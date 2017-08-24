台灣來鴻：說出來的蛋和吃進去的蛋

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣的有關部門說，受到芬普尼污染的雞蛋並沒有流入市面。

最近，兩個與"蛋"有關的新聞成為台灣媒體和輿論關注的重點，其中一個是言語的、另外一個是實體的。

前者就是台北市主辦世界大學運動會，開幕式因為反對政府改革退休金的團體抗議，導致大部分的選手沒辦法按照程序入場，市長柯文哲在次日的記者會以"王X蛋"形容這些團體。

一句粗話

柯文哲此話一出，各界嘩然，因為這不是一般官員會說出口的話，柯文哲還在臉書上與一名網友對杠，引來40多萬人點讚，雖然看似他這句話頗得人心，但是也有不少人認為"並不得體"。

而且這句話出來，也給各種媒體帶來了一些麻煩，雖然絶大部分人都聽過這句話或者講過這句話，但是總不能原話照登，偏偏又算是大事一件，所以有的電視政論節目主持人用"王七他弟弟"、要不就是"王X蛋"、"王O蛋"來報導台北市長說出來的這句話。

被他指責的團體回應說，柯文哲講話"不得體"、"家教不好"，有的人則說作為一個市長卻冒出這麼一句話"有傷風雅"，不過他與網友的對杠、互嗆引來40多萬臉書使用者按讚，卻令一些政治人物擔心，尤其是有意在2018年挑戰柯文哲的那些政治人物都在評估這麼多的人按讚是短期的現象還是反映了柯文哲的支持度。

一些媒體的評論認為，雖然是一句粗話，但是柯文哲當下卻說出了很多人想要說的話，至於這些按讚的人是否會在2018年的市長選舉中把選票投給他可能還言之過早，也就是說這些讚在選舉的時候不見得就等於得票。

這個風波在對杠的網友刪除貼文、還有柯文哲說他以後會"克制"之後，有部分抗議團體聲稱在閉幕式的時候還會再來抗議，挑戰向來被認為是"直言快語" 、自己說自己不是"傳統中國官場的溫良恭儉讓"的柯文哲。

食品安全

另外一個和"蛋"有關的就是繼歐盟的荷蘭與比利時、亞洲的香港和韓國之後，台灣也查出了被含有芬普尼成分的殺蟲劑污染的雞蛋，這讓這幾年食品安全時常拉警報的台灣又開始緊張。

雖然官方的說法是成人每天只要不吃超過兩顆雞蛋就應該不會有影響，但是雞蛋不只是民生必需品，而且也是許多食品的原料，蛋糕、麵包、油炸食物等等都可能含有雞蛋。

雞蛋在台灣的消費量也不小，早餐的三明治、漢堡加蛋、豆漿加蛋、蛋餅，午晚餐的煎蛋、鹵蛋、蒸蛋、水煮蛋，點心的茶葉蛋、小吃的蚵仔煎裏面也有雞蛋，

發現台灣也有跟歐盟一樣的"毒雞蛋"之後，政府相關部門是動了起來，檢查各地的蛋雞場，銷毀了大批驗出含有芬普尼成分的雞蛋。但是一查之下，有問題的蛋雞場越來越多、而污染的原因依舊有待查明。

早餐店、小吃店擔心消費者不敢吃雞蛋會影響到他們的生意，官方雖然強調受到污染的雞蛋不會流入市面，但是民眾擔心在發現之前是不是已經有被污染的雞蛋被吃進了肚子。

圖片版權 Taipei city government Image caption 台北市長柯文哲常被形容說話"直白"，但是也常被說成是"脫口而出"。

一進一齣

政治人物說出與"蛋"有關的粗話，會在政壇引起爭議，柯文哲和立場不同的網民親自在臉書上打筆仗，雖然好像頗得人心，但是就如一些評論人士說的一樣，很難確定這40多萬按讚的人是一時的"爽"、還是真心的支持他。

要吃進肚子的雞蛋被殺蟲劑污染則是影響國計民生，幾乎是大家每天都會吃的雞蛋出了問題，也許不見得會搞得人心惶惶，但是國民的健康受到了威脅，養雞人家的生計受到了影響。

這兩個和"蛋"有關的新聞事件，差別就在老話所說"一言既出駟馬難追"、話說出去了是收不回來的，而所謂​​的"毒雞蛋"則是吞下肚子之後、可就很難吐出來，說話還可以自我控制，食品的安全大概就要仰賴政府好好把關了。