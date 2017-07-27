台灣來鴻：發怒的蔡英文和謠言大戰

圖片版權 EPA Image caption 出於環保減少燒香和燒紙錢，其實許多宗教和民間信仰團體早已付諸實施。

出於環保和健康的理由，台灣政府打算推動減少燒香和燒紙錢，並且再三表示不會立法禁止燒香和燒紙錢、但是造成部分宗教和民間信仰團體不滿，甚至讓總統蔡英文指責政府官員不主動解釋來終結謠言。

台灣理論上是政教分離，但是宗教和民俗信仰在民間勢力龐大、信徒眾多，舉行選舉的時候，候選人必定到選區的知名宮、廟、寺上香奉納。

而地方的宗教和民間信仰團體也會被有意參選的政界人士作為自己的基地，培養自己在地方的人氣，拉抬自己的名聲。

政治資源

每個宗教和民間信仰團體都會有信眾名冊，裏面不但有姓名、住址、出生年月日更有信徒捐款紀錄，候選人在競選拉票時就可以按照名冊按圖索驥，事倍功半。

即便是選輸了的候選人也可以利用宗教和民間信仰團體作為自己休養生息、療傷止痛的工具，可見地方宮、廟、寺院對政治人物的重要性。

這次向來善於利用網路傳播消息的民進黨政府在執政之後也吃到了網路消息的苦頭，被他們所稱的"空穴來風的消息"搞得是焦頭爛額。

網路上傳播的"滅香、封爐"，也就是不准信徒在宮、廟、寺等地燒香和燒紙錢，按照政府的解釋其實是"減香"為了環保而鼓勵減少燒香和燒紙錢，沒有強制禁止的意思和企圖。

接著又傳出未來修法之後的《宗教法》會要求宗教和民間信仰組織因為收香火錢而繳納所得稅，這也被政府駁斥，解釋說為了避免有心人士假借宗教或者信仰之名斂財，因此未來修法希望要求能夠各宗教和民間信仰組織申請立案並且財務必須透明化，但是傳言已然沸沸揚揚。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 在台灣的都會住宅區，有不少的小型廟宇或者神壇與住宅大樓毗鄰而居，曾經出現因為燒香和燒紙錢而引發的爭執。

紅色陰謀論

有一說是由於部分宗教和民間信仰組織與特定政界人物關係密切，經常將香火錢捐助這些政界人物、香火錢搖身一變成為政治獻金、競選經費，如果未來財務公開可就擋住了這些特定政治人士的財路，自然要鼓勵群起抗議。

示威抗議在台灣本來就是憲法賦予人民的權利，但是這時卻又扯出網路消息傳播的源頭來自對岸，形容假消息是"紅色供應鏈"，消息是否源自中國？信者言之鑿鑿，繪聲繪影。

不信此說的人則是嗤之以鼻，直呼荒唐，而中國的網民是否真有在台灣宗教和民間信仰界煽風點火的本事？反正也找不到證據佐證，就繼續信者恆信。

不過"紅色供應鏈"的說法也不是沒有效果，原先一些打算抗議的團體擔心被"染紅"，所以臨時退出，讓人不禁感慨謠言原來不是止於智者而是謠言止於另外一個謠言。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 都會區內的寺廟、宮廟因為容易受到鄰居的抗議，除了限定參拜時段之外，也將紙錢送到他處焚燒。

環保和誠意

至於出於環保減少燒香和燒紙錢，其實許多宗教和民間信仰團體早已付諸實施，例如台北祭拜關雲長的恩主公廟幾年前推動減少燒香和燒紙錢，根據廟方說法，香客不但沒減少，反而還增加了外國的遊客，全台灣立案的宮、廟、寺大約將近三萬，大小不一，其中不少夾雜在市區高樓社區內。

為了避免鄰居民宅的抗議，這些小型宮廟或者神壇也是很早就採取限時參拜、集中外送焚燒紙錢等等"睦鄰"的措施，雖然沒有往日那種香煙滾滾甚至到"發爐"（香爐起火）的盛況，但是能夠和社區相安無事。

這些實例是否說明就算少燒香、少燒紙錢其實並不減少信眾對神明的敬意和誠意？但是政府是否也該思考，為何一個本意良善的想法，卻會被操作成"打壓宗教信仰"呢？