台灣來鴻：辭舊迎新2018年不會太平靜

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 2018年台灣將舉行九合一地方選舉，目前可以說是"山雨欲來風滿樓"。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

送走2017年、迎來2018，但是因為幾個政治上的原因，所以新的一年看來對台灣來講可能不會太平靜。

台灣將在2018年年底舉行號稱華人世界規模最大的選舉——九合一地方選舉，從最基層的鄰里長、各級地方民意代表一路到6個直轄市的市長。

地方選舉

有意參選的人士已經開始積極運作爭取提名、同時也使出了各式各樣與選舉有關的手段，目前雖然還在個黨內初選階段，正式人選或許還混沌不明，但是已經讓外界感受到熾熱的廝殺氣氛。

2018年的選舉，對執政的民進黨而言，有不可輸的壓力，因為2020年年初就會舉行總統和立法委員選舉。2018的選舉不但可以看成是對民進黨地方執政的檢視、同時也是對民進黨蔡英文政府的期中考。

民進黨在前一次的九合一選舉幾乎是大獲全勝、不但6個直轄市拿下了其中的4個、地方執政的版圖從傳統的濁水溪以南向北越過中部的大肚溪、取得了大部分縣市的執政權，但是現在部分縣市恐怕會在2018年的選舉中變色。

在民進黨基本支持穩固的縣市，有意爭取黨內提名的候選人則是卯足了勁全力衝刺，黨內同志的廝殺"刀刀見骨"，對民進黨的團結造成了威脅，雖然民進黨說只要正式的候選人出爐，初選的對手都會放下歧見、全力贏得選舉。

有民進黨的黨內提名、自然也會有在野的國民黨黨內提名，可以預期的是氣氛會愈來愈熱鬧，情勢也會愈來愈尖銳和詭譎，九合一選舉會讓2018年的台灣政壇變得更加激烈。

勞工和老兵

除了年底九合一選舉，2018年一開年，台灣的立法院就會決定《勞動基凖法》的部分條文修改和軍人的年金改革。這兩個一體在台灣社會引起很大的爭議，勞工形容《勞動基凖法》的修法是"向資方靠攏、犧牲勞方的權益"、軍人的年金改革也讓退伍軍人發起示威抗議。

現在這兩個議題都到了最後決定的階段，勞工團體和退伍軍人的不滿情緒並未減少、反而愈來愈高。未來的這段期間很有可能會時常在台灣的街頭看到他們示威抗議，而且還很可能會延續到法案通過之後也不會停止。

法定勞動條件的修改和軍人退休金改革都被說成是民進黨以立法院佔多數席次的優勢"強行"通過一二讀程序，受影響團體與民進黨政府和立法委員強烈對立。政府的解釋不單沒有消弭怒火，反而令對立更加嚴重。

目前看來，這兩個議題似乎都不具備所謂"善了"的條件，勞工團體和退伍軍人的"憤怒之火"似乎在2018年還有繼續延燒的趨勢，這也對民進黨政府帶來了考驗。

圖片版權 CNA Image caption 勞工說，民進黨政府修法放寬勞動條件犧牲勞工權益。

追討黨產

民進黨政府2016年上台之後推動"轉型正義"、立法院也在2017年的12月初通過了《促進轉型正義條例》，從此向國民黨追討威權時代"不當黨產"有了法律依據，民進黨政府也展開了追查和追討的行動。

不但國民黨的黨產成了目標，有關蔣介石的"威權象徵"按照這個條例也必須全數移除，這對藍營造成了很大的衝擊，直指民進黨政府是"政治追殺"。藍營的傳統支持者更是不能接受，放話說要發起行動、捍衛蔣介石的銅像還有位於台北市的中正紀念堂。

這個《促轉條例》被藍營形容是對蔣介石"鞭屍"，蔣介石和蔣經國陵寢、中正紀念堂的衛兵都有可能成為歷史，中正紀念堂本身未來也必須轉型，至於會轉型作何種用途還有待民間和官方的討論。

蔣介石的功過向來具有爭議，但是面對《促轉條例》，政府的態度是"不會功過並呈"，而原住民出身的立法委員金素梅更是對《促轉條例》不包括日本時代的原住民待遇感到不滿。這麼多的爭議之下，2018年不論是拆銅像還是撤衛兵很可能又會造成社會兩極化反應。

圖片版權 CNA Image caption 馬英九因為擔任黨主席期間的"三中案"而被檢察單位調查。

大火延燒

民進黨執政向國民黨追討"不當黨產"，也牽涉到了台灣的前總統、國民黨前主席馬英九。現在台灣的台北地方法院檢察署重新追查馬英九擔任黨主席任內出售國民黨旗下的中國廣播公司、中國電視公司以及中影股份有限公司的"三中案"是否帶有弊端。

馬英九對檢察官的追查深表不滿，但是媒體卻爆出許多對馬英九不利的消息，而這件案子預料也是在2018年會有起訴與否或者簽結的初步結論，這不但對馬英九有影響，也會對年底的九合一選舉帶來衝擊。

向來以清廉自居、被形容是"不粘鍋"的馬英九被捲入"三中案"，如今可謂是腹背受敵，面對的除了檢察官的"追兵"還有原先"親信"的背離，例如曾經在他競選總統時的發言人蔡正元如今明白地站在馬英九的對立面。

國民黨指責民進黨政府重新調查在馬英九擔任總統任內就已經簽結的"三中案"，不但是"政治追殺"更是有意在2018年選舉中把馬英九當作是"政治提款機" ，不過民進黨也不否認雖然馬英九已經卸任，但是還是有相當人數的"鐵粉"支持他，這群"鐵粉"不論證據是否對馬英九不利，都會忠心支持他。

如果起訴馬英九，這群"鐵粉"勢必會憤怒而起，但是台灣也有不少的反馬人士。這些反馬人士和馬英九的"鐵粉"完全相反，他們堅決地認為馬英九有罪、一心地希望馬英九被判刑，起訴與否都會造成兩派的不滿和吵鬧、在2018年衝擊台灣的政壇。

前面所說的因素，都讓2018年的台灣政壇說好聽一點是更加具有活力、說難聽一點就是難以平穩，而這種不平穩能不能給台灣帶來什麼樣的教訓或者是機會，也許就要等到2019年以後了。