圖片版權 Scottish government Image caption 蘇格蘭首席部長尼古拉·斯特金簽署信件

蘇格蘭首席部長簽署信件，正式要求再次舉行蘇格蘭獨立公投。

蘇格蘭議會周二（3月28日）投票，以69比59之數通過議案，要求舉行另一次獨立公投。

蘇格蘭首席部長尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）指，英國決定退出歐盟後，蘇格蘭應該能有另一次機會作出選擇。

英國政府已表示，所有退歐程序完成後，才應該舉行蘇格蘭獨立公投。

英國總理特裏莎‧梅（Theresa May）周一曾與斯特金在格拉斯哥會面。她多次重申，現時並不是舉行蘇格蘭獨立公投的時機。

她說現時英國應將精力放在退歐談判，令英國得到最大利益。當確認英國脫歐條件後，蘇格蘭選民才能在資料充足的情況下作出決定。

分析：BBC蘇格蘭編輯莎拉‧史密斯（Sarah Smith）

圖片版權 Scottish government Image caption 蘇格蘭政府發佈斯特金寫信的照片

斯特金脫掉鞋子、坐在沙發上寫信，輕鬆自若。

特裏莎‧梅在唐寧街簽署《里斯本條約》第50條時被拍下來的照片中，神色凝重。這兩副照片迥然不同──而這絶對不是巧合而已。

斯特金的照片看來輕鬆，但信件內容可不是無關痛癢的小事。

斯特金在信中指出，在蘇格蘭議會投票後，她有充足授權去要求另一次獨立公投。

她重申要求在18至24個月內舉行獨立公投。她指，到那時候英國退歐的條款會開始清晰。

她當然知道首相會有何回應。

倫敦負責處理與憲法相關的事情，所以蘇格蘭政府必須要求，在《蘇格蘭法案》第30章下，將舉行公投的權力轉移到蘇格蘭議會。2014年的蘇格蘭獨立公投，亦是這樣的做法。

蘇格蘭政府發佈斯特金寫信給特裏莎‧梅的照片。在照片中，斯特金身在愛丁堡布特大樓的官邸，坐在沙發上寫信。

斯特金的信件預計在周五送往唐寧街。

斯特金希望在明年秋天及2019年春天期間舉行獨立公投。不過她曾表示，願意就舉行時間談判。

假如倫敦拒絶要求的話，斯特金說她會在四月公布政府未來的步署。

圖片版權 Reuters Image caption 斯特金和特裏莎‧梅在格拉斯哥會面

蘇格蘭議會在上周開始討論獨立公投，為期兩天。由於倫敦襲擊的關係，相關討論曾被暫停。

當議會周二重新開始討論獨立公投時，蘇格蘭民族黨組成的少數政府獲得蘇格蘭綠黨支持，而保守黨、工黨及自由民主黨則反對。

2014年舉行首次獨立公投的時候，55%的投票者反對蘇格蘭獨立。斯特金相信，英國決定脫歐令情況大幅改變，所以蘇格蘭人應有權再次作出選擇。

在脫歐公投中，62%的蘇格蘭投票者選擇留在歐盟。