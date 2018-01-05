台灣來鴻：元旦升旗和國家的認同

圖片版權 CNA Image caption 元旦在台北的總統府前參加升旗對許多台灣人來講意義重大。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）

許多年來，台灣每到元旦就會在位於台北的總統府前舉行升旗典禮，升起正式名稱叫做中華民國國旗的青天白日滿地紅旗。

在民進黨執政的時候，總統和副總統會不會參加升旗、會不會唱國歌，都會成為媒體注意的焦點，不為其他，只因為民進黨被看成是傾向台獨，對這面由國民黨制定、從中國大陸帶來的旗幟有著不一樣的看法。

一旗兩感

在獨派政治人物的眼裏，這面旗幟與台灣完全沒有關係，甚至可以說是要消滅這面旗幟。但是在統派的心目中，這面旗幟卻有著莫高的神聖地位，因為這面旗幟對他們而言，代表了"先賢先烈拋頭顱、灑熱血、創建了亞洲第一個共和國"，同時也象徵著台灣和大陸這兩塊土地的政治連接。

民進黨曾經對這面旗幟有著相當多的意見，但是隨著該黨在政治上的崛起，路線也越來越走中庸之道。現在的民進黨除了極端獨派人士之外，對這面"國旗"起碼在表面上已經沒有以前那麼強烈的"反感"。

但是到了選舉的時候，這面旗幟卻只會出現在國民黨或者是偏統的候選人的競選造勢場合，而不會出現在民進黨、時代力量等政黨或者偏向獨立候選人的造勢場合。

倫敦奧運

在1970年代之後，台灣的邦交國一個一個地與中華人民共和國"關係正常化"，能夠正式升起青天白日滿地紅的地方越來越少、奧運等國際場合也不能出現。當年從台灣到海外的僑胞和留學生除了獨派背景的之外，只要見到這面旗，心中大多都會異常激動。

但是，從是否認同這面旗幟來判斷一個台灣人是獨派還是統派，並不是百發百中。在一些人的心中，很自然地認為這面旗是代表台灣，例如2012年倫敦奧運的時候，倫敦市中心的攝政街（亦稱麗晶街Regent street）一度掛出了青天白日滿地紅，但是幾天之後被撤下，換上了國際奧委會所承認的"中華奧會會旗"。

當時台灣的留學生發起抗議行動，到攝政街旁的愛神圓環揮舞青天白日滿地紅。這些留學生並非全是國民黨的支持者，會去參加抗議的原因也不一樣。而5年之後，在台北的世界大學運動會也出現了類似的情況，觀眾揮舞著青天白日滿地紅為台灣的選手加油。

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自然反應

2016年總統與立法委員選舉的前夕，爆出了韓國的演藝經紀公司因為旗下台灣藝人周子瑜手持青天白日滿地紅而要求周子瑜道歉，這個事件迅速發酵、讓選情已經不看好的國民黨雪上加霜、以至在選舉中大敗。

先前有航空公司要求來自台灣的服務員將名牌上的青天白日滿地紅除去，引發這些服務員的不滿，將消息通知台灣的有關部門，而每當有台灣人因為青天白日滿地紅受到打壓的時候，幾乎都會成為新聞。

上面的例子似乎說明，這面青天白日滿地紅在台灣民眾的心目中，雖然不見得是"最好的代表"，但不會是台獨的代表，有的不認同國民黨，但是接受這面旗幟代表台灣，有的不一定認同中華民國這個國號，但是"在現階段"也認同這面旗幟是台灣的象徵。

不過對獨派而言，也許這些例子證明了青天白日滿地紅"無用"、"是個沒有人承認的旗子"、"根本不能代表台灣"，這也是經常引發台灣統獨兩派罵戰的主要原因之一。雖然獨派和北京可以說是互不相容，但是在對待青天白日滿地紅的立場上，卻是非常一致。

圖片版權 CNA Image caption 元旦的時候，台灣的外島金門出現了一條街兩邊旗的場面。

五星紅旗

這幾年雖然也有政黨打出了五星紅旗，但是引來的還是以側目比較多，少有人真正認同五星紅旗也可以代表台灣，但是或許期望五星紅旗與青天白日滿地紅並列可以為兩岸目前的關係帶來一些緩解氣氛。

在台灣還在威權時代的時候，青天白日滿地紅曾經是神聖不可侵犯的，法律嚴格規定尺寸、出現場合、毀損這面旗幟是要服刑坐監的，汰除的旗幟銷毀也有嚴格的規範。到了民主化之後，台灣的"國旗T恤"、"國旗圍巾"一度爆紅，民眾大方地穿在身上、而且還感到光榮。

最近消息來了，當年曾經"盛極一時"的國旗圍巾，如今隨著政治氣候的改變，產量從2011年馬英九執政時最高峰的43萬條現在跌落到3000條，是否意味著台灣民眾對這面旗幟的態度改變還很難說，但是令人不勝唏噓。