你問我答：英國大選您最關注什麼問題？

圖片版權 Reuters Image caption 英國將在6月8日舉行大選

英國即將在6月8日舉行大選。當現任首相特里莎·梅突然宣佈提前大選時，英國各界頗感意外。

意外的原因是特里莎·梅領導的執政保守黨，在2015年的大選中獲勝。外界紛紛揣測她宣佈提前大選的意圖所在。

而本次大選舉行之際，正值英國啟動脫離歐盟程序不久。與歐盟的關係問題，勢必成為大選中一個令選民極為關注的問題。

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