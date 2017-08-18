台灣來鴻：台北世界大學運動會觸及敏感神經

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 世界大學運動會被形容是國際體壇規模第二大的賽事。

世界大學運動會由台北主辦，對沒有主辦大型國際運動比賽的台灣而言雖然困難不少，而這些困難卻也牽動著多方敏感的神經。

先前傳出非洲的烏干達選手可能會因為該國的"一中政策"而不能參賽，在早之前則是中國不會以代表隊參賽，而是由選手個人參加比賽，當然有些評論就說這是中國政治干預體育。

中華台北的"無奈"

至於對中國來講，一個代表國家的體育隊到台灣，開幕式上手持五星紅旗聽台灣總統蔡英文致辭，恐怕是很難接受的，幾年前台灣的高雄主辦世界運動會，中國代表隊也沒出席開幕式聽時任總統馬英九致辭。

台灣總統、中國口中的"台灣領導人"在開幕式上講話，牽扯兩岸敏感的神經，而台灣參賽和主辦的名稱則是拉動了台灣民眾的敏感神經，政治團體和個人再次抗議"中華台北"這個名稱。

"中華台北"也就是英文的"Chinese Taipei"是所謂的"奧會模式"，對不少台灣民眾而言，就和要中國代表隊聽台灣的總統致辭一樣地難以接受，偏偏主辦的國際大學運動總會FISU把台灣方面的介紹中所有的"台灣"改成"中華台北"，"中華台北"成了"一個美麗的島嶼"，在台灣掀起了一片罵聲，最後還是由台北市政府和總會溝通之後，有關"地理"方面的改回台灣，其他的維持"中華台北"。

台灣內部對"中華台北"的意見也是分成兩大派，一派是秉承了當年簽署《奧會洛桑協議》之後的"不滿意但是只能接受"、另一派則是號召和呼籲"正名"以"台灣"為名稱參加體育賽事。

圖片版權 BBC Sport Image caption 原本預定使用開閉幕式場地的大巨蛋因為發生弊端無法如期完工，改為使用台北田徑場。

《奧會洛桑協議》是因為1976年主辦蒙特利爾（蒙特婁）奧運的加拿大當局以中國和加拿大已經建立邦交為由拒絶台灣以中華民國參加之後，在1981年由當時的國際奧委會主席薩馬蘭奇斡旋兩岸簽署的，協議中確定台灣的名稱是"中華台北"、代表隊使用會旗和會歌。

這對獨派團體而言是"無法接受"的。對他們而言，如今民進黨執政、台北則是由偏綠而且無黨籍的柯文哲擔任市長，這次世界大學運動會正是"正名"的大好時機，兩派的論戰一直持續。

民意調查

對台灣本地的政治來說，這次世界大學運動會也很敏感，當初拿下主辦權的是台北前市長、國民黨籍的郝龍斌，所以偏綠的柯文哲當選之後，一直有不少人懷疑他會不會好好地讓台北世界大學運動會盛大舉行、完美落幕。

最近幾個月柯文哲卯足了勁做宣傳，雖然化解了這種疑慮，但是一份民調報告卻又吹皺了一池春水。這份民調說，如果2018年競選連任，柯文哲的支持度遠勝國民黨和民進黨的假想對手，表面上藍綠兩個陣營對這份民調都是不以為意，私底下其實都是蠻著急的。

台北市市長從1996年開始直轄市直選以來、除了第一次是民進黨的陳水扁拿下之外，一直都是藍營的天下，民進黨本身也會把台北市看成是"艱苦選區" 、2014年民進黨"禮讓"柯文哲、不提名候選人，所以國民黨覺得既然以前是藍營的天下，沒理由不能在2018年的九合一地方選舉中拿回來。民進黨的基層則認為柯文哲在兩岸論壇上的"兩岸一家親"言論顯示他不是綠營的一份子，民進黨應該在2018年的選舉中提出自己的候選人。

藍綠兩個陣營很少有彼此意見一致的時候，但是他們現在共同的憂慮就是如果2017台北世界大學運動會"完美落幕"，現在民意支持似乎就已經很高的柯文哲就會更加地勢不可擋。之前藍綠兩個陣營也想方設法批評主辦單位的缺失，可是這又給了柯文哲反擊的機會，又一次讓柯文哲表現出他正盡力辦好世界大學運動會、而來自藍綠的批評都是出於"政治目的"的"惡意抨擊"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 主辦單位在大屏幕上播送為世界大學運動會特別拍攝的影片，鼓勵民眾購票觀看比賽、為選手們加油打氣。

前一陣子因為蔡英文推動年金改革引發了反對團體的示威抗議，這些抗議團體現在據稱是打算在蔡英文在開幕式上致辭的時候示威抗議。柯文哲說這種舉動會被人"吐口水" ，不過也有政治人物調侃說，開幕式的門票已經銷售一空，抗議團體有沒有買到門票還是一個問題，台北市政府也呼籲大家共同辦好這次世界大學運動會。

世界大學運動會號稱是規模僅次於奧運的體育賽事，這次預計有一萬多名來自各國的選手到台灣參加比賽，台灣也花費了大筆資源、動員了大批人力，目的就是要讓運動員能夠創下佳績、台北市民也能與有榮焉。

台灣很少有機會登上國際媒體的版面，這次的世界大學運動會被看成是難得的機會可以宣傳台灣，但是也就是這次世界大學運動會顯露出了台灣國際地位的尷尬、兩岸之間關係的詭譎多變還有就是台灣政治的複雜和算計，而這些都無助於辦好難得爭取來的世界級體育盛會。