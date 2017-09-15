台灣來鴻：部署核武器之說其實有許多問號

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 台灣近年來發展了多款具有反制解放軍威脅的傳統式（常規）武器。

韓國媒體報導說，美國有意在台灣部署戰術核武，以此迫使中國對朝鮮施壓、停止核試驗與試射導彈，該報導旋即被台灣軍方所否認。

不願具名的現役高級軍官告訴我，雖然台灣和美軍保持不錯的關係，但是如果美國想要在台灣部署戰術核武器，第一個是要說服美國國務院，第二個是美軍從來不會把戰術核武器交由其他國家指揮，那就意味著美軍必須重返台灣，這兩點看來機會都不大。

缺乏效果

由美國提供技術支援，讓台灣自力發展核武的可能性，經向數名民進黨內部人士詢問，答案是"完全沒有這種可能性"，甚至表示"發電都要淘汰核電了，怎會發展核彈？"，他們說也許擁有核武會自己覺得"意氣風發"，但是就算台灣成功擁有核彈，可能也會因為數量不會太多而難以對中國形成有效嚇阻。

台灣本身從1960年代就已經開始研究核武器，一度還傳出曾經與南非在種族隔離時期合作發展核武，但是在1988年，台灣軍方屬下中山科學研究院核研所副所長張憲義潛逃到美國、並把台灣發展核武的機密透露給美國方面之後，美國大動作封閉了台灣的核子反應爐（反應堆）。

雖然一直有人說，台灣已經奠定了核武發展技術，如果重啟計劃，只需要很短的時間就能製造出核彈，但是當局對此向來都是不承認也不否認，不過從台灣的處境來看，發展核武技術大概不難，但是必須突破核彈頭原料的取得還有載具方面的困難。

國際處境

製造核武器所需要的濃縮鈾或者鈈元素都是國際列管的物資，取得並不容易。國際外交上處境困難的台灣似乎不是那麼容易就能從其他國家獲得核原料，就算是美國似乎也不太可能出手提供。

在載具方面，理論上戰術核子武器可以用炮彈的方式，由台灣軍隊目前已經有的8英寸榴彈炮或者155加農炮投射，但是台灣而言，戰術核武器投射距離短、破壞範圍小，除非部署在金門、馬祖等所謂的前線，不然如果台海真的全面爆發戰火，並不足以嚇阻解放軍。

如果要維持兩岸核武力量的"恐怖平衡"，台灣所需的能夠攻擊中國境內主要城市、重要軍事目標的戰略核武器，但是美國在冷戰時期都不讓台灣生產製造核武器，現在看來更是不可能。

雖然有關核武能力，世界各國向來都是虛虛實實，但是台灣本身似乎沒有製造核武器的意願，一般軍事觀察專家的看法大概可以總括成首先是如前所述的受限於美國，另外也不願意予人發動戰爭的口實。

台灣人民本身也不見得贊成發展核武，這點可以從朝鮮這次的核試驗之後，台灣輿論絶大多數予以譴責而得窺一二，不論是民進黨或者是國民黨執政，大概都不太可能甘冒天下之大不諱地製造核武器。

冷戰年代

在冷戰最高峰的1960年代，美軍曾經將一個核武導彈營派駐在台灣南部的台南空軍基地，當時使用美國的屠牛士戰術導彈，但是根據當時服役的台灣士兵轉述，這些導彈和彈頭是分開存放，而且是完全由美軍管理和操作，台灣只負責營區的安全。

兩蔣時代也的確曾經意圖發展核武以對應中國在雙城子核試驗之後所擁有的核武能力，據說這個由蔣經國主導的核武計劃秘密地進行了將近20年，最後還是功敗垂成、功虧一簣，主因都是美國作梗。

不少台灣的軍事專家認為，美國的態度並沒有太多的變化，也就是讓台灣保有發展核武的能力，但是生產與製造就是另外一回事，而且放手讓台灣與日韓發展核武迫使中國對朝鮮施壓，反而恐怕會令中國惱火而適得其反。