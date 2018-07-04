2018世界杯：十位最英俊帥氣的高顏值球星

對於足球迷來說，2018世界杯是最受期待的賽事之一。在億萬觀眾的矚目之下，誰又是球藝和形像最佳的明星呢？

承認吧，世界杯其實也是一場"健美身體"的盛會。在足球競技場上，我們不僅可以觀看高超的球技，還能夠欣賞球員們瀟灑矯健的身姿。

讓我們看看2018世界杯賽事中誰是最英俊的球員。

德國隊的馬茨·胡梅爾斯（Mats Hummels）今年29歲，司職中後衛，平日效力於德甲的拜仁慕尼黑足球俱樂部。身高1.92米，高大帥，而且平時總是笑容滿面。

2014年世界杯的時候，德國婚戀網站的一項調查就已經把胡梅爾斯評為最性感球員。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬茨·胡梅爾斯（Mats Hummels）今年29歲，平日效力於德甲的拜仁慕尼黑足球俱樂部。1.92米的高大帥。

克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，香港譯名為基斯坦奴·朗拿度）今年33歲。這位葡萄牙球王在中國和台灣都被簡稱C羅。場外的C羅不酗酒，不紋身，形像很好。被認為是個暖男。

圖片版權 AFP Image caption 葡萄牙球員克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，香港譯名為基斯坦奴·朗拿度），簡名C羅

埃迪森·卡瓦尼（Edinson Cavani）是烏拉圭的前鋒，平時效力於意甲那不勒斯隊。他今年30歲，擁有意大利、烏拉圭雙重國籍，祖父是意大利移民。

圖片版權 Getty Images Image caption 埃迪森·卡瓦尼（Edinson Cavani）是烏拉圭的前鋒，擁有意大利、烏拉圭雙重國籍，祖父是意大利移民。

西班牙的伊斯科·阿拉孔（Isco Alarcón）是皇家馬德里球員，這位90後是俄羅斯世界杯期間西班牙隊表現最出色的球員之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊斯科·阿拉孔（Isco Alarcón）是這位90後是俄羅斯世界杯期間西班牙隊表現最出色的球員之一。

揚·索默（Yann Sommer）今年29歲，瑞士守門員，平時效力於德甲球隊門興格拉德巴赫足球俱樂部。他除了是足球運動員外，還是廣告模特。此外，他看來也知道如何做飯。他有一個博客，分享烹飪食譜，美食技巧和餐廳推薦。這個博客有很多照片，但都是菜......

圖片版權 Getty Images Image caption 揚·索默（Yann Sommer）今年29歲，瑞士門將。他除了是足球運動員外，還是廣告模特。

哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez）,90後，哥倫比亞人，拜仁慕尼黑球員。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez）,90後，哥倫比亞人，拜仁慕尼黑球員。

穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah）是埃及隊球員，外號莫莫，法老或者莫，1992年生。他出現在幾乎所有通過網絡傳播的英俊人物的照片畫廊裏。目前效力於英超利物浦足球俱樂部打邊鋒。

圖片版權 Getty Images Image caption 穆罕默德·薩拉赫（Mohamed Salah）是埃及隊的核心人物，目前效力於英超利物浦足球俱樂部。

阿里森·貝克爾（ Alisson Becker ），25歲，巴西足球運動員，司職守門員，目前效力於意甲球隊羅馬。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿里森·貝克爾（ Alisson Becker ）目前效力於意甲球隊羅馬。

卡洛斯·貝拉（Carlos Alberto Vela）是墨西哥球員，1989年出生，目前效力於美國洛杉磯俱樂部。

圖片版權 Getty Images Image caption 卡洛斯·貝拉（Carlos Alberto Vela）是墨西哥球員，1989年出生，目前效力於美國洛杉磯俱樂部。

米拉德·穆罕默迪（Milad Mohammadi）是伊朗職業足球運動員，司職後衛。現在效力於俄羅斯的格羅茲尼捷列克足球俱樂部。

圖片版權 Getty Images Image caption 米拉德·穆罕默迪是伊朗職業足球運動員

下面這一張，我們特意留給意大利隊。如果當初意大利隊去了俄國世界杯，那麼，這份高顏值球星影集中肯定會有至少一位意大利球員。