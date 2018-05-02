英國動態
頭條新聞
三用三棄 英國人與身份證的離合情緣
人手一個身份證，在很多歐盟國家習以為常，但在英國實行起來卻難上加難。為什麼？
- 2018年 5月 2日
慾火焚身：性愛失控是不是一種病？
一天做愛5次難以滿足。性愛上癮是借口還是疾病？英國公費醫療系統是否應為此買單嗎？
- 2018年 5月 3日
英國工資大比拼：哪裏工作賺最多？
如果你想要在英國掙高薪，來這幾個地方找工作凖沒錯！
- 2018年 5月 3日
BBC精選
為何機器人搶不走你的工作——至少現在還不行
下面四個問題讓人工智能暫時還沒辦法搶走你的工作，在機器人跨越這些障礙之前，我們人類還需要守護在它們旁邊一起工作。
- 2018年 4月 5日
這是世界上最爭強好勝的國家嗎？
到新加坡的西方人發現，新加坡社會中有種獨特的「怕輸」精神，極端一點就成了貪婪而自私的態度，怕輸背後的原因是什麼？
- 2018年 4月 4日
監視無處不在 並將我們等而分之
如果你以為只有上班的地方才有閉路電視，那就錯了。監視無處不在，並將我們等而分之。
- 2018年 4月 5日
漫話英倫
歐洲唯一設置有機場的大學
英國的克蘭菲爾德大學是一所特殊的大學，它擁有自己的機場和飛機機隊，這是一所正在塑造航空業未來的大學。
- 2018年 1月 12日
泰晤士河心島上的「奇人異士」
泰晤士河沿岸約有180個河中小島，其中30個河心島有人居住，而那些住在島上的居民，可以說都是「奇人異士」。
- 2018年 1月 5日
英國「千禧一代」陷「遺產大爆炸」爭論
目前的年輕成年人的父母中有接近三分之二擁有可被繼承的房產。
- 2018年 1月 1日
走進英國
打造五萬英鎊手錶的神秘工作室
提到手工製作機械鐘錶，很多人想到的是瑞士名錶，但是在英國，也有一些人正在學習和從事這門正在消失的技藝。
- 2018年 4月 4日
圖輯：探秘倫敦城市綠地花園
倫敦有許多花園綠地屬於私人所有，但其中一些私人花園每年會對公眾開放一次。讓我們來一探倫敦私家花園裏的秘密。
- 2018年 3月 27日
英國私立學校教育魅力何在？
英國私立小學協會首席執行官戴維•漢森（David Hanson）接受訪問，解釋英國私立學校能夠吸引全世界學生的原因。
- 2017年 12月 8日
人物特寫
霍金教你怎樣有意義地工作
上周逝世的科學家霍金告誡他的子女尋找有意義的工作，而像你我一般的普通人，如果不去工作，生活是否就會空洞乏味？
- 2018年 3月 20日
英國王子：與母親戴妃相處充滿歡樂
戴安娜王妃車禍逝世20週年，威廉王子與哈里王子在電視紀錄片中大方談及與母親的生活點滴。
- 2017年 7月 24日
揭秘：華人在英軍服役的百年滄桑
展覽題為"獅龍共舞"——華籍英軍史，回溯了一段鮮為人知的史實，19世紀與20世紀期間華人在英國軍隊中的貢獻。
- 2017年 7月 6日
你問我答
經典商標是怎樣練成的？
有的企業公司的商標延續了幾個世紀，但有的商標卻失敗。究竟是什麼讓一個商標流傳百年，歷久不衰又讓消費者接受並認同？
- 2017年 12月 12日
雙職工家庭躲不過的難題：誰的工作優先？
彼此都滿懷雄心壯志的雙職工夫妻，如果再加上孩子，雙職工父母要如何平衡職業需求與家庭關係，關鍵時刻誰的工作優先呢？
- 2017年 12月 6日
留學英國改變人生
很多同學出國留學前都會考慮這樣一個問題，花費父母辛苦攢的錢去國外深造，到底能為自己帶來什麼？值不值得？
- 2017年 6月 14日
玩轉英倫
地球上最南端的遙遠牧場
1886年英國傳教士在阿根廷火地島創建的哈伯頓農莊，為不遠千里而來的旅行者們提供一段深入感受世界盡頭的震撼之旅。
- 2017年 12月 1日
蘇格蘭島嶼握著通往幸福的秘訣
蘇格蘭西部的外赫布裏底群島多雨、偏僻而且寒冷，但這裏的居民被列為英國最幸福的人。他們幸福的秘訣是什麼？
- 2017年 10月 24日
女胸罩 男秋褲 和一段不為人知的英國史
英國每年有"無胸罩日"，引發人們關注女性乳腺癌危機；其實男人似乎也應有"秋褲日"……
- 2017年 10月 14日