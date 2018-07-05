圖片版權 Getty Image caption 巴西隊訓練課間隙，阿里森與自己的女兒玩耍

你不得不同情埃德森·桑塔納（Ederson Santana，艾達臣）。去年7月被曼城俱樂部以4,800萬美元簽下之後，他是世界上身價最高的守門員，並且在曼城傲視英超的整個賽季當中擔當了重要角色。

但是到了今夏的世界杯，作為巴西國家隊一員的埃德森大部分時間除了訓練，就是坐在替補席上咬手指甲。

無名英雄

令埃德森暫無用武之地的是阿里森·貝克爾（Alisson Becker，艾利臣），這個在俄羅斯世界杯至今不敗的巴西隊陣中一個無名的英雄。在周五（7月6日）對陣比利時的四分之一決賽當中，這個站在兩根門柱之間的人將可能為五星巴西的勝負起決定性作用。

畢竟，對手比利時不僅是本屆杯賽迄今為止進球最多（12球）的球隊，也是目標以內攻門次數最多（30次，巴西以29次緊隨其後列第二）的球隊。

圖片版權 Getty Image caption 在代表巴西隊出戰的32場比賽當中，阿里森有20場保持球門不失

於是，面對埃登·阿扎爾（Eden Hazard，夏沙特）、羅梅奧·盧卡庫（Romeo Lukaku，盧卡古）等人組成的比利時攻擊線，外號「小弟」的阿里森或許要開始真正面臨考驗了。

到目前為止，巴西隊1號平均每場比賽需要作出撲救的次數不到一次——是剩下的八強球隊當中最少的。

相比之下，將站在他對面球門的比利時門將蒂博特·庫爾圖瓦（Thibaut Courtois，古圖奧斯）場均需要做出的撲救多於兩次。

比利時人想要攻破阿里森這一關，可必須要下點工夫——他是本屆杯賽當中失球最少的守門員之一（四場比賽僅失一球，與烏拉圭的門將費爾南多·穆斯萊拉<Fernando Muslera，梅斯利拿>一樣）。

「小弟」

如果說阿里森到目前為止流露出了什麼特質的話，那就是他在進球機會緊緊擋在球門外的能力。

他的外號是「小弟」，因為當年在巴西俱樂部國際隊（Internacional）的青年梯隊時，他的名氣並不如他的哥哥穆裏埃爾（Muriel Becker）。

圖片版權 Getty Image caption 在巴西國際隊出身的帥氣門將，得到了大量女粉絲的追捧

在那些年，很多教練都以為他將會一直做過小弟弟，尤其是當阿里森的身高長到1.70米之後就似乎不怎麼再長了——這對於守門員來說是非常矮的身高。

「我能做的就是一直訓練自己的守門技術，而我的哥哥一直用盡一切時間來幫助我，」如今25歲的巴西人在最近發表於球員論壇（The Players』 Tribune）網站上的文章中這樣寫道。

不過後來，阿里森在16歲的時候迎來了發育高峰期，他的身高在一年之內竄到了1.87米。

不久，他就在國際隊1號球衣的競爭中成為了哥哥的有力競爭力，並最終贏得了位置。

迷妹偶像

他在2015年迎來了為巴西國家隊征戰的機會。當時的在頭號門將傑弗森（Jefferson，謝費遜）在世界杯預選賽對智利時犯下失誤，時任主教練鄧加（Dunga）將這個經驗尚淺的守門員擺到了主力位置一試。

在那之後，阿里森一共為巴西隊打了32場比賽，其中的20場保持了球門不失。

在巴西，他還得到了眾多女球迷的追捧。他的女粉絲甚至比巴西隊的頭號球星內馬爾（Neymar，尼馬）還要多。

圖片版權 Getty Images Image caption 臉上有青春痘的照片在網上引起了大範圍討論，甚至連媒體都對此作了報道

時尚男神

在社交媒體上，關於這個巴西男神的評論帖子常常在粉絲中間被瘋轉。

最近一張顯示他臉上有青春痘的照片在網上引起了大範圍討論，甚至連媒體都對此作了報道。

目前在意大利羅馬效力的阿里森還得到了時尚界的青睞。他成為了大師級時裝品牌安普裏奧·阿瑪尼（Emporio Armani）的代言人。

不過，他付出最多的還是在球場上。他對自己的高要求甚至達到了嚴苛的程度。在6月初，他甚至決定犧牲一點自己的虛榮心，把半長的頭髮剪得更短，以避免在比賽當中影響視線。

於是，你又要開始同情埃德森了：據好幾家足球網站報道，世界最高身價守門員的頭銜也很可能在不久的將來被阿里森奪走，因為切爾西（車路士）和利物浦據稱都有意花費近7000萬美元的轉會費將羅馬門將召到麾下。