球競技場上，我們不僅可以觀看高超的球技，還能夠欣賞球員們瀟灑矯健的身姿。
讓我們看看2018世界杯賽事中誰是最英俊的球員。
德國隊的馬茨·胡梅爾斯（Mats Hummels）今年29歲，司職中後衛，平日效力於德甲的拜仁慕尼黑足球俱樂部。身高1.92米，高大帥，而且平時總是笑容滿面。
2014年世界杯的時候，德國婚戀網站的一項調查就已經把胡梅爾斯評為最性感球員。
克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，香港譯名為基斯坦奴·朗拿度）今年33歲。這位葡萄牙球王在中國和台灣都被簡稱C羅。場外的C羅不酗酒，不紋身，形像很好。被認為是個暖男。
埃迪森·卡瓦尼（Edinson Cavani）是烏拉圭的前鋒，平時效力於意甲那不勒斯隊。他今年30歲，擁有意大利、烏拉圭雙重國籍，祖父是意大利移民。
西班牙的伊斯科·阿拉孔（Isco Alarcón）是皇家馬德里球員，這位90後是俄羅斯世界杯期間西班牙隊表現最出色的球員之一。
揚·索默（Yann Sommer）今年29歲，瑞士守門員，平時效力於德甲球隊門興格拉德巴赫足球俱樂部。他除了是足球運動員外，還是廣告模特。此外，他看來也知道如何做飯。他有一個博客，分享烹飪食譜，美食技巧和餐廳推薦。這個博客有很多照片，但都是菜......
哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez）,90後，哥倫比亞人，拜仁慕尼黑球員。
穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah）是埃及隊球員，外號莫莫，法老或者莫，1992年生。他出現在幾乎所有通過網絡傳播的英俊人物的照片畫廊裏。目前效力於英超利物浦足球俱樂部打邊鋒。
阿里森·貝克爾（ Alisson Becker ），25歲，巴西足球運動員，司職守門員，目前效力於意甲球隊羅馬。
卡洛斯·貝拉（Carlos Alberto Vela）是墨西哥球員，1989年出生，目前效力於美國洛杉磯俱樂部。
米拉德·穆罕默迪（Milad Mohammadi）是伊朗職業足球運動員，司職後衛。現在效力於俄羅斯的格羅茲尼捷列克足球俱樂部。
下面這一張，我們特意留給意大利隊。如果當初意大利隊去了俄國世界杯，那麼，這份高顏值球星影集中肯定會有至少一位意大利球員。