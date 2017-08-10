台灣來鴻：醫護人員感嘆急診室沒有春天

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 醫院急診室日常出現的問題其實就是台灣全民健保所面臨的問題

由於醫療系統的改革、還有實行全民健保、網路發達等等理由，台灣各家醫院急診室的醫生和護士看到美國的電視劇《急診室的春天》，心中頗為戚戚焉。

雖然有了全民健保，但是許多私營醫院以盈利為導向，也把不賺錢的急診室看成是包袱和累贅，而送醫患者及其家屬把使用醫療資源視為理所當然地濫用，也讓醫生和護士不願加入急診的行列。

奇怪現象

全世界醫生護士的職責都是救人，但是在台灣，醫院的護士還有護士卻自己得時常面對生命威脅，尤其在最近幾年，每年對醫護的暴力事件增加大約10%。

東方文化強調人性，台灣的很多醫院都允許家屬進入急診室內，家屬心急雖然可以理解，但是家屬強行進入醫療區哭喊甚至為了握住患者的手而阻擋醫護人員的搶救工作卻也不少見。

這些看似可以理解的動作，卻增加了醫護人員工作時的負擔，但是如果拒絶家屬進入急診室卻又可能導致暴力相向、醫護人員被毆打的更嚴重後果。

在台灣，使用網路相當方便，所以家屬在急診室用網路"問診"的情況屢見不鮮，把網路上未經驗證的信息當成是"天書" ，質疑醫護人員的醫療程序和處置，有時一個不滿意又是拳頭相見。

通常在急診室，醫護人員為了搶救人命必須在很短的時間之內做出決定，傷患者的病史需要家屬提供、緊急手術也需要家屬盡快同意，雖然對家屬而言或許難以承受，但是卻也是必須的做法。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣的急救車出勤頻繁，但是被民眾濫用的情況也很常見

醫患關係

有急診室醫護人員私下訴苦說，急診室是一個"搶時間"救命的地方，但是卻很容易被家屬指責是"拒絶溝通"、"不講清楚"、"態度惡劣"等等，主管醫院事務的官員說其實傷患者家屬如果對醫護人員有任何不滿，除了醫院本身都有申訴系統之外，主管的政府部門也有提供家屬申報的獨立機制，家屬並不需要訴諸暴力。

而急診的被濫用在台灣更是常見，症狀不符合急診程度的傷患者依舊到急診室求診，造成了資源浪費，但是按照規定，只要民眾掛號的時候多付些許掛號費，醫生就不能拒診，這也顯示台灣全民健康保險雖然有分級制度，但是為了方便，卻沒有予以落實，造成大醫院門庭若市、小型醫院門可羅雀、難以生存，簡介地也導致醫療資源分配出現嚴重不平均的現象。

也有醫生表示，由於健保給付制度的規定，私營的醫院對成本大而獲利低的急診室頗有意見，採取減少人力資源、硬體投資等等做法，變相地將急診病患往外推，而公立醫院的急診則是成了滿座、影響搶救真正有需要的傷患者。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣的公立醫院負擔了社會責任不能像私營醫院一般刪減急診室的資源和預算

解決問題

面對急診人手不足，有些公立醫院拿出了提高薪資的手段希望吸引醫護人員投入急診的行列，但是並沒有解決工作時間長、壓力大的基本問題，尤其是台灣的醫院早就出現內、外、婦產、小兒以及急診等醫療科別人力不足的情況，而且急診科的醫護人員有急診科所需的專業，培養並非易事，

而且醫生人數本來就已經不足，以較高薪資吸引其他科別的醫生，搞不好也會變成挖東牆補西牆，或許緩解了眼前的窘境，卻也忽略了根本問題，何況台灣還有醫美外科這個收入更高的科別正在向醫生們招手。

台灣民眾對全民健保感到極為自豪，但是也以理所當然的態度看待全民健保，使得這個台灣第一個全民福利政策虧損累累，從急診室的問題來以小看大，政府、醫護人員還有民眾似乎都需要改變自己的觀念，不然以後也許急診室的數量會比醫院更少、自己的健康保障受到威脅的情況就會來臨了。