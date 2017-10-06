台灣來鴻：雙十節的旗子有多少、國歌唱哪段

圖片版權 CNA Image caption 今年的雙十節慶祝活動將在台北的總統府前舉行，但是觀禮台旁的大屏幕沒有"中華民國"四個字引起藍營的不滿。

中秋過後就是雙十節，由於是被認為偏向台獨的民進黨執政，"掛中華民國國旗"、"唱中華民國國歌"似乎成了在野黨最關注的焦點。

雙十節是中華民國的國慶，前不久新上任的行政院院長賴清德在立法院回答質詢的時候，形容自己是一個"主張台灣獨立的政治工作者"，此話一出讓在野的國民黨跳腳。

雖然賴清德後來解釋他的政治主張和兩岸政策不同、兩岸政策屬於總統職權，國民黨的立法委員可是沒有放過他，逼問他雙十節會不會手拿國旗、唱國歌。

旗在何處？

青天白日滿地紅的中華民國國旗在台灣獨派的眼中是個象徵國民黨獨裁統治的圖騰，如今絶大多數的城鎮縣市是由民進黨執政，國民黨方面可以說是睜大了眼睛盯著看青天白日滿地紅的下落。

所以總統府觀禮台、路口牌坊有沒有青天白日滿地紅很重要，馬路上有沒有一長排的旗幟飄揚、哪個城鎮掛了多少面青天白日滿地紅？晚會邀請函上沒有青天白日滿地紅是不可以的、總統蔡英文在雙十節唱國歌的時候開不開口也很重要。

美國國務院的官網改版將青天白日滿地紅移除了、台灣駐外辦事處的國慶酒會請帖爆出"對岸打壓"而沒有青天白日滿地紅，原本這是執政黨所面臨的問題，但是同樣地也讓一些時常上電視政論節目的評論人士質疑國民黨只有在台灣才"捍衛"國旗與國號，出了台灣就"默不出聲"、與中國共產黨"握手言和"卻不提國旗、國歌還有國號。

媒體則是把眼光放在了藍綠執政縣市掛出了多少青天白日滿地紅，民進黨執政縣市有藍營支持者指責地方政府不提供國旗、隔著一條淡水河的台北市和新北市也因為新北市看起來好像掛旗比較多而被拿來做文章。

圖片版權 CNA Image caption 國民黨執政的新北市號稱是掛出國旗最多的城市，其他城市對掛國旗似乎不如新北市熱烈。

愛國心理

在台灣按照傳統，是由立法院院長擔任雙十節慶祝活動的主辦人，而這次主辦人是民進黨籍的蘇嘉全，在回答相關問題的時候，他說"國旗在我們心中"，這下又讓國民黨感到不滿，指責他"心中無國旗"，直到後來說會場到時會"處處懸掛國旗"之後，風波才得以平息。

其實在2000年民進黨首次上台執政開始，在那個八年的時間當中有沒有掛國旗、有沒有唱國歌就是很敏感的問題，2016年民進黨再次上台執政，結果蔡英文在就職和雙十節唱國歌時沒唱"吾黨所宗"這四個字，就成了媒體還有藍營批評的焦點。

青天白日滿地紅的中華民國國旗還有以"三民主義、吾黨所宗"為開頭的中華民國國歌系出國民黨，國民黨說青天白日是跟隨孫文革命的先烈陸皓東設計後來感念"先賢先烈"的犧牲加上了代表"灑熱血"的滿地紅，而中華民國國歌則是以孫文在黃埔軍校向學生訓話內容為歌詞。

圖片版權 V CHAN Image caption 台北市的街頭也掛出了青天白日滿地紅，但是媒體報導說數量遠不如國民黨執政時期。

黨是誰？

在民進黨還是黨外的年代，他們相當強烈地排斥中華民國的國歌、國旗，到了戒嚴之後，更是質疑"無黨所宗"的"黨"是指國民黨，而且中華民國國歌同時也是國民黨的的黨歌，即便到了極獨派到今天仍然認為應該就算改不了國名也該修憲改國歌和國旗。

雖然國民黨辯解說這個"黨"是指全體，不是國民黨，但是普遍來說，並不接受這個說法，此外中華民國國歌的曲調抑揚幅度甚大，曲速緩慢，講白了就是很難唱，國民政府初到台灣時，國歌還被當時的台灣人形容是"牽亡歌"（殯葬隊伍的曲調）。

中華民國國旗、國歌不被國際承認而不能走出台灣，也是獨派認為應該廢除的理由，但是對統派而言，中華民國國旗和國歌是不可取代的中華正統傳承的象徵，統獨兩派彼此之間在這個方面可謂沒有任何模糊空間。

不可否認的是隨著台灣的民主化、政黨執政的輪替，兩蔣威權時代的那種"旗海飛揚"、"萬眾一心"的場面已經不復再見，取而代之的是以歡樂、慶祝的方式，像是為朋友家人一般地為"國家過生日"。