2018世界杯：比利時和克羅地亞狂卷俄羅斯的秘密

圖片版權 Getty Images Image caption 比利時可能會成為奪取世界杯冠軍的最小國家

歐洲小國比利時和克羅地亞可以說是本屆世界杯中最引人注目的球隊，因為他們打敗了一些世界上的足球大國，進入半決賽。

正因為國家小，才使得他們現在所取得的成績尤其令人矚目。

如果比利時進入決賽並能贏得比賽，他們可能會成為國土面積最小的世界杯得主。比利時國土面積只有3萬平方公里。

再看克羅地亞，人口只有410萬。如果克羅地亞奪冠，它將成為自1950年後人口最少的世界杯得主。烏拉圭1950年曾奪得世界杯冠軍。

在2018年世界杯賽的32支足球勁旅中，只有冰島、烏拉圭和巴拿馬人口更少。

打破大國優勢

比利時和克羅地亞在俄羅斯的戰績打破了所謂大國優勢，因為人們普遍認為大國擁有更多的體育天才，佔據優勢，更容易在體育方面取得成功。

縱覽歷屆世界杯得主，除了烏拉圭這個小國之外，幾乎全被大國所囊括。

例如，巴西（人口2億以上）、德國（人口8300萬）、法國（6700萬）、意大利（6000萬）、英國（當時人口5300萬）以及阿根廷（4300萬）。

而比利時和克羅地亞似乎打破了這個規矩，而且不止一次。

比利時曾在1986年世界杯時打入半決賽，1998年克羅地亞則在法國舉行的世界杯上擊敗德國進入半決賽。 別忘了，當時克羅地亞才剛剛脫離戰亂沒有幾年。

圖片版權 Getty Images Image caption 烏拉圭是世界杯冠軍得主中人口最小的國家

發揮自身優勢

當然，小國體育奇蹟並不是聞所未聞的。 來自牙買加的飛人博爾特就是最好的例子，牙買加人口只有210萬。但博爾特主要從事的是個人項目。

足球則有所不同，它是團隊體育項目，要想取勝需要大家共同努力，因此難度更大。

比利時和克羅地亞能夠發揮自己的優勢，而且能夠把它發揮到極致。

以比利時為例，比利時非常重視體育，而且肯在體育上投資。當然，比利時是世界上20個最富有的國家之一。

據歐盟的數據，比利時在2010年就有17000個足球俱樂部，大約有135萬名會員，佔到人口的10%。

比利時足球當局重視發展年輕人才計劃，在俄羅斯世界杯上展現得的「黃金一代」球員就是多年培養的結果。

其中，羅梅盧·盧卡庫（Romelu Lukaku）的父母是來自剛果民主共和國的第一代移民。羅梅盧也成為比利時第二代移民成功的典型。

將參加比利時與法國對決的球員中還包括有摩洛哥、葡萄牙和科索沃背景的一些隊員。

雖然，克羅地亞沒有比利時那麼有財力，但克羅地亞一直在體育方面表現不俗。

在2016年奧運會上，克羅地亞在207個國家中排名第17，當時的東道主巴西也僅排在第13位。

圖片版權 Getty Images Image caption 盧卡·莫德里奇曾參加過1998年的世界杯

效力外國俱樂部？

一種解釋是，克羅地亞得益於南斯拉夫年代的國家體育投資，並且有著一流的體育教練。

克羅地亞人熱衷於體育運動，克羅地亞登記在冊的足球隊員就有12萬人，佔其人口的3%。這一比例比巴西還要高。

根據國際足聯最近的統計， 巴西只有1%。

此外，比利時和克羅地亞的許多隊員都曾在國際足球俱樂部效過力。這一點也十分重要。

其中，11名比利時球員效力於英超。

克羅地亞的盧卡·莫德里奇（Luca Modric）曾是皇家馬德里足球俱樂部（Real Madrid)的主力之一。

換句話說，在參加本屆世界杯的比利時和克羅地亞兩支球隊中，只在國內效過力的球員佔極少數。

這可能是這兩支小國球隊取得如此佳績的一個更重要的原因。