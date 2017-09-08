台灣來鴻：農曆七月"好兄弟"帶來滾滾錢潮

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣各地的宮廟在農曆七月都會舉行盛大的中元普渡儀式祭拜孤魂野鬼。

農曆七月在台灣俗稱"鬼月"，以前鬼月被認為是"諸事不宜"，但是在如今卻有了一番不同的氣象，更成為賺錢的大好時機。

嚴格來講，所謂的鬼月既不是農曆的節氣、七月十五的中元也不是主流宗教的節日，雖說是源自於佛教的盂蘭盆節，但是卻沒有濃厚的佛教色彩，多數人還是把農曆七月一日的"鬼門開"到農曆七月十五的"鬼門關"看成是民俗信仰。

在一直保留著敬畏鬼神傳統的台灣，每每到了農曆七月向來都有一些禁忌，例如不宜嫁娶、不宜入厝、不宜戲水等等，到了農曆七月，房屋買賣、汽車銷售等等都進入這些行業的淡季。

但是隨著網路時代的來臨、網路世代的成長，如今的社會對俗稱的鬼月也有了不同的看法，甚至連稱呼都有了變化，例如政府的公文將農曆七月的活動稱為"宗教月"或者"民俗月"，許多行業也不再把農曆七月描繪成驚悚的鬼月。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 到了農曆七月，超級市場使出折扣優惠手段吸引消費者上門購買祭拜所需的貢品。

零售旺季

最明顯的就是零售業，因為台灣的超商和超市密度之高、家數之多大概可以傲視全球，農曆七月就成為各家超商和超市大發利市的時候，雖然很多台灣家庭都還有每個月初一、十五（農曆）祭拜先人、初二和十六祭拜土地公的習俗，但是農曆七月不但是家中祭拜、更也會到宮廟祭拜台灣俗稱"好兄弟"的孤魂野鬼，所以貢品的需求量非常大。

據稱這十五天期間，各種貢品、香火、金紙等中元普渡所需的貢品或者材料的市場大約在30億元新台幣，也就是一億美元上下，各家超市、超商都想法設法地要盡可能地多分食這塊大餅。

除了使出打折促銷、買一送一等等的手法吸引消費者上門，一家連鎖超市在農曆七月的廣告甚至因為手法幽默新奇一度受到了年輕世代的稱讚，而所謂"鬼"的形像也不再完全是披頭散發、讓人毛骨悚然，反而是被卡通化、可愛化、萌化。

出租豬肉

在搶食大餅的時候，也有商人動腦筋開發新的賺錢方法，例如傳統上信眾會買整頭的豬、也就是貢豬到宮廟祭拜，但是今年因為天氣熱、豬隻育成欠佳導致豬肉價格上漲，很多想要買整頭豬祭拜的信眾心有餘而力不足。

這時就有商人推出了貢豬出租服務，價格只要三分之一，也就是相對於買整頭豬大約要15000元新台幣（大約500美元、3000人民幣），租整頭貢豬隻要大約5000元新台幣，雖然業者說市場反應不錯，但是這門生意也引起了年輕網路世代的質疑。

質疑的地方包括這是鼓勵"打腫臉充胖子"、還有就是就算貢豬是凌晨宰殺的，在宮廟祭拜了一天下來，不但擔心貢豬被收回之後是否會肉質腐壞然後流入食物鏈，另外夏季氣溫之下還會招來蒼蠅、衛生堪虞。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 到了農曆七月，八家將等民俗團體工作量大量增加。

鬼月電影

雖說台灣有敬畏鬼神的習慣，但是今年農曆七月推出的電影卻可以說是相當"應景"，上映的新片中有台灣本地拍攝、以台灣鬼怪傳說為題材的電影、還有好萊塢出品的恐怖鬼怪片，票房表現也都不壞。

到了農曆七月，南北管樂團、八家將隊伍等宮廟祭拜少不了的團體自然是忙得不可開交，許多信眾也會邀聘歌仔戲戲團在夜間演出娛樂"好兄弟"，這些平常可能生意不是太多的團體到了農曆七月反而迎來了他們的旺季。

也許農曆七月是"鬼月"的觀念在上一代是牢不可破，但是新一代的看法越來越不一樣，例如新一代把"鬼"稱為"阿飄"，宮廟裏站在城隍兩旁的七爺、八爺還有黑白無常都還可以弄出賣萌的Q版，在農曆七月作為紀念品出售，種種方面來看，以前可能是諸事不宜的農曆七月，現在已經成為商家不能忽視的賺錢時節了。