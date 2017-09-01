台灣來鴻：高中課綱上演文言文與白話文大戰

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣教育部課綱審查委員會計劃降低文言文的教學比例，但增加有關台灣的文言文古文。

暑假結束、學校開學，但是一陣烏雲卻籠罩了台灣的教育界，這是因為當局提出課綱草案，計劃降低國文中文言文教學的比例。

學界、教師如今分成支持與反對的兩派，而政治人物也加入表態，使得這個議題變得更加敏感，儼然成了一場類似民國初年文言文對白話文的攻防戰，只是這次不是在北京，也沒有胡適和黃侃的你來我往，場景則是換到了台灣。

台灣古文

台灣教育部課綱審查委員會的草案是計劃將文言文比例從目前的45%至65%降低到45%至55%，而推薦教學的文言文也從30篇減少到20篇，反對的一方指當局將國文作為意識形態的工具，並且發動連署、召開記者會，呼籲當局拋開"文白比之爭"，並且強調文言文是"優美的"。

贊成的一方則說，根據從網路上搜集得來的結果顯示，大部分人認為在如今的社會，文言文幾乎已經完全"用不到"，有贊成的學者還以日本的古典名著《源氏物語》為例，稱語言是會進化的，所以每隔大約十幾、二十年，《源氏物語》就會按照當下的語言習慣出版修改版本，因此無需固守傳統。

不過贊成的一方還有其他的論點，可就讓以國民黨為首的藍營人士感到非常不滿，直接把這個課綱草案形容是"去中國化"，這是因為贊成的一方認為現行的課綱著重在源自中國大陸的古典文學，但是沒有有關台灣的古文。

而經由網路票選的方式選擇推薦古文則是被說成是"不具代表性"，加上網路票選中得票前10名當中有6篇由台灣人和日本人所著的文言文，而傳統的文言文則只剩下《桃花源記》、《赤壁賦》、《岳陽樓記》以及《鴻門宴》。

唐詩宋詞

前總統馬英九和曾經在他任內擔任文化部長的作家龍應台都發文反對台灣教育部課綱審查委員會的作法。馬英九認為這會令台灣失去中華文化的"領導地位"、而龍應台則形容"用網路投票來決定教什麼、育什麼，不僅是媚俗，更是對責任的蔑視。"

而台灣文學會則是支持降低文言文的比例，並且要增加台灣本土文學、"擺脫僵化的考試制度"、"最起碼要能夠有邏輯地表達自己的想法"。

馬英九是所謂"統派"的代表人物之一，台灣文學會向來被看成是"獨派"的團體，也就是說雖然學者希望能夠強調文言文是"具有藝術性"的文學，但是這場"文白之爭"某種程度上已經變成了政治意味濃厚的"統獨之爭"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 文言文雖然在反對降低比例的一派看來要比白話文簡潔，但是卻被贊成的一派認為是艱澀難懂

之乎者也

在網路發達的今天，台灣雖然有不少販賣實體書籍的店家，不過走進其中，多數的店家陳列的書籍大多是有關商業、勵志、外語學習、學校參考書，要到具有相當規模或者是專營的書店才能找到《古文觀止》、《唐詩三百首》之類的文言文書籍。

或許這反映了在如今的社會，文言文書籍的需求和興趣不是太高，而且不少像《史記》之類的文言文書籍還是中國大陸出版社發行的繁體字版，對強調自己是"一中各表"的藍營來說，他們會擔心減少中學學習文言文，就好像是把正統拱手讓給了對岸。

而贊成的學者則指出，以往文言文的教學比例曾經到達90%，但是文言文艱澀難懂，根本就無法取得效果，徒然讓學生們"死背硬記"但是卻不明其意。

其實文言文在台灣還算是常見，除了公文、法律文件，古典的文言文也出現在歌仔戲之類的地方戲曲中，這對網路世代而言，大概就會被歸類在"舊文化"之中，如何讓他們能夠接受文言文必然是個巨大的挑戰。

但是在台灣，一個知名的演員或者藝人可能就會令年世代的語言出現重大的變化，例如幾年前曾經出現的"殺很大"、"不錯吃"等等，或許比不上文言文的所謂"優美"、也沒有白話文所謂的"邏輯"，但是卻會被廣為所用，這是不是能夠為"文白之爭"的雙方帶來一些啟發？

本文不代表BBC觀點和立場。