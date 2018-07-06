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4比3的進球大戰，落後兩球的神奇逆轉，英格蘭隊歷史性地贏得點球大戰——這可能是歷史上最精彩的世界杯之一。周五（7月6日），它就將迎來四分之一決賽。

BBC為您整理了八強戰的一些主要看點——你能想到，凖備要在球場上迎戰烏拉圭的法國隊陣中，竟然有一個熱愛烏拉圭的人嗎？

「一個非常烏拉圭的法國人凖備要將好朋友踢出局」

烏拉圭 vs 法國 （7月6日，星期五－15:00 BST，下諾夫哥羅德）

圖片版權 AFP Image caption 法國和烏拉圭的頂級前鋒線將展開對決

在法國對烏拉圭的比賽當中將有一個有趣的對決，法國前鋒安托萬·格里茲曼（Antoine Griezmann，基斯文）將與他在馬德里競技（馬體會）的隊友、烏拉圭中衛組合迭戈·戈丁（Diego Godin，戈甸）及何塞·吉梅內斯（Jose Gimenez，荷西·基文尼斯）直接對話。法國前鋒與烏拉圭人的關係非常親密，戈丁甚至是格里茲曼女兒的教父。

去年，當戈丁和吉梅內斯幫助烏拉圭取得俄羅斯世界杯決賽圈資格之後飛回馬德里時，格里茲曼甚至身穿烏拉圭隊的球衣在機場迎接他們。格里茲曼也曾說過，他感覺自己「有一小半是烏拉圭人」。

「這是一個我熱愛的國家，而這對我來說將是非常大的感觸。」

烏拉圭中場球員納希坦·南德茲（Nahitan Nandez，蘭迪斯）曾效力的烏拉圭佩尼亞羅俱樂部將格里茲曼定為榮譽會員。南德茲說：「格里茲曼非常烏拉圭，他認為自己算得上是一個烏拉圭人。對他來說，這將是一場特別的比賽，對我們來說也一樣。」

「我能說的是，我們希望他在場上規矩一點，記住自己是半個烏拉圭人！」

圖片版權 Antoine Griezmann on Instagram Image caption 格里茲曼對南美洲的特飲情有獨鍾

不過，烏拉圭陣中的巴塞羅那前鋒路易斯·蘇亞雷斯（Luis Suarez）則沒什麼心思打感情牌。「他（格里茲曼）就是法國人，他根本不知道做烏拉圭人是什麼感覺，」31歲的烏拉圭人說。

「他不了解我們是什麼人，也不知道我們為了在球場上成功必須付出什麼。他喜歡我們的習俗，也會說同樣的語言——但我們的感受是不一樣的。」

圖片版權 Getty Images Image caption 卡瓦尼或將缺席與法國隊的比賽

馬競隊友間的感情是一回事，但這場比賽本身將肯定是一場引人入勝的對決。兩國陣中都有一些世界最頂尖的攻擊球員，也都在上一輪淘汰了傳統足球強國。

法國隊陣中有世界足壇身價前五名球員當中的三個——當然這還要等到凱利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，安巴比）以1.8億歐元（1.59億）從摩納哥轉投巴黎聖日耳曼（巴黎聖日門）的轉會正式執行。姆巴佩在本屆賽事中已經有過高光表現，在4－3擊敗阿根廷的16強戰中梅開二度，成為自貝利（Pele，比利）之後第一個在世界杯單場比賽中攻入兩球的20歲以下球員。

烏拉圭則在16強淘汰擁有C·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度/C朗）的葡萄牙。他們陣中有蘇亞雷斯與巴黎聖日耳曼史上最佳射手埃丁森·卡瓦尼（Edinson Cavani，卡雲尼）聯袂鋒線，兩人合共為烏拉圭國家隊攻入過98球。

比利時或將為擊敗英格蘭而付出代價？

巴西 vs 比利時（7月6日星期五－19:00 BST，喀山）

圖片版權 EPA Image caption 小組第一的比利時進入了「死亡半區」

此刻的比利時或許會感到吃了虧，因為他們以G組首名晉身淘汰賽，卻進入了「死亡」半區。

在周一（7月2日），他們在0－2落後之下實現驚天大逆轉——這是自1970年以來第一次有球隊在淘汰賽當中做到——而他們所獲得的「獎品」，就是在接下來的比賽中面對本屆杯賽頭號熱門「五星」巴西。

假如他們在小組賽最後一場是輸給英格蘭，現在擋在他們進軍決賽路上的就沒有任何一支前世界杯冠軍球隊了。

比利時隊現在已經連續23場不敗，也是俄羅斯世界杯到目前為止僅有的兩支四戰全勝隊伍；而且從16強戰的生死邊緣逆轉之後，他們或許已經找回了戰鬥本能。

「紅魔」主教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martinez，馬天尼斯）表示：「在我們（對日本）2－0落後的時候，心理上就有種感覺：『好吧，我們沒什麼可輸的了』……這令我們釋放。」

「和巴西隊對陣的感覺將會是相似的，不同的只是我們會從第一秒鐘就開始有這種感覺。」

圖片版權 AFP Image caption 巴西是本屆世界杯目前為止防守最好的球隊

目前仍然留在本屆賽事當中的巨星，有很多都將會在這場比賽當中出場——對陣雙方隊中都至少有一名球員來自巴塞羅那、切爾西（車路士）、利物浦、曼城和巴黎聖日耳曼。

內馬爾（Neymar，尼馬）已經是本屆杯賽中最具話題性的球員之一，雖然不一定都是出於正面原因。他在俄羅斯已經打入兩球，但是他在對手搶斷當中的反應令他備受爭議。

另一件值得記住的事情是，雖然大家都在談論巴西星光璀璨的進攻線，但是他們在過去九場比賽中僅失一球。在本屆賽事當中，他們至今只讓對手有過五次打在門框以內的攻門。

足球要回家了？

瑞典 vs 英格蘭 （7月7日星期六－15:00 BST，薩馬拉）

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭隊第一次在世界杯點球大戰中取勝

英格蘭帶著一支面貌全新的球隊來到這屆世界杯，很大程度上不再帶著往屆大賽的失利包袱。在16強點球淘汰哥倫比亞的比賽當中，這一點已經顯露無遺——這是三獅軍團第一次在世界杯互射點球當中取勝。

現在，「哥倫比亞－瑞典－俄羅斯/克羅地亞」這樣一條通往決賽之路擺在了他們面前，英格蘭國內對決賽的憧憬高唱入雲。

他們知道，這或許是一次難逢的機會，令他們能夠自1990年以來再次闖入半決賽，甚或自1966年以來再次登頂。

不過，在他們看得太遠之前，英格蘭隊主帥加裏夫·索斯蓋特（Gareth Southgate，修夫基）表示，他的球隊必須先通過對瑞典這場「艱苦血戰」的考驗。

「我們對陣他們的往績並不十分好，我想我們一直都低估了他們，」他說。

「他們有好的比賽部署，有清晰的打法——這將是一支非常難打的球隊。他們的整體往往強於他們每一個個人的總和，所以這對我們來說是一場非常艱難的比賽。」

斯堪的納維亞半島的這支球隊有著非常強的團隊精神，在總是技驚四座的神人茲拉坦·伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic，伊巴謙莫域）之後，他們已經沒有球星。

但是，瑞典在預選賽中壓倒荷蘭，又在附加賽淘汰意大利，在決賽圈F組的最後一輪，他們幫助其他球隊將德國踢出局。

這樣的戰績，令16強淘汰瑞士隊看起來幾乎像是一件順理成章的事。

英格蘭和瑞典曾在2006年的世界杯小組賽戰成2－2平，當時喬·科爾（Joe Cole，祖·高爾）打入一記世界波。假如再次出現這樣的平局，忽然成為了「點球戰專家」的英格蘭可能就要面臨又一次互射點球的考驗。

圖片版權 AFP Image caption 2018世界杯預選賽到現在，瑞典已經先後阻擊了荷蘭、意大利，並從小組賽中奪過衛冕冠軍德國

小國巨星和1.44億張笑臉

俄羅斯 vs 克羅地亞（7月7日星期六－19:00 BST，索契）

圖片版權 EPA Image caption 這是克羅地亞自1998年以來的世界杯最好成績

世界杯東道主俄羅斯是本屆賽事當中世界排名最低的參賽隊。在賽事之初，不管是國內國外，對這支球隊都沒有任何期望。他們在一個實力較弱的小組當中輕鬆晉級，然後在16強戰中以一種死守打法爆冷淘汰2010年的世界杯冠軍西班牙。現在他們距離決賽也只差兩場勝利。

這是一個世界上國土面積最大的國家和一個只有410萬人口的小國之間的球場較量。不過，後者已經出產了很多技術出眾的足球員。

克羅地亞的中場搭檔有盧卡·莫德里奇（Luka Modric，摩特歷）和伊萬·拉基蒂奇（Ivan Rakitic，拉傑迪），兩人分別是皇家馬德里和巴塞羅那的中場核心。

這是他們第二次闖進世界杯四分之一決賽。從前南斯拉夫獨立之後，他們以國家隊身份加入國際足聯（FIFA），五年後在1998年世界杯一路殺進半決賽——而現在，他們或許正面對一次不會重來的機會，爭取打入決賽。

西甲兩大豪強的中場核心，以及尤文圖斯（祖雲達斯）前鋒馬里奧·曼祖基奇（Mario Mandzukic，文迪蘇傑），還有101次代表國家隊的後衛喬爾盧卡（Vedran Corluka，哥路卡）均已年過30，而國際米蘭的邊鋒伊萬·佩里西奇（Ivan Perisic，佩歷錫）也已經29歲。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯以世界排名最低的參賽隊開始世界杯，但成績出乎所有人預料

1998世界杯的金靴獎得主、克羅地亞足球傳奇人物達沃·蘇克（Davor Suker，蘇加）向BBC體育部表示：「對俄羅斯將是一場艱難的比賽。他們贏西班牙的方式令人印象深刻。他們身體強壯，並且在球場和全國街頭都得到支持，令他們有巨大的能量——這些使得一支球隊非常強大。」

「對克羅地亞來說，我們在過去12次重大賽事當中有10次躋身決賽圈，這令人印象深刻——我們是一個410萬人口的國家，所以我們培養出來的優秀球員數量之多幾乎是個世界紀錄。能夠成為當中的一分子，我很自豪。」

另一方面，這是蘇聯解體以後的俄羅斯成績最好的一次世界杯征程。他們在後蘇聯時代還從來沒有從世界杯小組賽出線過，而前蘇聯在1966年曾經打入半決賽。

就像BBC體育部記者帕特里克·詹寧斯（Patrick Jennings）在看到俄羅斯淘汰西班牙之後所說的：「所有人現在都在看了。人們跟你說，在第二場小組賽3－1擊敗埃及穩獲淘汰賽席位之後，誰誰90歲的老祖母都忽然間變成了球迷。」

「這是一種唯獨主辦國能夠體會的心情。世界上最大的國家，正經歷本國足球歷史的新篇章，1.44億人口，每一個臉上都展露著笑容。」