台灣來鴻：日本天皇造訪的小島和黑水溝

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 與那國島是日本最西端的國土

日本明仁天皇夫婦將造訪與那國島，據日方官員說，明仁天皇希望能夠遠眺台灣，其實台灣和這個小島向來關係密切。

日本沖繩縣八重山群島中的與那國島是日本最西方的國境，距離台灣的花蓮只有111公里，最接近該島的日本領土—石垣島，反而距離有117公里。

與那國島上一次受到日本媒體的注意是在2014年，當時日本政府為了反制中國船艦進入釣魚台列島也就是中國講的釣魚島、日本所稱的尖閣諸島海域而決定在與那國島建設雷達站監視、並且在二戰之後首次派遣自衛隊進駐島上。

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 天氣晴朗的時候，在與那國島的這一邊可以看到台灣的中央山脈。

遠眺台灣

幾年前曾經到與那國島，這是一個有不少居民認為他們的發展要依靠台灣、而不是日本的小島，他們希望到花蓮的遊客也可以到一水之隔的與那國島觀光。

在與那國島機場裏面就有一張從該島西端拍攝的台灣中央山脈的相片，據當地人介紹，天氣好的時候遠眺台灣的中央山脈是"沒有問題的"，明仁天皇是否能夠遠眺台灣，似乎還是要看當天的天氣。

不過，在該島的西端可以收到台灣某家電信業者的手機信號，該島的居民說，以前在日本還沒有推行衛星電視廣播的時候，與那國島還可以收到台灣的電視信號。

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 對台灣而言，與那國是距離最近的外國島嶼，而與那國島居民也希望能夠借由台灣來振興本身的經濟。

海盜肆虐

地理位置是與那國島與台灣關係密切的主要原因，與那國島流傳的故事說自古就有來自台灣的原住民駕船越過兩地之間的黑水溝、到島上劫掠，所以島上至今還有象徵趕走這種"外盜"的民俗儀式。

明朝年代，東海一帶海盜盛行，與那國島成了他們的補給基地之一，也帶來了華人的文化，因此在當地和沖繩一帶的喪葬等民俗文化與華南沿海地區相當接近，反而與日本本土較遠。

1895年，日清在甲午戰爭後簽署《馬關條約》，台灣成了日本的領土，日本治台政府大力開發和與那國島遙遙相望的台灣東部，兩地的來往在這段時間日益密切。

方圓僅僅108公里的與那國島直到今天都還是一個物資缺乏的小島，因此在當年相當仰賴台灣提供農產品和蓋房子用的木料，而島上漁民捕獲的各種海產也是送到台灣的花蓮出售。

海上交易

在同屬日本領土的年代，也有台灣人將與那國島作為追尋改善生活的跳板，他們坐小船從台灣到與那國島、然後轉往八重山群島中面積較大的石垣島、西表島、宮古島從事種植鳳梨（菠蘿）、甘蔗等農業，他們的後裔至今仍住在當地。

根據日本官方的統計資料，如今與那國島上的人口包括從2014年因為設立雷達站而進駐的自衛隊人員在內總共不到2000人、年齡則是以40歲到60歲為主、年齡偏高，但是在1945到1972年之間、也就是二戰結束、美國託管的年代，與那國島卻是日本走私的門戶。

當時，雖然台灣和與那國島之間正式出現了所謂的邊界，但是實際上因為美軍管制鬆散，因此在1972年之前，台灣的走私船載運建築用的沙石、農產品、稻米還有香港製造的成衣經由與那國轉往日本其他地方。

圖片版權 VICTOR CHAN Image caption 與那國島的主要經濟來源是旅遊、小型農業以及漁業，所以收入並不穩定。

人口衰減

在這段日子中，與那國島經濟興隆、小小的一個島上居住了一萬多人，但是隨著美國在1972年將與那國島及其所屬的沖繩各島交還日本之後、日本嚴格執行邊境管制以及日中建交的關係導致榮景不再。

現在的與那國島的經濟主要依靠農業、旅遊以及漁業支撐，根據日本財務省的統計，與那國島人均年收入約合22500美元，比全國平均低了大約20%。

近年來有與那國島的居民思考如何加強和台灣之間的往來以改善島上的經濟，但是台灣直飛當地的空中航線以及花蓮直航的海上航線都因為客源不足而無法繼續。

明仁天皇造訪與那國島讓這個連日本人都不太清楚的邊陲小島受到日本媒體的大量報導，而有關明仁天皇"想要遠眺台灣"的消息則是讓台灣人注意到原來兩地之間的關係曾經那麼密切。

（注：本文不代表BBC立場和觀點）