圖片版權 AFP Image caption 周二的半決賽前，兩國球迷都熱情高漲；但有時候，友誼是相對的。

對於爭奪2018世界杯一個決賽席位的兩個國家來說，周二（7月10日）的比賽不僅僅是跨越國界這麼簡單。

法國與比利時兩國國土相連，法國在南邊，比利時在北邊，在有些地方，兩國邊界甚至會將一些城鎮一分為二。

就拿科米訥（Comines）來說吧，一條河加上歷史上的一次意外事件，將這個小市鎮分成了兩邊。無論是支持高盧雄雞還是比利時紅魔，因為安全理由，那裏的居民都不能像其他比賽一樣用大屏幕來觀看周二的比賽了。不過，氣氛仍然是友好的，兩國的國旗都出現在了咖啡廳和住宅的門窗前。

在足球場上，兩國是老對手了。自1904年以來，兩支國家隊曾73次碰頭，其中3次是在世界杯上。

「非勝不可的比賽」

比利時是一個說三種語言的國家——法國、荷蘭語和德語，不過科米訥和比利時一邊的科米訥－瓦爾納通（Comines-Warneton）都是說法語。因此在這裏，應該不會有什麼誤會。

但有時候，你真的會懷疑是不是這樣。

雖然這可能只是90分鐘的比賽，但是在法語當中，「90」這個詞也會有不同的說法，這取決於你哪裏。在法國，人們會說「Quatre-vingt-dix」（四個二十再加十），但是在比利時以及瑞士的法語區，更普遍的說法是「nonante」（九十）。

布魯塞爾自由大學的讓－米歇爾·德瓦勒（Jean-Michel de Waele）接受法國《星期天報》（JDD）訪問時表示：「這對於說法語的比利時人來說是一場非勝不可的比賽。」

他認為，比利時人一直都有一種自慚形穢的愛恨交織感。「荷蘭人曾經是我們的頭號歷史敵人，然後法國也變成了一個足球強國。」他說。不過，他們真正不能忍受的是法國人的居高臨下。

丁丁與阿斯泰利克斯

周二在聖彼得堡的半決賽之前，兩國交界處的居民情緒都相當高漲。

在科米訥的一家咖啡館，酒保貝特蘭德·奧貝爾（Bertrand Obert）很樂意同時支持兩支球隊：「這件事情最好的是，反正會有其中一隊進入決賽。」

法國一份報紙將這場比賽形容為朋友間的決鬥，說它是「丁丁對阿斯泰利克斯」、「葡萄酒對啤酒」的較量。

而《隊報》（L'Equipe）則扮演了一把埃爾熱（《丁丁歷險記》作者），在頭版登載了一幅模仿《丁丁歷險記之奔向月球》的漫畫。

漫畫中，法國隊主教練德尚（Didier Deschamps，迪甘斯）、前鋒吉魯（Olivier Giroud，基奧特）和法國足協主席坐在一輛車上，駛向前面由比利時球員盧卡庫（Romelu Lukaku，盧卡古）、凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne，奇文·迪布尼）和庫爾圖瓦（Thibaut Courtois，古圖奧斯）守護的火箭。

該報稱，這是一場「世紀德比」。

當然了，比利時隊的陣容主要由來自弗拉芒大區和瓦隆大區的球員組成，他們當中一些人通常都用英語溝通，而不是母語荷蘭語或者法語。

比利時隊中的法國元素

不過，他們又有像埃登·阿扎爾（Eden Hazard，夏薩特）這樣的球員。他來自比利時的布雷恩-勒孔泰(Braine-le-Comte），但是14歲就去了法國，加入里爾隊。

他一家三兄弟都是足球員，而且他們小時候一張身穿法國隊球衣的照片被傳到網上之後，社交網民大肆調侃了一番。埃登的弟弟托甘（Thorgan Hazard）同樣在比利時隊陣中。

關於那張照片，埃登·阿扎爾解釋說，他們是看著1998年世界杯冠軍法國隊長大的，當時沒有人穿比利時隊的球衣——人們只知道法國隊。

另一方面，法國隊有本傑明·帕瓦（Benjamin Pavard，帕華）。這個16強戰對阿根廷時的英雄在法比邊境旁邊的市鎮熱蒙長大。

該市市長本傑明·聖埃勒（Benjamin Saint-Huile）將這場比賽看作一次跨越國界鞏固友誼的機會。

「我希望這會是一場偉大的派對，我們會和鄰居、朋友和比利時兄弟們一起：這是一次絶佳的機會，讓我們將鄰里友好變成每天日常。」

圖片版權 Getty Images Image caption 亨利是比利時隊的助理教練，這一點令一些法國足球媒體感到忌諱。

不過，一些鮮明的對抗元素還是存在的。

比利時由亨利（Thierry Henry）擔任助理教練，他曾經是法國隊奪取世界杯時的一員。亨利是西班牙人馬丁內斯（Roberto Martínez，馬天尼斯，現比利時隊教練）的助手。

亨利在1998年時的隊友德尚在談到亨利時有一些顧慮，他說：「這有點奇怪，他是法國人，而他會坐在對手的教練席上。我相信這對他而言也是怪怪的。他作為球員時的經驗將會對比利時有很大幫助。」

《巴黎人報》的網站則抱怨說，法國足球歷史上最好的前鋒現在要成為法國隊的對手；法國電視台記者維爾代（Gilles Verdez）甚至說，亨利應該被禁止參與這場比賽。

法國隊後衛盧卡斯·埃爾南德斯（Lucas Hernández）則較為圓滑：「他現在是為比利時隊工作，不過我仍然覺得，如果我們贏了，他也會高興——說到底，亨利是法國人。」